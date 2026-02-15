Les manifestants demandent à Amazon de rompre ses liens avec ICE et Palantir

Alors que les réactions négatives contre la complicité des Big Tech avec le programme autoritaire du président Donald Trump s’accentuent, 200 à 250 personnes se sont rassemblées vendredi, par un après-midi pluvieux à Seattle, devant le siège d’Amazon pour exiger que l’entreprise « abandonne » son soutien à l’immigration, aux douanes et à la douane et à la protection des frontières, ce qu’elles ont illustré en jetant de la glace sur l’herbe.

La manifestation a eu lieu un jour après que Ring, propriété d’Amazon, a annoncé qu’elle romprait ses liens avec la société de technologie chargée de l’application de la loi Flock Safety, une décision qui faisait suite à une réaction publique après qu’une publicité du Super Bowl ait présenté une fonction « Search Party » qui active un réseau de caméras Ring et utilise l’intelligence artificielle pour la surveillance des quartiers. Mettre fin au partenariat avec Flock était à l’origine l’une des trois revendications des manifestants de Seattle.

« Notre troisième demande a déjà été satisfaite, ce qui montre que ces entreprises prennent conscience à quel point les gens ordinaires sont consternés par la dystopie qu’elles créent pour nous », a déclaré l’organisatrice Emily Johnston dans un communiqué.

Johnston a déclaré que la réaction négative, ainsi que les protestations à l’échelle nationale contre la complicité de Target avec ICE et une lettre ouverte des employés de Google appelant cette société à divulguer et à se désengager de ses relations avec ICE et CBP, signifiaient « qu’il est clair que nous avons une dynamique ».

« Personne ne veut de surveillance et de violence d’État, sauf ceux qui en profitent – ​​et la prospérité d’Amazon dépend à la fois de ses travailleurs et de ses clients », a poursuivi Johnston. « Nous avons un effet de levier et nous allons l’utiliser. »

Les manifestants ont appelé vendredi Amazon à aller plus loin en arrêtant d’héberger ICE et CBP sur Amazon Web Services et en mettant fin à son partenariat avec Palantir qui facilite également les expulsions et la surveillance.

« Pendant des années, les entreprises ont été non seulement complices, mais aussi bénéficiaires actifs de l’argent des impôts inutilement dépensé pour déchirer les familles et les communautés immigrées », a déclaré Guadalupe du groupe participant La Resistencia dans un communiqué. « La technologie joue aujourd’hui plus que jamais un rôle plus important dans le renforcement de la surveillance ICE et de ses appareils de contrôle. »

Eliza Pan, cofondatrice d’Amazon Employees for Climate Justice (AECJ), a déclaré à la foule que l’abandon par Ring du contrat Flock était « une grande victoire pour chaque personne ici ».

« Nous ajoutons à cette pression en étant ici ensemble », a-t-elle déclaré. « Amazon était au courant de ce rassemblement et sait que ce sera le premier d’une longue série s’ils ne mettent pas fin à ces autres partenariats. Amazon sait que nous savons maintenant qu’ils facilitent et profitent de la montée d’un État de surveillance survolté qui ne respecte pas les droits de l’homme ni l’État de droit, et cela doit cesser. »

La publicité Ring présentée au Super Bowl ne mentionnait pas Flock et montrait que la fonction Search Party était utilisée pour retrouver des chiens perdus, mais les téléspectateurs et les défenseurs pouvaient facilement imaginer que la technologie était utilisée de manière plus invasive.

« L’ajout de l’identification biométrique basée sur l’IA est la dernière entrée dans l’histoire de l’entreprise qui profite des soucis de sécurité publique et du mépris de la vie privée des individus, une évolution qui accentue les dangers extrêmes de permettre que cela continue », Beryl Lipton de l’Electronic Frontier Foundation. dit en réponse à l’annonce. « Les gens doivent rejeter ce genre de présentation fallacieuse et reconnaître le résultat final potentiel : une approche excessive et effrayante de l’État de surveillance conçue pour nous prendre tous dans ses filets. »

La réponse largement négative a indiqué à Amazon que le partenariat avec Flock « était une erreur », a déclaré l’organisateur de la manifestation Evan Sutton. Commun Des rêves.

« Nous voulons qu’ils voient que le partenariat avec Palantir était une erreur et que l’hébergement d’ICE et de CBP sur Amazon Web Services était une erreur », a-t-il déclaré.

La manifestation a été organisée par des travailleurs locaux de la technologie, des services de justice pour les immigrés et d’autres groupes d’activistes, notamment l’AECJ, No Tech for Apartheid, Defend Immigrants Alliance, La Resistencia, Troublemakers, Washington for All, Seattle Indivisible, Seattle DSA, 350 Seattle et Southend Indivisible.

Les manifestants se sont rassemblés pendant environ une heure pour écouter six intervenants, dont Alexis Mercedes Rinck, membre progressiste du conseil municipal de Seattle. Ils ont distribué un dépliant aux employés d’Amazon et à d’autres passants avec un lien QR-code permettant aux employés de se connecter à l’AECJ.

La manifestation reflète une frustration croissante à l’égard de l’alliance Trump-Tech, tant au niveau national que local.

« Nous voyons les technocrates américains serrer de plein fouet l’administration Trump en ce moment, et dans le cas d’Amazon, c’est une entreprise qui est née à Seattle, qui a élu domicile à Seattle, qui profite de toutes les choses merveilleuses de Seattle et qui trahit complètement les valeurs de Seattle en profitant du complexe de déportation industrielle et en se blottissant contre l’administration Trump », a déclaré Sutton. Rêves communs.

Il a souligné que la nuit du jour où un agent du CBP a assassiné Alex Pretti, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a assisté à une première privée à la Maison Blanche pour l’événement. Mélénia film.

« Nous avons le devoir de faire savoir à ces entreprises que nous ne le tolérerons pas », a-t-il déclaré.