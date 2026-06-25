Les prêts d’urgence coûtent des millions aux écoles américaines – et remplissent les poches de Wall Street

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Dans les districts scolaires, de la Pennsylvanie à l’Illinois, du Kentucky à la Virginie occidentale, les retards budgétaires des États et des localités mettent les salles de classe à rude épreuve et coûtent aux districts des dizaines de millions de dollars en frais d’emprunt supplémentaires – l’argent allant directement à Wall Street.

En effet, les échecs politiques tels que les retards budgétaires, les logiciels fiscaux défectueux ou simplement les impasses politiques obligent certains des districts scolaires les plus pauvres à emprunter de l’argent inutilement. Il s’agit d’un transfert massif de richesse de nos salles de classe locales directement vers les banques et les particuliers les plus riches du pays.

Le problème est national

En juin, le district scolaire Whitman-Hanson, au sud de Boston, a dû accorder 6 millions de dollars de prêts d’urgence pour combler un manque de liquidités pendant l’été. En mai, dans le comté de Fayette, dans le Kentucky, ce chiffre était de 110 millions de dollars pour combler le déficit. Dans le district scolaire local d’Union à Belmont, dans l’Ohio, les écoles avaient besoin de 2,6 millions de dollars de financement d’urgence plus tôt cette année. Et dans le comté de Cook, qui abrite les écoles publiques de Chicago, les districts du comté ont dû emprunter des dizaines de millions de dollars parce que le comté avait du mal à collecter et à répartir ses impôts fonciers.

Dans le comté de Cook, le district scolaire Palatine, par exemple, a dû emprunter 25 millions de dollars pour combler le déficit de trésorerie. Cet emprunt leur a coûté 450 000 dollars en intérêts et frais pour Wall Street, et un autre estimé à 700 000 dollars en investissements perdus. C’est de l’argent qui aurait pu être dépensé en classe.

« Nous avons tout fait selon les règles », a déclaré Mary Gorr, la surintendante du district scolaire de Mount Prospect, et nous sommes « obligés de gaspiller cette somme d’argent importante en intérêts et en emprunts d’urgence ». Elle a dit au Chicago Tribune« (cela) semble profondément injuste envers nos contribuables et incroyablement irresponsable envers le comté. »

Une histoire de Philadelphie

Alors que les écoles partout aux États-Unis sont confrontées au problème du financement d’urgence pour leurs salles de classe, il n’y a pas de meilleur exemple de cette crise fiscale et politique que ce qui se passe à Philadelphie.

Les échecs politiques tels que les retards budgétaires, les logiciels fiscaux défectueux ou simplement les impasses politiques obligent certains des districts scolaires les plus pauvres à emprunter inutilement de l’argent.

Le district scolaire de Philadelphie est l’un des districts les plus sous-financés de la région, dans l’une des grandes villes les plus pauvres des États-Unis. La crise du sous-financement en Pennsylvanie est si aiguë qu’en 2023, un procès intenté par certains des districts les plus pauvres de l’État a poussé un juge républicain à déclarer inconstitutionnel le financement des écoles de Pennsylvanie, une violation des droits à l’égalité de protection.

Même si des efforts ont été déployés pour remédier au sous-financement chronique, les écoles de Philadelphie continuent de souffrir d’un manque de ressources. Le mois dernier, le district scolaire de Philadelphie a été confronté à une autre crise budgétaire qui a menacé de fermer 17 écoles, entraînant la perte de 340 emplois scolaires. Après qu’une taxe régressive proposée par le maire de la ville, Cherelle Parker, n’ait pas été adoptée par le conseil municipal, Parker a trouvé des solutions créatives pour consolider le financement des écoles.

En prenant de l’argent sur le budget d’investissement, le maire a promis de mettre un terme aux coupes budgétaires. Mais la source à long terme de ces fonds n’est toujours pas identifiée. En effet, le budget du maire prive Pierre pour payer Paul, en réduisant l’infrastructure physique déjà en ruine des écoles pour empêcher les coupes. Et l’incertitude demeure quant aux conséquences à long terme de ces changements budgétaires pour le district.

Enseignants ou banquiers ?

Dans le contexte de cette crise, il y a seulement huit mois, à l’automne 2025, le district a été contraint de payer des dizaines de millions de dollars d’intérêts et de frais à Wall Street. Ces coûts ont été encourus sans que ce soit la faute du district, mais provenaient plutôt d’une impasse budgétaire créée par les Républicains qui a suspendu les paiements de l’État aux écoles du Commonwealth pendant quatre mois.

