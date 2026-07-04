L’histoire de Juneteenth nous rappelle que l’éducation est essentielle à la liberté

L’abolitionniste et écrivain Frederick Douglass est connu pour de nombreuses choses, mais l’une des plus significatives est peut-être son point de vue sur la relation entre l’éducation et l’esclavage. Douglass lui-même est né esclave dans le Maryland en 1818.

Douglass a décrit dans son autobiographie de 1845 comment l’une de ses esclavagistes, Mme Auld, a commencé à lui apprendre à lire quand il était enfant. Le mari de Mme Auld lui a ordonné de cesser de donner des cours à Douglass.

« Juste à ce stade de mes progrès, M. Auld a découvert ce qui se passait et a immédiatement interdit à Mme Auld de m’instruire davantage, lui disant, entre autres choses, qu’il était illégal et dangereux d’apprendre à lire à un esclave », écrit Douglass. « Pour reprendre ses propres mots, il a dit plus loin : ‘Si vous donnez un pouce à un nègre, il prendra une aune. Un nègre ne devrait rien savoir d’autre que d’obéir à son maître.' »

Le Congrès a promulgué le 13e amendement le 31 janvier 1865, abolissant l’esclavage. Ce n’est que le 19 juin 1865 que la nouvelle de l’amendement parvint aux esclaves de Galveston, au Texas, marquant ainsi l’origine de la fête du 19 juin.

L’administration Biden a déclaré le 19 juin jour férié fédéral en 2021. Aujourd’hui, le 10 juin commémore la fin de l’esclavage aux États-Unis. Mais l’histoire des anciens esclaves a continué à se dérouler de manière complexe bien après le 10 juin, y compris en ce qui concerne leurs parcours éducatifs.

Juneteenth a clairement indiqué que la liberté ne se limitait pas à l’esclavage physique de quelqu’un, mais également à l’esclavage mental, lié par les lois qui interdisaient aux esclaves de recevoir une éducation dans les États du Sud.

Rendre l’apprentissage illégal

En 1739, la rébellion des esclaves Stono eut lieu en Caroline du Sud. Craignant que des esclaves instruits ne complotent de futures rébellions, la Caroline du Sud a adopté une loi anti-alphabétisation en 1740, interdisant aux esclaves d’apprendre à lire.

La plupart des États du Sud ont rapidement adopté leurs propres lois anti-alphabétisation entre 1740 et 1834, dans l’espoir d’empêcher toute nouvelle rébellion d’esclaves. Ces lois s’appliquaient à la fois aux Noirs asservis et libres.

Malgré ces lois, des milliers d’esclaves apprenaient encore à lire et à écrire dans le Sud d’avant-guerre. L’alphabétisation était un moyen de liberté.

Entre-temps, la première école africaine gratuite pour les enfants noirs a été créée à New York en 1787. L’école à classe unique comptait au début 40 élèves, dont la majorité avaient des parents autrefois réduits en esclavage. Six écoles supplémentaires similaires ont été créées grâce à un financement public en 1824.

Juneteenth et le chemin vers la liberté

Juneteenth est une histoire complexe sur la foi et la résilience d’anciens esclaves, ainsi que sur la haine et la résistance des suprémacistes blancs envers les anciens esclaves en pleine libération.

Cela rappelle également que la véritable liberté doit également inclure le droit à l’éducation.

Les anciens esclaves ont eu diverses réactions à leur liberté retrouvée en 1865, allant de la gratitude et de la joie au désespoir et à la perte.

De nombreuses personnes autrefois réduites en esclavage ont décidé de quitter les plantations et les États du Sud pour retrouver les membres de leurs familles et leurs communautés séparées par l’esclavage.

D’autres ont choisi de rester là où ils avaient été réduits en esclavage, cherchant à expérimenter la liberté dans un environnement familier. En fait, la grande majorité des personnes libérées sont restées dans le Sud.

Quels que soient leurs choix, les quelque 4 millions d’anciens esclaves ont mis les États-Unis au défi de reconnaître leur libération et de les accueillir sur un pied d’égalité.

Sans relâche, ils s’efforçaient de s’établir comme citoyens libres au sein de la nation. L’un des principaux objectifs de ces personnes nouvellement libérées était de recevoir une éducation.

Apprendre à lire, à écrire et plus encore

Après la guerre civile, les personnes nouvellement libérées se sont rassemblées dans les églises, les maisons, les caves, les hangars, les lieux de réunion et même sous l’ombre des arbres dans les champs où ils travaillaient les récoltes pour apprendre à lire et à écrire. Ils ont également acquis des compétences professionnelles de base, telles que la capacité de lire et de comprendre les contrats de travail.

De nombreux enseignants n’avaient aucune formation formelle et certains d’entre eux étaient des Noirs locaux autodidactes.

Parmi les autres éducateurs figuraient des enseignants blancs du Sud et du Nord, envoyés par des églises et des sociétés d’aide.

Des sociétés d’aide aux Blancs et des organisations religieuses du Nord, notamment l’American Missionary Association et la National Freedman’s Relief Association, finançaient parfois ces écoles gratuites pour les Noirs autrefois réduits en esclavage.

Cependant, la majeure partie de l’argent destiné à financer ces écoles provenait des Américains nouvellement libérés, qui payaient leurs écoles à titre privé.

Alors qu’environ 90 % de la population noire des États du Sud était analphabète en 1865, ce pourcentage est tombé à 70 % en 1880.

Un voyage vers l’enseignement supérieur

Les Noirs nouvellement libérés ont également commencé à disposer de davantage d’options en matière d’enseignement supérieur.

Le premier collège et université historiquement noir, l’Université Cheyney, a été créé en Pennsylvanie en 1837, bien avant la guerre civile. Au total, quatre HBCU furent créées à la fin de la guerre civile en 1865.

À ce stade, une véritable libération a commencé, alors qu’un nombre croissant de HBCU offraient la liberté académique aux Noirs américains, qui autrement n’auraient pas eu le droit de fréquenter la plupart des collèges et universités.

Au cours des 15 années qui ont suivi la guerre civile, 59 HBCU au total ont ouvert leurs portes aux étudiants noirs.

En 1867, par une loi du Congrès, l’Université Howard a été créée à Washington, DC. Elle offrait non seulement des cours universitaires de base, mais également des programmes de droit, de médecine, d’éducation et de produits pharmaceutiques.

Une promesse qui nécessite une éducation

Une toute nouvelle série de défis et d’opportunités ont accueilli les anciens esclaves noirs américains qui recherchaient la liberté dans le Nord. La plupart sont arrivés dans des villes comme Chicago et New York, où ils ont trouvé un certain soutien humanitaire, mais aussi de la discrimination raciale et de la pauvreté.

Leurs vies étaient constamment remplies d’hostilité à la fois juridique et raciale.

L’éducation était une priorité parmi les peuples libres, car ils cherchaient à acquérir de nouvelles compétences et à progresser dans la vie. Ils ont appris non seulement les bases de la lecture et des mathématiques, mais également des compétences professionnelles, la citoyenneté et des connaissances avancées dans des carrières professionnelles telles que le droit, la médecine, la pharmacie et l’enseignement.

En fin de compte, Juneteenth offrait une promesse de liberté – mais l’éducation était nécessaire pour y parvenir.

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