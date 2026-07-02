Malgré les tentatives de l’État pour éliminer l’opposition, nos mouvements persévèrent

Difficile de trouver l’inspiration en ce Juneteenth. Nous vivons encore des temps difficiles. L’année dernière, des centaines de milliers d’Afro-Américains ont perdu leur emploi. Certaines législatures d’État du Sud – Floride, Alabama, Tennessee et Mississippi – ont cherché à diluer le pouvoir politique des Noirs après que la Cour suprême a rendu son jugement. Louisiane c.Callais décision. Pendant ce temps, cette nouvelle administration a adopté une politique d’immigration nationaliste blanche – fermant effectivement la frontière sud ; jeter les sans-papiers dans les prisons et les camps ; expulser des milliers de personnes, dont des enfants ; et libérer les douanes et la protection des frontières (CBP) et l’immigration et l’application des douanes (ICE) dans des villes bleues comme Los Angeles et Minneapolis. Cependant, il y a de l’espoir même dans les moments les plus sombres, alors que nos mouvements forts continuent de défier l’autoritarisme croissant.

Solidarité internationale et émancipation

En réfléchissant à la pertinence de Juneteenth, je me suis souvenu de la référence de WEB Du Bois aux travailleurs anglais qui avaient boycotté le coton du Sud en solidarité avec les travailleurs noirs réduits en esclavage pendant la guerre civile dans son étude influente : Reconstruction noire en Amérique, 1860-1880. Pendant le conflit, le président Abraham Lincoln et les forces américaines ont imposé un blocus empêchant le flux de coton du Sud destiné à être fabriqué dans les usines anglaises.

Alors que les producteurs de textile de Liverpool plaidaient pour que le gouvernement britannique perturbe le blocus, certains ouvriers d’usine anglais décidèrent d’apporter leur soutien aux esclaves noirs et à Lincoln. En 1862, des centaines d’ouvriers du textile se sont rassemblés au Manchester Free Trade Hall et ont voté pour l’adoption d’une résolution poursuivant leur boycott en soutien à la guerre du syndicat contre la Confédération et pour la justice raciale aux États-Unis. « La justice exige pour les noirs, pas moins que pour les blancs, la protection de la loi », annonçaient les ouvriers dans une lettre publique adressée à Lincoln.

Et ils l’ont fait au prix de grands sacrifices. Sans coton à transformer, les ouvriers risquaient de s’appauvrir. Cependant, les travailleurs anglais se considéraient comme liés à la cause des esclaves noirs et au syndicat dans la lutte contre l’exploitation. « Depuis que nous avons discerné, cependant, que la victoire du Nord libre dans la guerre qui nous a si cruellement affligés et qui vous a affligé, briserait les chaînes de l’esclave, vous avez attiré notre chaleureuse et sincère sympathie », écrivirent-ils.

La solidarité aujourd’hui

Alors que nous vivons une époque plus réactionnaire, nous assistons également à de puissantes actions collectives et expressions de solidarité. Ce qui se manifeste dans l’opposition actuelle à la stratégie de déportation massive de cette administration et dans son soutien aux politiques anti-Noirs, c’est la volonté d’un plus grand nombre de personnes non seulement de s’engager dans d’importantes manifestations de masse comme « No Kings », mais aussi de s’engager dans une auto-défense collective continue. De nombreux participants à la lutte politique font preuve d’une volonté de se sacrifier dans le but plus important de défendre et de protéger les personnes vulnérables.

La réponse au SCOTUS Louisiane c.Callais Cette décision a suscité des échos du renversement du pouvoir politique noir à la fin de la Reconstruction et au 20èmeManifestations pour les droits civiques du 20ème siècle dans le sud. Des manifestants se sont rassemblés au Tennessee Statehouse pour manifester leur solidarité avec les électeurs noirs pour exprimer leur opposition à l’adoption par les républicains d’une loi visant à créer une carte qui divise les Noirs américains vivant à Memphis en districts distincts du Congrès. Plus d’une semaine plus tard, des milliers d’Alabamans se sont rassemblés sur deux anciens champs de bataille pour les droits civiques – Montgomery et Selma – pour protester contre les législateurs républicains de l’État qui redessinaient la carte du Congrès pour éliminer un siège démocrate.

