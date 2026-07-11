Le récit du DHS sur le meurtre de Salgado Araujo est « un mensonge », selon un témoin

Tous les témoins de l’assassinat de Lorenzo Salgado Araujo par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) auraient déclaré que le père assassiné, âgé de 52 ans, n’avait jamais tenté de percuter la voiture des agents d’immigration comme le prétendaient les autorités.

Hugo Balderas-Ibarra, l’avocat des trois hommes qui se trouvaient dans la voiture avec Salgado Araujo, a déclaré qu’ils avaient tous contesté séparément le récit du ministère de la Sécurité intérieure (DHS) sur le meurtre, selon un rapport de Le Washington Postqui a examiné les récits écrits et oraux des témoins.

Peu de temps après le meurtre de mardi, le DHS a affirmé que l’agent de l’ICE qui avait tué Salgado Araujo avait agi en « état de légitime défense ». Salgado Araujo, a affirmé le département, « a tenté d’échapper à son arrestation » et « a utilisé son véhicule comme une arme pour tenter d’écraser un agent des forces de l’ordre de l’ICE ».

Des témoins dans la voiture avec l’immigrant mexicain affirment que cette version est manifestement fausse et qu’à aucun moment de la rencontre, un agent de l’ICE ne s’est tenu devant le véhicule.

« C’est un mensonge », a écrit Jose Trinidad Rojas, l’un des témoins, dans un témoignage, selon le Poste. « Il leur est impossible de dire qu’ils allaient se faire renverser. Il n’y avait aucun agent devant ou derrière le véhicule. Ils étaient sur les côtés. »

Les trois hommes à bord du véhicule avec Salgado Araujo, qui se rendaient au travail vers 6h30 du matin, sont désormais en détention pour migrants et font l’objet d’une procédure d’expulsion. Ils ne sont pas hébergés ensemble, mais ont néanmoins donné le même récit de l’incident dans des témoignages séparés, a déclaré Balderas-Ibarra.

Les hommes ont déclaré que c’était juste un trajet régulier pour se rendre au travail lorsqu’un véhicule banalisé a commencé à suivre la voiture conduite par Salgado Araujo. Le véhicule les a brusquement coupés au milieu d’une intersection, et Salgado Araujo a fait demi-tour et a continué lentement dans la rue. Plutôt que d’éperonner les véhicules ICE, les véhicules ICE ont percuté leur voiture, ont déclaré les témoins, et Salgado Araujo s’est finalement arrêté lorsqu’un agent de l’ICE lui a tiré une balle dans l’abdomen.

« Tous ont réaffirmé qu’il n’y avait jamais eu d’agents de l’ICE devant la camionnette », a déclaré Balderas-Ibarra. « Ils sont arrivés et ont commencé à tirer sur les côtés. » L’avocat a déclaré qu’il pensait que les agents « mentaient » au sujet de la fusillade.

En effet, Victor Salgado, le frère cadet de la victime par balle, a déclaré que l’officier de l’ICE qui a tiré sur Salgado Araujo lui avait tiré dessus depuis la fenêtre du côté passager. Les agents ont tiré depuis les côtés du véhicule même après que Salgado Araujo ait garé le véhicule, ont indiqué les témoins.

« Quand il a tiré sur mon frère, l’arme était devant mon visage », a déclaré Salgado.

Les agents ont violemment sorti Salgado Araujo de la voiture et l’ont jeté au sol, où il gisait en sang et criait à l’aide, a déclaré son frère.

L’agent aurait dit à Salgado, d’un ton moqueur : « Se querían escapar, verdad ? ce qui signifie : « tu voulais t’échapper, n’est-ce pas ?

Pendant ce temps, les agents de l’immigration tenteraient de faire pression sur les témoins pour qu’ils s’auto-expulsent, a déclaré un représentant des familles. La Nouvelle République. Le DHS a l’habitude de mentir et de déformer les informations concernant la violence de ses agents, le département ayant diffusé une affirmation similaire et fallacieuse à propos de Renee Nicole Good après qu’elle ait été tuée par balle par un agent d’immigration en janvier.

« Ils subissent des pressions pour qu’ils signent des ordres d’auto-expulsion », a déclaré le représentant Juan Proaño. « Ils sont actuellement en détention. Ces hommes détiennent la clé de ce qui s’est réellement passé. »

Le récit du DHS suggère également que les agents de l’ICE ont cherché à arrêter Salgado Araujo afin de l’arrêter – mais les rapports indiquent qu’il n’était pas la cible de leurs opérations et que les agents de l’ICE cherchaient à appréhender un autre couple d’immigrants ce matin-là.

Les agents de l’immigration étaient à la recherche de deux personnes originaires du Guatemala qui, selon eux, conduisaient également la camionnette blanche que conduisait Salgado Araujo, selon Le New York Timesqui s’est entretenu avec deux personnes connaissant le sujet. Mais les deux personnes n’étaient pas à bord de la voiture, ont précisé les sources, et les agents ont néanmoins ouvert le feu.