À l’automne 2025, les législateurs républicains de Pennsylvanie ont pris en otage le budget de l’État dans la capitale, Harrisburg. Ils exigeaient des réductions dans les programmes sociaux comme le transport en commun, des limites sur les taxes et la fin du plafonnement des émissions de gaz à effet de serre. Dans la plus longue impasse de l’histoire de l’État, en septembre dernier, l’État n’avait toujours aucun plan de financement. Prévu en juin, en 2025, les législateurs de Pennsylvanie n’ont pu adopter un budget qu’en novembre.

Cette impasse a laissé le district scolaire de Philadelphie – et les districts de tout l’État – dans une impasse majeure. À l’approche de l’année scolaire, les districts avaient des dépenses à faire face : les enseignants, le personnel et les paraprofessionnels avaient besoin de chèques de paie, le matériel pédagogique devait être livré dans les salles de classe, les contrats de service avaient des délais.

Sans argent provenant de l’État, le district scolaire de Philadelphie a dû financer ses opérations par l’intermédiaire de prêteurs privés.

Sans argent provenant de l’État, le district scolaire de Philadelphie a dû financer ses opérations par l’intermédiaire de prêteurs privés. Le conseil scolaire a approuvé jusqu’à 1,5 milliard de dollars d’obligations « d’anticipation » – une émission pour aider le district à faire face à ses dépenses courantes sur la promesse d’une future source de revenus.

Le district n’a pas utilisé la totalité de cette allocation. En septembre, elle a vendu pour plus de 585 millions de dollars d’obligations et en novembre, à la veille de la résolution de la crise budgétaire, elle en a vendu pour 146,6 millions de dollars supplémentaires. Avec des « taux de rendement » – les intérêts payés sur les obligations – légèrement supérieurs à 3,4 pour cent, les écoles de Philadelphie ont payé environ 25 millions de dollars pour avoir le privilège de voir l’État interrompre leurs paiements. Cela s’ajoutait aux 200 000 $ payés à Wall Street pour assurer la vente des billets en premier lieu.

Selon Michael Herbstman, directeur financier du district scolaire de Philadelphie, les 25 millions de dollars estimés pourraient financer près de 200 postes d’enseignants.

En bref, une crise budgétaire créée par des échecs politiques au niveau de l’État a coûté aux écoliers de Philadelphie des dizaines de millions de dollars – de l’argent directement détourné des classes les plus pauvres pour aller directement dans les poches des financiers de Wall Street.

« C’est inadmissible »

Les écoles de Philadelphie n’étaient pas seules.

« Ce n’est pas seulement un problème pour les districts scolaires les plus pauvres », a déclaré Aaron Chapin, professeur de collège et président du syndicat des enseignants de l’État, la Pennsylvania State Education Association. En octobre, cela « commençait à nuire aux élèves du monde entier, dans les districts scolaires, grands et petits – ruraux, urbains et suburbains ».

La Pennsylvania State Education Association a estimé que 27 districts scolaires de Pennsylvanie avaient déjà pris ou « exploraient » des mesures de financement d’urgence. À Uniontown, il s’agissait d’émissions de billets d’anticipation de 5 millions de dollars. Le district scolaire de Central Fulton a retiré 7,1 millions de dollars. Greater Johnstown et William Penn ont chacun vendu pour 10 millions de dollars d’obligations d’anticipation. Et une obligation de 35 millions de dollars à Lancaster a coûté au district 200 000 dollars en intérêts et frais de service – des fonds qui ne sont jamais revenus.

« (C’est) inadmissible », a déclaré Lamont McClure, directeur du comté de Northampton. Pleins feux sur la sonorisation. L’échec de l’État « a forcé le comté à envisager des prêts qui rapporteraient des intérêts que nous ne pourrons jamais récupérer ». En plus des 25 millions de dollars estimés que Philadelphie a déboursés, les bénéfices de Wall Street s’élevaient facilement à des dizaines de millions de plus si l’on considère les impacts à l’échelle de l’État.

Politique budgétaire

Rien ne reflète mieux le profond dysfonctionnement qui frappe la société américaine que cet épisode, trop fréquent dans les municipalités et les États du pays.

Une crise budgétaire créée par les échecs politiques au niveau de l’État a coûté aux écoliers de Philadelphie des dizaines de millions de dollars – de l’argent directement détourné des classes les plus pauvres pour aller directement dans les poches des financiers de Wall Street.