En réponse à l’envoi par l’administration Trump du CBP et de l’ICE dans des villes comme Los Angeles, Chicago et Minneapolis, nombreux sont ceux qui sont restés fermement dans l’opposition, se plaçant entre leurs voisins et l’État. Les habitants du Minnesota semblent s’être appuyés sur les réseaux établis au milieu des soulèvements mondiaux de l’été 2020. Mais plutôt que de se contenter de manifester dans les rues, l’opposition a adopté des tactiques de défense communautaire pour empêcher les autorités fédérales d’arracher les personnes sans papiers (et celles présumées sans papiers) de leurs lieux de travail et de leurs quartiers – en surveillant les policiers, en sifflant pour alerter la communauté des actions du CBP ou de l’ICE et en empêchant physiquement les enlèvements.

Les éditeurs de Marteau et espoir ont noté à quel point les manifestations de Minneapolis ont démontré un ingrédient important, mais sous-estimé, dans l’organisation des mouvements et le renforcement de la solidarité : la création d’une faible barrière à l’entrée. « Les précédentes vagues de protestation au fil des années ressemblaient parfois à des marches qui ne menaient nulle part, sans point d’entrée clair pour l’activisme. » Marteau et espoir a déclaré dans un numéro récent. « Minneapolis a donné l’exemple d’un mouvement auquel tout le monde, tout le monde, peut se joindre. » La solidarité entre voisins et la volonté de protéger les autres membres de leurs communautés, dont beaucoup ne sont pas blancs, semblent être les seules conditions de participation. Les personnes intéressées pourraient alors apprendre les tactiques et les stratégies de défense communautaire, apparemment sans jugement.

À l’instar des actes collectifs de résistance non-violente dans les villes de Birmingham et de Selma en Alabama dans les années 1960, la volonté des Minnesotans de mettre leur corps en danger a provoqué la violence d’État. Nous avons tous regardé avec horreur les policiers tirer et tuer les militants Renee Good et Alex Pretti. Rappelant les meurtres de James Chaney, Andrew Goodman, Michael Schwerner et du révérend James Reeb à la suite de la marche du dimanche sanglant à Selma, cette violence n’a fait que galvaniser davantage l’opposition à l’ICE et à la politique d’immigration de Donald Trump à l’intérieur et à l’extérieur des villes jumelles. Et même si la défaite de Trump à la « bataille de Minneapolis » n’a pas mis fin à toutes les expulsions, elle a enhardi certains décideurs politiques démocrates à s’opposer au financement de l’ICE, a ressuscité les appels à l’abolition de l’ICE et a forcé l’administration Trump à réaffecter sans ménagement Gregory Bovino et à limoger la secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Kristi Noem.

Cette résistance collective au régime d’immigration autoritaire suprémaciste blanc se poursuit dans la prison d’immigration de Delaney Hall, gérée par le groupe GEO, à Newark, dans le New Jersey. Le 22 mai, des centaines de détenus ont arrêté de manger et de travailler, entamant une grève de la faim et une grève du travail en réponse aux mauvaises conditions de vie au sein de l’établissement.

Les manifestations qui ont éclaté au cours de l’année écoulée démontrent à quel point il est difficile pour cet État autoritaire d’éradiquer l’opposition collective. Les militants qui se mobilisent pour défendre leurs voisins contre le CBP et l’ICE et pour aider à protéger le pouvoir électoral des Noirs au Tennessee et en Alabama s’appuient sur une longue tradition de lutte les uns pour les autres. Ces manifestations de solidarité nous rappellent le constat de Robin Kelley selon lequel « les rêves de liberté naissent des cauchemars fascistes, ou mieux encore, naissent contre les cauchemars fascistes ».