Une vague de chaleur record à travers l’Europe annonce un avenir difficile pour le changement climatique

Une vague de chaleur record a enveloppé une grande partie de l’Europe au cours de la semaine dernière, avec des températures atteignant jusqu’à 113 degrés Fahrenheit dans le sud de l’Espagne. Les scientifiques affirment que c’est la nouvelle réalité du changement climatique.

La France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni ont tous émis des alertes de chaleur « rouges » de haut niveau, avec plus de la moitié de la France sous alerte rouge.

La température de mardi a dépassé 112 degrés Fahrenheit dans certaines parties de la France et 111 degrés Fahrenheit dans le sud de l’Espagne. La vague de chaleur se poursuit, l’Allemagne s’attendant à ce que la température atteigne 106 F samedi. La France s’attend à des températures de 104 F mercredi et jeudi.

Au moins 48 personnes sont mortes en France, dont 40 se sont noyées en tentant de se soulager de la chaleur. Deux enfants ont été retrouvés morts dans une voiture chaude lundi après-midi.

L’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde, mais ses infrastructures ne sont pas préparées aux vagues de chaleur désormais récurrentes.

La climatisation est rare dans les écoles et les foyers en Europe, car le continent a historiquement connu des étés doux. Mais désormais, les vagues de chaleur commencent chaque année plus tôt.

De nombreuses écoles ont fermé leurs portes à travers l’Europe et les chemins de fer ont déconseillé les voyages. En France, le secteur énergétique du pays n’a pas pu faire face à la chaleur et au moins 68 000 foyers ont perdu l’électricité mardi soir. Les pannes devraient se poursuivre jusqu’à mercredi.

Beaucoup sont contraints de continuer à travailler malgré la canicule, en particulier ceux qui occupent des emplois précaires, comme les chauffeurs-livreurs à Rome et les nettoyeurs de rues et les ouvriers du bâtiment à Paris.

Mercredi, les syndicats britanniques ont lancé une « grève de la chaleur » alors que les températures devraient dépasser les 102 degrés Fahrenheit. Le Congrès des syndicats (TUC), le Syndicat des travailleurs de la boulangerie, de l’alimentation et des secteurs connexes et le Syndicat des pompiers, ainsi que le groupe de militants pour le climat Extinction Rebellion, ont déclaré que plus de 1 000 personnes se sont inscrites pour prendre part à la grève de mercredi. Leur revendication est une température maximale sur les lieux de travail dans tout le pays, ce que le conseiller britannique en matière de changement climatique a réclamé le mois dernier. Cela pourrait pousser les entreprises à recourir à la climatisation ou à d’autres mécanismes pour protéger les travailleurs. Le Congrès des syndicats a réclamé une température maximale sur le lieu de travail de 86 degrés Fahrenheit.

Les dirigeants d’entreprises et les chefs d’entreprise se sont prononcés contre cette mesure – et mardi, le gouvernement britannique a déclaré qu’il n’envisageait pas d’introduire une température maximale sur les lieux de travail.

D’autres vagues de chaleur record sont attendues dans toute l’Europe en juillet. Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique rend les vagues de chaleur record plus fréquentes et plus intenses.

Le mois dernier, lors de la précédente vague de chaleur intense et précoce sur le continent, le chef du climat de l’ONU, Simon Stiell, a déclaré que ces vagues de chaleur sont « un rappel brutal des impacts croissants de la crise climatique ».

« La science montre clairement que le changement climatique induit par l’homme rend ces vagues de chaleur plus fréquentes et plus extrêmes », a déclaré Stiell.

Travailler à protéger les pays de la chaleur extrême « commence par se débarrasser beaucoup plus rapidement de la dépendance aux combustibles fossiles », a-t-il ajouté.

Mercredi, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, a publié sur X : « Les données sont claires : les températures à travers l’Europe augmentent à peu près deux fois plus vite que la moyenne mondiale, augmentant la probabilité et la gravité des chaleurs extrêmes à l’avenir. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder davantage. Les dirigeants doivent donner la priorité aux investissements dans des systèmes de santé résilients au climat, tout en accélérant #ClimateAction et en atténuant les facteurs à l’origine de la crise climatique. »

Le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que plus de 200 000 personnes sont mortes en Europe de causes liées à la chaleur au cours des quatre dernières années.