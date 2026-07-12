La fusillade mortelle de Houston ICE fait suite au virage de l’agence vers une augmentation des arrestations de rue

Les agents de l’immigration et des douanes au Texas et dans tout le pays ciblent de plus en plus les personnes qui ne sont pas déjà détenues par les forces de l’ordre, selon une analyse des données fédérales du Texas Tribune.

À Houston, où le meurtre d’un immigrant par un agent de l’ICE a retenu l’attention nationale, le nombre mensuel d’arrestations de l’ICE en dehors des centres de détention a plus que quadruplé, même si les arrestations en détention sont encore plus fréquentes. Le nombre d’arrestations dans les espaces publics et les domiciles est passé d’une moyenne mensuelle de 150 sous l’ancien président Joe Biden à plus de 640 au cours des 13 premiers mois de l’administration Trump. Celles-ci représentaient près d’un tiers de toutes les arrestations de l’ICE dans la ville début mars 2026, contre 16 % sous Biden.

À l’échelle de l’État, la part des arrestations communautaires est passée de 14 % à 36 % de toutes les arrestations. Dans le même temps, l’augmentation à l’échelle nationale a été plus faible, passant de 34 % à 43 %.

Ce changement de stratégie, passant des ramassages en prison aux arrestations en plein jour, peut accroître les risques d’altercations violentes dans les lieux publics, préviennent un professeur d’immigration et un avocat spécialisé en droit de l’immigration.

C’est ce qui s’est produit cette semaine lorsque des agents de l’ICE ont abattu Lorenzo Salgado Araujo, 52 ans, à Houston, ont-ils déclaré.

« La fusillade de cet homme à Houston est exactement l’issue tragique d’un type de rencontre dans la rue entre l’ICE et les résidents des communautés locales qui est devenue de plus en plus courante – mais aussi de plus en plus violente », a déclaré César Cuauhtémoc García-Hernández, professeur de droit de l’immigration à l’Ohio State University.

Salgado Araujo, père de trois enfants, conduisait sa camionnette pour se rendre au travail mardi matin lorsque des agents de l’ICE à bord de véhicules noirs banalisés les ont arrêtés. Citoyen mexicain qui vivait à Houston depuis 35 ans, il n’avait aucun casier judiciaire. Il n’était pas non plus la cible recherchée par les agents d’immigration lorsqu’ils ont arrêté sa camionnette, et son fils a déclaré qu’il était également en train d’obtenir la résidence légale.

Un examen mis à jour des données fédérales sur l’immigration jusqu’au début du mois de mars 2026 par la Tribune a également révélé que les arrestations de personnes condamnées au pénal à Houston ont chuté de 61 % sous Biden à 39 % sous Trump.

De plus, le nombre total d’arrestations à Houston et au Texas a augmenté au cours de la dernière année. En février 2026, l’ICE a procédé à environ 7 100 arrestations, dont 1 660 à Houston. Il s’agit d’une augmentation substantielle des arrestations par rapport à février 2025, lorsque l’ICE a procédé à près de 4 200 arrestations, dont près d’un tiers à Houston.

La Tribune a analysé les données du gouvernement fédéral obtenues par le Deportation Data Project, un groupe d’avocats et de professeurs spécialisés en droit de l’immigration. Les données sont agrégées directement auprès des agences gouvernementales d’immigration via les demandes du Freedom of Information Act, indique le groupe.

Le ministère de la Sécurité intérieure, dans un communiqué publié vendredi, conteste les données du projet.

« Ces données sont sélectionnées par le Deportation Data Project pour colporter un faux récit », a déclaré le département. « Le DHS ni l’ICE n’ont vérifié l’exactitude, la méthodologie ou l’analyse du projet et de ses résultats. L’essentiel est que le projet de données sur la déportation n’est pas exact. »

Le système de justice pénale local a longtemps servi de point de départ facile aux agents d’immigration pour trouver et envoyer des immigrants sans papiers sous la garde de l’ICE. Mais les experts en immigration et en droit affirment que les agents fédéraux ont modifié leur stratégie pour répondre à la demande de l’administration de procéder à des milliers d’arrestations par jour par l’ICE.

En particulier, les immigrants sont moins susceptibles de commettre des crimes que les citoyens américains. García-Hernández a donc déclaré que l’ICE pourrait se heurter à une « limitation mathématique ».

« Pour tenir les promesses d’expulsion agressives et sans précédent historique faites par l’administration Trump, l’ICE doit commencer à cibler les personnes qui ne sont pas sur le radar de la police locale ou qui ne sont pas incarcérées », a-t-il déclaré.

Et alors que l’administration se tourne vers des arrestations ICE plus « non privatives de liberté » – c’est-à-dire des arrestations de personnes qui ne sont pas déjà détenues par l’État ou par le gouvernement fédéral – Paúl Pirela, un avocat spécialisé en droit de l’immigration basé à Houston, a déclaré que cette tactique peut conduire à des altercations plus dangereuses.

« En procédant à des arrestations non privatives de liberté et en effectuant ces descentes publiques dans des zones très fréquentées, des erreurs se produiront et vous mettrez alors les gens en danger », a déclaré Pirela.

Pirela a également déclaré qu’ils risquaient davantage de profilage racial.

« Et le plus dangereux, c’est que cela pourrait conduire à davantage de violence », a-t-il ajouté.

Salgado a été mortellement abattu dans l’est de Houston, un quartier à prédominance latino-américaine. Pirela a également déclaré que la présence et les raids de l’ICE étaient concentrés dans d’autres quartiers latinos du comté de Harris, tels que le nord de Houston et Humble, une ville située à environ 20 miles au nord-est du centre-ville de Houston.

Dans l’ensemble, García-Hernández a également attribué la forte augmentation des arrestations sans détention au Texas à l’importante population immigrée de l’État, ce qui, selon lui, donne aux agents fédéraux davantage de cibles pour les arrestations.

Le Texas, qui abrite la deuxième plus grande population d’immigrés sans papiers du pays – avec plus de 1,6 million sur les 13,7 millions estimés à l’échelle nationale – est devenu le centre de la promesse de Trump de mener la plus grande opération d’expulsion massive de l’histoire du pays.

Et on estime que le comté de Harris compte plus de 600 000 résidents sans papiers, ce qui le place au deuxième rang après le comté de Los Angeles, selon un rapport de 2025 du Migration Policy Institute.

« Le fait qu’il existe de grandes concentrations de migrants dans les centres urbains du Texas et que ce soient des gens qui se réveillent chaque matin et quittent leur domicile pour aller travailler signifie qu’il est beaucoup plus facile de repérer ces individus », a déclaré García-Hernández.

En outre, a-t-il déclaré, les dirigeants républicains du Texas accueillent depuis longtemps les agents de l’ICE dans l’État en réduisant les obstacles aux opérations de contrôle de l’immigration.

Plus récemment, le gouverneur Greg Abbott a menacé de retirer le financement de Houston et de deux autres grandes villes plus tôt cette année en raison de politiques qui, selon lui, limitaient la coopération de la police avec l’ICE. Des groupes de défense des droits civiques ont déclaré que Houston avait ensuite vidé son ordonnance – qui ordonnait aux agents locaux de ne pas prolonger les contrôles routiers et autres rencontres pour donner aux agents fédéraux le temps de répondre aux personnes soupçonnées d’être sans papiers – pour conserver 114 millions de dollars de subventions à la sécurité publique.