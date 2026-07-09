Les appels se multiplient en faveur d’une enquête indépendante sur les meurtres perpétrés par l’ICE à Houston

Les dirigeants de Houston ont déclaré mercredi avoir reçu peu d’informations de la part des services américains de l’immigration et des douanes sur la fusillade mortelle d’un immigrant mardi, tandis que son fils aîné a publiquement félicité son père et exigé une enquête.

« Il ne voulait rien d’autre dans la vie que subvenir aux besoins de sa femme et voir ses fils devenir des personnes formidables », a déclaré Ronaldo Salgado, qui travaille comme enseignant, à propos de son père, Lorenzo Salgado Araujo, lors d’une conférence de presse.

Salgado a déclaré que son père était un « homme de routine » qui commençait toujours sa journée avant le lever du soleil et quittait la maison vers 6 heures du matin pour son travail de construction de maisons à North Houston.

Mais mardi, après avoir récupéré trois autres hommes, dont son frère, pour travailler, le véhicule de Salgado Araujo a été arrêté par des agents dans des véhicules banalisés. Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que des agents fédéraux tentaient d’arrêter le véhicule de Salgado Araujo dans le cadre d’une « opération de répression ciblée » non précisée dans l’East End de Houston, un quartier à prédominance latino-américaine.

L’agence a déclaré que Salgado Araujo avait également ignoré les ordres verbaux et tenté d’écraser l’agent de l’ICE qui lui avait tiré dessus. Le policier a tiré en état de légitime défense, indique le communiqué.

Salgado a déclaré que son père, un citoyen mexicain qui était en train d’obtenir un permis de travail, craignait peut-être qu’il soit sur le point de se faire voler.

« L’une de ses plus grandes craintes est que quelqu’un lui prenne ses outils de travail, car c’est ainsi qu’il gagnait sa vie », a-t-il déclaré.

« Si mon père avait vu un emblème de l’ICE, ou un emblème qui dit quoi que ce soit sur les forces de l’ordre, mon père aurait obéi », a-t-il ajouté. « Il ne se serait pas enfui parce qu’il craignait pour sa vie. »

Les élus locaux ont fait écho aux demandes d’une enquête indépendante sur la mort de Salgado Araujo.

« Ce que nous savons est très mince », a déclaré Juan Proaño, PDG de la Ligue des citoyens latino-américains unis. « Nous voulons une enquête complète et transparente. Chaque élément de preuve, les images des caméras corporelles, les images des caméras embarquées, les vidéos des passants, les enregistrements d’expédition doivent tous être préservés et communiqués à un enquêteur indépendant et au public. »

LULAC offre une récompense de 5 000 $ pour les informations et vidéos menant à « l’arrestation, l’inculpation, la condamnation ou l’exonération de toute personne impliquée dans ce meurtre potentiel ».

Domingo Garcia, président national de LULAC, a demandé au département de police de Houston d’enquêter, affirmant qu’il ne faisait pas confiance à une enquête fédérale.

« Nous n’attendons pas la vérité du ministère de la Justice ou du FBI », a déclaré Garcia. « Nous nous attendons à un blanchiment, c’est exactement ce à quoi nous nous attendons. Mais permettez-moi d’être très clair : la seule façon de les tenir pour responsables est si les citoyens et les résidents de Houston les tiennent pour responsables. »

Le ministère de la Sécurité publique du Texas a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il n’était pas impliqué dans l’incident et a renvoyé les questions à l’ICE. Le DPS n’a pas immédiatement répondu aux questions quant à savoir s’il ouvrirait sa propre enquête.

L’année dernière, le département a enquêté sur la fusillade mortelle d’un officier de l’ICE sur Ruben Ray Martinez, 23 ans, sur l’île South Padre ; l’agence fédérale a accusé le résident de San Antonio d’avoir intentionnellement tenté d’écraser un agent alors que l’ICE aidait à diriger la circulation autour d’un accident. La caméra corporelle et les images de sécurité, publiées plus tard par le DPS, n’ont pas définitivement montré que Martinez tentait de le faire.

Ronaldo Salgado a déclaré avoir appris la mort de son père grâce à une vidéo sur les réseaux sociaux une heure après la fusillade – et non par les forces de l’ordre.

« J’ai vu une vidéo publiée sur Facebook montrant qu’il avait été abattu », a-t-il déclaré en larmes. « Je l’ai reconnu immédiatement, non pas à son apparence, mais à sa voix, appelant à l’aide alors qu’il gisait dans la rue, saignant. »

Salgado a déclaré que son père avait été déclaré mort dans le même hôpital où lui et ses deux frères sont nés, l’hôpital Harris Health Ben Taub.

Pendant la majeure partie des 35 années où son père a vécu à Houston, Salgado a déclaré : « Vous pouvez le trouver tous les soirs après le travail, se reposant sur son porche, écoutant de la musique, caressant son chien. C’est ainsi que je veux que le monde connaisse mon père, non pas comme quelqu’un qui a été tué par balle, mais comme un père de famille, un homme qui comprend que les bonnes choses arrivent à celui qui travaille dur », a-t-il déclaré en larmes.

La commissaire du comté de Harris, Lesley Briones, dont la famille a immigré du Mexique, a déclaré que son « cœur se brise pour la famille de Lorenzo, qui ne le ramènera plus jamais à la maison. Il a littéralement construit le rêve américain des gens pendant des décennies, et le sien a été arraché. Nous devons avoir la vérité, nous devons avoir des réponses et nous devons rendre des comptes. »

Mercredi à Austin, un groupe d’organisations de défense des droits civiques et de chefs religieux ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié de « meurtre » et ont exhorté les élus à prendre des mesures contre la violence de l’ICE dans leurs communautés.

« Ce meurtre est le résultat direct de la militarisation de nos communautés », a déclaré Mario Gaona, du Parti pour le socialisme et la libération, lors d’une conférence de presse dans le centre-ville. « La terreur et la corruption doivent cesser. Cette année, 30 milliards de dollars provenant de l’argent des contribuables ont été injectés dans cette machine à expulsion. »

La présence d’agents fédéraux ne rend pas les villes plus sûres, a ajouté Gaona. « Cela suscite la peur là où devrait régner la stabilité, divise les familles et érode la confiance dont les gens ont besoin pour vivre et travailler en paix. »

Alex Nguyen et Alejandro Santos Cid ont contribué à cette histoire.

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