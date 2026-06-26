Les Travailleurs unis de l’automobile votent en faveur du désinvestissement d’Israël dans une victoire historique

L’United Auto Workers (UAW), un syndicat qui compte quelque 400 000 membres actifs à travers les États-Unis, a voté en faveur du retrait de ses 400 000 dollars estimés des obligations israéliennes. Le vote de désinvestissement fait de l’UAW le premier grand syndicat national à voter en faveur du désinvestissement d’Israël.

Jeudi, les membres de l’UAW ont voté lors de la 39e Convention constitutionnelle du syndicat à Detroit, où quelque 1 000 délégués des sections locales de l’UAW à travers le pays s’étaient réunis pour discuter de la stratégie du syndicat pour les quatre prochaines années.

L’UAW représente quelque 400 000 membres actifs, principalement aux États-Unis mais aussi au Canada et à Porto Rico. Les membres comprennent des travailleurs de l’industrie automobile et de l’enseignement supérieur, ainsi qu’un nombre important de travailleurs de la santé et de fonctionnaires.

La résolution déclare que la « classe milliardaire » qui « profite de la guerre » canalise l’argent public vers le militarisme au lieu de « financer les soins de santé, le logement et l’éducation dont les travailleurs ont besoin ». Il cite le génocide de près de trois ans à Gaza et l’appel du mouvement syndical palestinien aux travailleurs du monde entier à agir en solidarité parmi les raisons de sa résolution de se désengager des obligations israéliennes – qui sont des obligations émises directement par Israël et qui fonctionnent comme des prêts au gouvernement israélien.

Le vote a été organisé par Unite All Workers for Democracy (UAWD), un groupe de gauche au sein de l’UAW, et par l’UAW Labour for Palestine, qui fait partie d’une coalition plus large du Labour for Palestine.

Olga Karounos, membre du caucus de l’UAWD et défenseure publique de Brooklyn qui a présenté la motion pour que l’amendement soit présenté, a déclaré que « cela va envoyer un message – pas seulement à la classe des milliardaires – mais aux politiciens et à toute personne qui n’a pas peur de s’opposer au génocide, à Netanyahu, au gouvernement des États-Unis, et remettra l’UAW sur la carte pour défendre la solidarité internationale ».

L’UAW a un historique d’action de base de gauche, y compris son désinvestissement de l’Afrique du Sud en 1978. Plus récemment, l’UAW est devenu le premier grand syndicat à appeler à un cessez-le-feu à Gaza en décembre 2023. Il a également formé un groupe de travail sur le désinvestissement et la transition juste pour étudier l’histoire de la Palestine ainsi que les liens économiques de l’union avec Israël. Lors du mouvement de protestation sur les campus, les membres de New York et d’ailleurs se sont organisés en solidarité avec les étudiants. Cependant, en mai 2024, le conseil d’administration de l’UAW, y compris son président, Shawn Fain, a voté contre une résolution visant à désinvestir d’Israël.

À l’époque, les travailleurs arabes de l’industrie automobile de Détroit étaient mécontents que l’UAW ait investi dans des obligations israéliennes d’une valeur de 750 000 dollars sans l’approbation de la base, et ont commencé à s’organiser pour désinvestir. La direction de l’UAW a cependant ignoré les revendications des travailleurs et sa position n’a changé qu’en 2023, après le début du génocide israélien qui a exercé des pressions de la base sur le syndicat.

« L’UAWD a apporté le désinvestissement à la Convention dans le cadre d’un programme plus large de lutte des classes qui comprenait également des propositions visant à lutter contre les licenciements massifs, à résister aux raids de l’ICE et à soutenir les travailleurs qui agissent pour arrêter les expéditions d’armes vers Israël », a-t-il poursuivi – bien que les deux dernières propositions n’aient pas été adoptées.

Un membre de l’UAWD de l’Ohio avait présenté un amendement à la Convention appelant à soutenir les travailleurs qui font grève pour empêcher les armes d’atteindre Israël, à fixer des critères d’approbation pour les politiciens et à rompre les liens avec le syndicat sioniste exclusif d’Israël, l’Histadrut. Cette motion n’a cependant pas reçu les voix nécessaires pour être adoptée.

« Les dirigeants de l’UAW ont tenté de bloquer l’ensemble de notre programme », a déclaré Baum. « Mais le succès de l’amendement sur le désinvestissement montre que de plus en plus de travailleurs se rendent compte que le vieux manuel de jeu ne suffit pas. À une époque où les travailleurs sont confrontés à des licenciements, des déportations et un génocide en cours en Palestine, nous avons besoin d’un mouvement syndical prêt à se battre, à prendre des risques et à agir en solidarité – et pas seulement à faire des déclarations et à espérer pour le mieux. »

Olga Karounos, membre de l’UAWD, dont la famille est grecque orthodoxe, a également déclaré que le bombardement israélien de l’église Saint Porphyre dans la ville de Gaza en 2023 avait motivé ses efforts de syndicalisation.