La guerre de Trump contre le Bureau de protection financière des consommateurs a coûté 19 milliards de dollars aux consommateurs

Les efforts continus de l’administration Trump pour démanteler le Bureau de protection financière des consommateurs ont coûté aux Américains près de 20 milliards de dollars en un an seulement, selon un rapport publié lundi alors que les législateurs et militants démocrates marquaient l’anniversaire de la prise de contrôle hostile de la Maison Blanche et de l’éviscération du CFPB.

Le nouveau rapport a été rédigé par les démocrates du comité sénatorial des banques dirigé par la sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.), architecte et championne du CFPB. Citant des documents du bureau, des données accessibles au public et des analyses fédérales, le rapport estime que le rejet massif par l’administration Trump des mesures coercitives contre les entreprises abusives, l’incapacité à distribuer les paiements de règlement, l’annulation des règles et directives du CFPB et l’attaque contre le programme de plaintes des consommateurs du bureau ont collectivement coûté aux consommateurs américains 19 milliards de dollars au cours de l’année écoulée.

Ce chiffre, souligne le rapport, « ne couvre même pas les coûts dont les Américains auraient pu être escroqués en raison d’un CFPB mis à l’écart ».

«Donald Trump a promis de réduire les coûts pour les Américains dès le premier jour. Au lieu de cela, il essaie de fermer une agence qui protège les Américains contre les escroqueries de leur argent par les grandes banques et les sociétés géantes », a déclaré Warren dans un communiqué. « En conséquence, la tentative de Trump de marginaliser le CFPB a coûté aux familles des milliards de dollars au cours de la seule année dernière. Nous allons continuer à nous battre pour le CFPB et contre les milliardaires qui veulent s’en débarrasser. »

Le rapport a été publié il y a un an depuis que Russell Vought, chef du budget de la Maison Blanche et directeur par intérim du CFPB, a ordonné au bureau de mettre fin à ses opérations, y compris l’élaboration de règles et les enquêtes sur les actes répréhensibles des entreprises.

Les législateurs n’ont pas confirmé Vought – un architecte du projet 2025 qui a été explicite sur son désir de tuer le CFPB – comme chef du bureau, mais il est resté dans le rôle de directeur par intérim grâce aux manœuvres juridiques de la Maison Blanche. Ces derniers mois, Vought a tenté de priver le CFPB de financement – ​​un effort qui, pour l’instant, a été bloqué devant les tribunaux.

« Nous voulons le publier », a déclaré Vought dans une interview à la fin de l’année dernière, se vantant des licenciements massifs qui ont laissé l’agence de protection des consommateurs squelettique. « Nous réussirons probablement dans les deux ou trois prochains mois. »

Encore un prix ridicule que Trump vous oblige à payer.

C’est VOTRE argent.

Vous méritez un gouvernement qui travaille pour vous et non contre vous et vos intérêts financiers. https://t.co/yd6hpYriXw – Sénateur Andy Kim (@SenatorAndyKim) 9 février 2026

Avant le début du deuxième mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche, le CFPB avait restitué environ 21 milliards de dollars aux consommateurs américains victimes d’escroqueries par les banques et d’autres entreprises depuis la création du bureau à la suite de la Grande Récession.

« Lorsque vous comptez la façon dont les coûts ont augmenté pour les familles américaines au cours de l’année dernière, assurez-vous d’inclure le coût d’être trompé, car Donald Trump a fait grimper ce coût en flèche », a déclaré Warren lors d’un rassemblement avec ses collègues législateurs et défenseurs démocrates à Washington, DC, lundi.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour rappeler à Donald Trump et à tous les Républicains qui le soutiennent et lui permettent, pour rappeler à chacun d’entre eux qu’ils peuvent virer cette agence, qu’ils peuvent essayer de maintenir cette agence en place, qu’ils peuvent essayer de l’affamer, qu’ils peuvent essayer de lier les gens qui travaillent dans cette agence, mais en fin de compte, ils ne tueront pas cette agence », a déclaré Warren. « Nous resterons dans ce combat et nous gagnerons. »