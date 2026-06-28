Les survivants de l’internement japonais se rassemblent pour exiger la fermeture de la prison ICE du Texas

Environ deux douzaines de défenseurs de l’immigration, de chefs religieux, de survivants des camps d’internement japonais et de leurs descendants ont effectué samedi un pèlerinage de quatre jours et 45 miles vers un centre de détention pour immigrants à l’extérieur de Dilley.

Les militants ont exigé la fermeture du seul centre fédéral de détention familiale, décrit par un survivant japonais de l’internement comme inhumain et comme une « répétition tragique de l’histoire américaine ».

Free Families, une coalition nationale d’organisations défendant les familles immigrées, a organisé le pèlerinage avec les ministères de la justice unitaire universaliste du Texas, Grassroots Leadership et Tsuru for Solidarity, un groupe de survivants et de descendants des camps de concentration américains d’origine japonaise qui œuvrent pour mettre fin à la détention. Le but du pèlerinage était « de fermer Dilley, de mettre fin à la détention familiale dans son intégralité et de mettre fin à la séparation des familles causée par le ciblage et la détention de l’ICE ».

L’action était un thème central du pèlerinage. « Rejoignez-nous partout », a déclaré Mike Ishii, directeur exécutif et co-fondateur de Tsuru for Solidarity. « Marchez en solidarité, marchez avec foi et force spirituelles, comme nous le faisons aujourd’hui. »

« Ensemble, en tant que pays, nous transformerons la violence et ouvrirons l’avenir sur une nouvelle voie », a-t-il déclaré.

Le pèlerinage a débuté mercredi matin au camp de concentration de Crystal City, où des familles japonaises américaines ont été emprisonnées au Texas pendant la Seconde Guerre mondiale.

En parcourant jusqu’à 19 kilomètres chaque matin, le groupe est arrivé au centre résidentiel familial du sud du Texas de Dilley vers 10 heures samedi.

Les dirigeants et militants interconfessionnels ont prié, prononcé un chant méditatif et attaché des chaînes de grues en origami multicolores à la clôture grillagée de 10 pieds de haut de l’établissement surmontée de barbelés.

Les grues en papier ont été pliées par des survivants des camps de concentration japonais-américains et leurs descendants.

« Nous apportons (ces grues) en leur nom et en solidarité avec les enfants et les familles victimes de violences à Dilley et dans tous les sites de détention du pays », a déclaré Ishii. « Notre message est que cela doit cesser. »

« Nous allons transformer la violence », a déclaré Ishii alors que des 16 roues dévalaient l’autoroute voisine. « Nous ouvrirons l’avenir sur une nouvelle voie. »

L’établissement de Dilley est le seul centre de détention pour immigrants du pays qui emprisonne les parents avec leurs enfants. À environ 70 miles au sud-ouest de San Antonio, l’établissement a accueilli des enfants allant des nourrissons aux adolescents.

Le centre résidentiel familial du sud du Texas a ouvert ses portes en 2014, devenant ainsi le plus grand centre de détention pour familles d’immigrants du ministère de la Sécurité intérieure. Il peut accueillir 2 400 personnes et a été conçu pour accueillir les femmes et les enfants.

L’établissement a été le théâtre d’intenses protestations, les critiques affirmant qu’il est inhumain de détenir de jeunes enfants et des mères comme des criminels alors qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité.

Les critiques ont conduit à la fermeture des installations de Dilley sous l’administration Biden. En mars 2025, l’administration Trump a rouvert l’établissement avec CoreCivic, une société pénitentiaire privée. Sous l’administration Trump, le nombre quotidien d’enfants détenus par les services de l’immigration et des douanes a plus que sextuplé, l’établissement de Dilley étant le principal centre de détention pour enfants.

Cette année, Dilley a fait la une des journaux nationaux. Après que des photos d’agents d’immigration détenant Liam Conejo Ramos, 5 ans, dans le Minnesota, soient devenues virales, des manifestants se sont affrontés avec les autorités à l’extérieur de l’établissement, où il a été transféré. Lors d’une manifestation en janvier aux portes du centre, les autorités ont utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades poivrées contre des centaines de chefs religieux, de militants et d’habitants. Deux personnes ont été arrêtées.

Quelques jours plus tard, l’établissement de Dilley a signalé deux cas de rougeole. Les personnes incarcérées dans cet établissement ont signalé des aliments moisis et infestés de vers et des soins médicaux négligés. Mme Rachel, une animatrice populaire pour enfants, a récemment qualifié la détention d’enfants par Dilley de « maltraitance envers les enfants ».

Pour les survivants de l’internement japonais, le centre de détention familial de Dilley rappelle les camps de concentration américains qui ont fermé leurs portes il y a 80 ans.

En 1942, à la suite de l’attaque de Pearl Harbor, presque toutes les personnes d’ascendance japonaise vivant sur le territoire continental des États-Unis furent envoyées dans des camps d’internement pour le reste de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 120 000 personnes ont été incarcérées, dont plus des deux tiers étaient des citoyens américains. Plusieurs survivants qui ont été incarcérés alors qu’ils étaient enfants sont encore en vie aujourd’hui.

Debout devant la clôture du centre de détention de Dilley, le révérend Kenji Akaposhi, un ministre bouddhiste à la retraite et survivant de l’internement japonais, a déclaré aux pèlerins : « J’avais 2 semaines lorsque ma famille a été incarcérée. À cause de ce traumatisme que j’ai subi – qui m’a accompagné toute ma vie – je suis ici pour aider ceux, en particulier les enfants, dont la vie est affectée au moment où nous parlons. »

Satsuki Ina, 82 ans, est née dans le camp de Crystal City, où sa famille a été détenue pendant plus de quatre ans. Samedi marquait le deuxième pèlerinage d’Ina au centre de détention de Dilley, et elle était accompagnée d’autres survivants, dont Chizu Omori, 96 ans, qui retournait également à Dilley pour la deuxième fois.

« C’est navrant de savoir que nous sommes de retour ici », a déclaré Ina.

« Nous sommes peut-être vieux, nous sommes peut-être ici avec nos cannes, nos appareils auditifs, nos déambulateurs et nos dentiers, mais nous sommes en colère », a-t-elle déclaré.

Ina était accompagnée de sa petite-fille de 22 ans, Skyla Tomine, organisatrice nationale de Tsuru for Solidarity et descendante de parents issus de trois camps d’internement différents.

« J’ai encore une fois le cœur brisé qu’elle doive être ici », a déclaré Ina. « Ce qui se passe aujourd’hui est une répétition de l’histoire américaine, encore et encore. »

La pasteur Dianne Garcia, qui dirige une communauté mennonite, a ouvert la cérémonie par une réflexion basée sur la foi.

« Nous savons que Dieu réclame justice avec nous, comme nous avons crié justice », a-t-elle déclaré.

Clara, la fille de Garcia, âgée de 12 ans, a dirigé le groupe dans une chanson produite en collaboration avec des enfants du centre de détention de Dilley.

« Je chante d’ici, et toi tu chantes de là. Ensemble, nous chanterons sur les murs partout. L’amour dans nos cœurs comme les vagues de la mer. Ensemble, nous chanterons jusqu’à ce que tout le monde soit libre », a-t-elle chanté.

La cérémonie s’est terminée avec Ishii menant un chant fréquemment récité dans les camps d’internement japonais. « Kodomo no tame ni. Il y a des enfants, libérez-les », a crié le groupe.

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