Dans les assemblées législatives d’Augusta, dans le Maine, à Salem, dans l’Oregon, les législateurs – démocrates et républicains – ne parviennent généralement pas à parvenir à des accords budgétaires à temps pour éviter une crise. Actuellement, l’État de Caroline du Nord accuse un retard de près d’un an dans l’approbation de son budget. Cela est également vrai au niveau fédéral, où les impasses budgétaires nationales ont augmenté à la fois en fréquence et en durée depuis 2000. En Pennsylvanie, 13 des 20 derniers cycles budgétaires ont entraîné des retards importants, culminant avec le plus long : une fermeture de quatre mois et demi en 2025. La fermeture fédérale de 43 jours de 2026 a également été la plus longue, battant le record de 34 jours de 2019.

Les causes de cette crise politique sont complexes. La responsabilité première doit incomber à une nouvelle génération de politiciens républicains, indifférents aux normes de gouvernance libérale, aux obligations constitutionnelles ou au décorum de base. Grâce à un Parti démocrate tranquille, ils ont découvert comment manipuler les failles du système constitutionnel fédéré pour créer une inertie politique absolue et, en cas de fermeture du gouvernement, un effondrement social.

Solutions

Il existe des solutions immédiates à ce problème. Actuellement, la Pennsylvanie dispose de 7,7 milliards de dollars de réserve, des fonds dits « pour les mauvais jours », qu’elle pourrait utiliser pour faire face à la crise. Le gouverneur démocrate Josh Shapiro suggère déjà de dépenser 4,7 milliards de dollars pour faire face à une nouvelle crise de financement de plusieurs milliards de dollars qui assaille une nouvelle fois le cycle budgétaire de l’État en 2026. Les républicains promettent de la bloquer. Ces fonds pour les « jours difficiles » pourraient facilement rembourser le service de la dette des villes et des écoles grâce à un financement d’urgence.

Une autre solution potentielle consiste à trouver de nouvelles sources de revenus, et une série d’impôts sur la fortune à travers le pays sont précisément conçus pour faire cela. Le Massachusetts est ici le cas le plus célèbre. En 2022, il a adopté le « Fair Share Amendment », une taxe millionnaire qui offre des frais de scolarité gratuits dans les collèges communautaires, des repas scolaires gratuits, des bus régionaux gratuits et d’autres avantages.

Et la tendance s’accentue. En mars, l’État de Washington a adopté une « taxe des millionnaires » qui taxe les résidents les plus riches de l’État afin de générer 3,5 milliards de dollars de revenus supplémentaires, dont une grande partie ira aux écoles de l’État. Une autre version est le référendum californien sur la « taxe des milliardaires » qui se déroulera devant les électeurs en novembre. Le projet de loi californien consiste en une cotisation unique de 5 pour cent sur environ 200 familles milliardaires de l’État.

En Pennsylvanie, en dehors d’une petite poignée de législateurs et de groupes de réflexion progressistes, personne ne discute d’un impôt sur la fortune. Ainsi, les étudiants de Philadelphie et les districts de l’État sont obligés de payer les coûts engendrés par l’État à la suite de leur échec politique en 2025.

Un problème structurel

Cette crise politique, fabriquée en grande partie par nos deux partis chancelants, met en lumière un problème budgétaire plus grave qui assaille notre système de gouvernance : le financement privé. Lorsque la politique échoue et que les plus riches ne paient pas suffisamment d’impôts, cela révèle à quel point nos écoles et nos villes dépendent de la dette de Wall Street.

Le problème, cependant, est plus vaste que ce nouveau terrain de crise budgétaire génératrice d’échecs politiques.

Le financement privé des politiques publiques donne à Wall Street un droit de veto sur ce qui se passe dans notre société. Comme nous l’avons vu récemment avec l’administration de Zohran Mamdani à New York, les agences de notation peuvent dégrader la note du crédit municipal, les marchés peuvent évaluer les projets sociaux à des taux exorbitants et les acheteurs peuvent refuser d’acheter les billets pour des projets avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

Ces grands problèmes structurels nécessitent des solutions structurelles importantes. À court terme, c’est l’État qui doit à Philadelphie, et non l’inverse. La prime payée par les écoliers de Philadelphie pour le problème créé par les Républicains de l’État devrait être récupérée par l’État. À plus long terme, il est nécessaire de trouver des financements publics pour les projets de politique publique. D’ici là, nous restons soumis aux priorités de Wall Street.

Un merci spécial à David I. Backer pour son aide avec cet article.