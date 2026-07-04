Citant les prix du gaz toujours élevés, le chef du Parti républicain affirme que les États-Unis connaissent un « âge d’or »

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Lors d’une conférence de presse mardi, le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise (R-Louisiane) a affirmé que l’économie s’améliore, citant la baisse des coûts de l’essence par rapport au début du mois.

« C’est un pays qui connaît à nouveau un âge d’or », a déclaré Scalise, le deuxième républicain le plus haut placé à la Chambre des représentants. « Je veux dire, les prix de l’essence ont baissé de 50 cents par rapport à ce qu’ils étaient il y a quelques semaines à peine et continuent de baisser. »

« L’abordabilité est de retour », a-t-il ajouté, affirmant que les démocrates sont « contrariés par cela » parce qu’ils veulent utiliser la question comme « un sujet de discussion » avant les élections de mi-mandat.

Scalise : « C’est un pays qui connaît à nouveau un âge d’or. Je veux dire, les prix du gaz sont en baisse de 50 cents par rapport à ce qu’ils étaient il y a quelques semaines à peine et continuent de baisser. L’abordabilité est de retour. » –Aaron Rupar (@atrupar.com) 2026-06-30T14:22:22.418Z

Les affirmations de Scalise ne correspondent pas à la réalité. Lundi, l’essence ordinaire coûtait en moyenne 3,831 $/gallon aux États-Unis, ce qui représente en effet près de 0,50 $ de moins que les prix du début du mois de juin. Toutefois, les prix restent bien plus élevés qu’ils ne l’étaient au début de la guerre contre l’Iran, lancée fin février sans l’approbation du Congrès par le président Donald Trump.

Le gaz est 30 pour cent plus cher aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque. Et les prix actuels du gaz sont 37 % plus élevés qu’ils ne l’étaient au début de l’année.

Selon les estimations de l’Energy Information Administration, les prix du gaz n’atteindront pas leurs niveaux d’avant-guerre avant 2027, au plus tôt.

L’économie a également vu les coûts des marchandises augmenter globalement. Selon le dernier rapport sur l’inflation, les coûts ont augmenté de 4,2 pour cent – ​​le taux d’inflation le plus élevé jamais vu depuis plus de trois ans. Les coûts des produits de base ont encore augmenté, notamment le poisson et les fruits de mer (en hausse de 6,5 pour cent), les fruits et légumes frais (6,7 pour cent), le café (17,5 pour cent) et le bœuf (12,9 pour cent).

Les commentaires de Scalise mardi reflètent ses remarques il y a presque exactement un an, lorsque le One Big Beautiful Bill Act de Trump a été adopté. À cette époque, le leader de la majorité parlementaire affirmait que « c’était à nouveau l’âge d’or de l’Amérique » et que « l’Amérique revenait ».

La plupart des Américains ne sont pas d’accord avec l’évaluation la plus récente de Scalise.

Selon un Économiste/YouGov publié mardi, seuls 17 pour cent des Américains estiment que l’économie s’améliore. Vingt-trois pour cent estiment que la situation est à peu près la même qu’avant, tandis que 54 pour cent estiment que l’économie se détériore.

De plus, un autre sondage de la société financière Self Financial a révélé que plus d’un tiers des Américains déclarent qu’ils n’ont plus d’argent sur leur salaire à la fin de chaque mois en raison de l’état actuel de l’économie. Environ 4 Américains sur 10 se retrouvent avec 50 dollars ou moins.

« La crise du coût de la vie continue d’exercer une lourde pression financière sur de nombreux Américains », a déclaré la société, contredisant la vision de Scalise d’une économie « en or ».