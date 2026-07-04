L’aide de Trump flotte pour interdire les visiteurs enceintes après la décision sur la citoyenneté liée au droit de naissance

À la suite de la décision de la Cour suprême mardi visant à préserver les droits de citoyenneté définis dans le 14e amendement, le conseiller de la Maison Blanche, Stephen Miller, a suggéré que l’administration Trump pourrait envisager d’interdire aux touristes ou aux immigrantes enceintes d’entrer aux États-Unis.

Miller, chef de cabinet adjoint chargé de la politique et de la sécurité intérieure du président Donald Trump, s’est entretenu avec Fox News Jesse Watters quelques heures après le prononcé de la décision

« Vous devez désormais réfléchir très attentivement à qui vous laissez entrer dans votre pays, même à titre temporaire », a déclaré Miller en réponse à une question sur la manière dont les États-Unis peuvent « réprimer » ce qu’on appelle le « tourisme des naissances ».

Miller a affirmé dans l’émission que des femmes enceintes venaient aux États-Unis, avaient des enfants et les laissaient aux États-Unis pendant qu’elles retournaient dans leur pays, soi-disant pour pouvoir percevoir les chèques d’aide sociale de leur enfant. Après avoir été invité par Watters, Miller a indiqué que l’administration envisageait d’interdire aux femmes enceintes de se rendre aux États-Unis.

« Il y a beaucoup de choses que nous allons devoir examiner attentivement », a déclaré Miller.

L’administration a déjà pris des mesures pour, à tout le moins, accroître la surveillance des femmes enceintes voyageant aux États-Unis, le ministère de la Justice (DOJ) ayant apparemment ordonné aux procureurs fédéraux de donner la priorité au prétendu problème du tourisme de naissance.

Le DOJ « protégera avec zèle le caractère sacré de la citoyenneté américaine en enquêtant et en poursuivant ceux qui exploitent frauduleusement notre système d’immigration », indique une note du ministère.

Le tourisme de naissance – la pratique consistant à voyager délibérément dans un autre pays pour accoucher afin que votre enfant puisse obtenir la citoyenneté – est considéré comme rare aux États-Unis. Le concept même alimente la théorie xénophobe du « grand remplacement » fréquemment colportée par des individus d’extrême droite comme Miller – selon laquelle les immigrants ou les individus non blancs font partie d’un complot visant à « remplacer » les Blancs aux États-Unis.

Une estimation très contestée sur le tourisme des naissances affirme qu’environ 26 000 enfants naissent chaque année aux États-Unis à la suite de cette pratique. Même si ce chiffre était exact, il représenterait moins de 1 pour cent de toutes les naissances dans le pays.

Peu de temps après que la Cour suprême a annulé le décret de Trump sur le droit de citoyenneté, le président a demandé au Congrès de se saisir de la question.

« Nous pouvons facilement nous rattraper au Congrès grâce à la législation, avec le soutien du président, qui a maintenant été déterminé au cours de ce processus », a affirmé Trump dans un article de Truth Social. « Aucun amendement constitutionnel long et fastidieux n’est nécessaire ! »

Sur la base des conclusions de l’opinion majoritaire de l’affaire de la Cour suprême, il est très improbable que la cour juge acceptable ou constitutionnelle une loi adoptée par le Congrès sur le droit de citoyenneté par le droit d’aînesse. Parmi les six juges qui se sont prononcés contre le décret de Trump, seul Brett Kavanaugh a suggéré que le Congrès avait potentiellement le pouvoir d’adopter une législation sur le droit de citoyenneté. Les cinq juges restants qui se sont prononcés contre l’ordonnance ont indiqué qu’ils l’avaient fait sur la base de la lecture claire et de l’intention du 14e amendement, et non du code américain actuel.

Pendant ce temps, les influenceurs de MAGA poussent à des changements politiques supplémentaires et extrêmes à la suite de la décision. Sean Davis, PDG du média de droite Le fédéralistea déclaré qu’il existe « plusieurs voies à suivre » pour faire face à la décision du tribunal.

Parmi eux, Davis a appelé à « l’annulation » de la part des États, dans lesquels ils « arrêtent tout simplement de délivrer » des actes de naissance aux enfants soupçonnés d’être nés de non-citoyens. Davis a également appelé l’administration Trump à « rassembler le tribunal » afin de relancer l’affaire et à « refuser l’entrée à toutes les étrangères enceintes ».

De manière inquiétante, Davis a également appelé à la « stérilisation de tous les visiteurs étrangers avant leur entrée » en réponse aux actions du tribunal – une politique qui fait écho aux politiques eugéniques de l’Allemagne nazie, qui a stérilisé plus de 400 000 Allemands au nom d’une race aryenne « pure ».

Et si ces plans ne fonctionnent pas ? « Dissolution de l’Union », a déclaré Davis.

Les observateurs politiques ont averti qu’en dépit de la décision de la Cour suprême visant à préserver les droits de citoyenneté de naissance, il est peu probable que Trump et ses alliés et conseillers du MAGA abandonnent la question.

« La question du droit de naissance ne disparaîtra pas. … Comme Roe, ce sera leur combat pendant une génération. Et si les démocrates se contentent de dire ‘nous avons gagné’ et l’ignorent, comme Roe, les républicains finiront par gagner. » La Nation dit Elie Mystal.