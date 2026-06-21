Keir Starmer devrait annoncer sa démission de son poste de Premier ministre britannique

Le Premier ministre britannique Keir Starmer devrait annoncer dès lundi sa démission, selon de nouvelles informations, alors que les partisans travaillistes abandonnent le parti.

Mais beaucoup à gauche restent sceptiques quant au fait que son probable remplaçant, Andy Burnham, apportera véritablement le « changement » qu’il promet.

la Grande-Bretagne Observateur Le journal a rapporté samedi que le Premier ministre semblait « résigné » à démissionner, bien conscient que « le soutien n’est pas là » pour son maintien à la tête du parti dans un contexte d’impopularité lamentable du parti.

Bien que Starmer ait balayé près d’une décennie et demie de régime conservateur en 2024, sa lune de miel a été de courte durée. Son adoption de l’austérité face à une crise du coût de la vie et la répression féroce de son gouvernement contre les discours pro-palestiniens ont poussé ses partisans progressistes à chercher des alternatives comme le Parti Vert, ascendant.

Pendant ce temps, son pivot d’extrême droite sur l’immigration n’a pas fait grand-chose pour siphonner les votes du parti d’extrême droite Reform UK du partisan du Brexit, Nigel Farage, qui est actuellement en tête dans les sondages nationaux.

Le déclencheur immédiat de la démission de Starmer a été la victoire de Burnham aux élections partielles de Makerfield jeudi, qui ont marqué le retour de l’ancien maire du Grand Manchester à Westminster. Burnham a confortablement battu un candidat réformiste britannique, et Le gardien a rapporté qu’on s’attendait à ce qu’il bénéficie du soutien d’environ 200 députés travaillistes dans un défi à la direction contre Starmer.

🚨 REGARDER : Andy Burnham expose sa vision pour la Grande-Bretagne lors de son rallye victorieux à Makerfield :

– Mettre fin aux « retombées » économiques

– Mettre fin au système d’immigration « injuste »

– Pousser la réindustrialisation

– Les marchés publics au service des entreprises britanniques

– Des stages pour tous les 16-18 ans pic.twitter.com/awSZvYgoaa – Politics UK (@PolitlcsUK) 19 juin 2026

Burnham a souligné lors d’un rassemblement victorieux qu’il s’agissait « d’une dernière chance de changer » le parti travailliste alors qu’il se dirige vers l’oubli électoral.

Répondant à ce qu’il a dit être des demandes des électeurs de « faire quelque chose pour rendre la vie plus abordable », Burnham a appelé à mettre fin aux « retombées économiques », avec des interventions gouvernementales pour réduire les factures de services publics et les tarifs ferroviaires, les marchés publics auprès des entreprises, des efforts en faveur de la réindustrialisation et des garanties d’emploi pour les personnes âgées de 16 à 18 ans.

Le vrai Andy Burnham peut-il se lever, s’il vous plaît ?

Après avoir remporté l’élection partielle de Makerfield, la course est lancée pour destituer Keir Starmer du poste de Premier ministre. Mais que croit réellement le politicien le plus populaire du parti travailliste ? @harriepw explique. pic.twitter.com/iSJjjmepbN – Novara Média (@novaramedia) 19 juin 2026

Mais certains dirigeants de la gauche britannique ont prévenu que Burnham ne ferait pas grand-chose pour s’écarter des échecs de Starmer.

S’il s’est engagé à annuler les coupes sociales et les privatisations des services publics de Starmer, Burnham s’est également engagé à maintenir les limites de dépenses du parti, ce qui pourrait rendre impossible des changements importants.

Le député d’Islington Nord, Jeremy Corbyn, qui a dirigé le Parti travailliste de 2015 à 2020, a déclaré que même s’il aime personnellement Burnham, « sa stratégie et ses opinions économiques de base… me semblent accepter trop l’austérité que nous nous sommes imposées ».

L’ancien dirigeant a également déclaré que Burnham « ne semble pas faire quelque chose de différent au niveau international », notant qu’il n’a pas donné de réponse claire sur la question de savoir si la Grande-Bretagne devrait mener une enquête sur la politique du gouvernement britannique à l’égard de Gaza et sur sa fourniture d’armes à Israël.

Jeremy Corbyn sur Sky News aujourd’hui, parlant d’Andy Burnham :

« Il ne semble pas faire quelque chose de différent au niveau international. Je lui ai écrit pour lui demander s’il soutiendrait quelque chose d’aussi simple qu’une enquête sur la politique du gouvernement à l’égard de Gaza et la fourniture d’armes. » pic.twitter.com/vIzXjeAkxl – Wokerati Marty (@WokeratiMarty) 20 juin 2026

Burnham a également été critiqué pour avoir déclaré qu’il maintiendrait le ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood, qui a dirigé des changements radicaux dans la politique d’asile du Royaume-Uni et a appliqué l’interdiction répressive de Palestine Action, ce qui a conduit à l’arrestation de milliers de manifestants non-violents, dont beaucoup ont été accusés de terrorisme.

« L’architecte des plans cruels du Labour concernant le statut de sédentarité et la persécution de la liberté d’expression et de protestation reste en place », a déclaré le chef du Parti vert Zack Polanski, qui a déclaré que c’était le signe de « plus de la même chose ».

À propos de l’équipe de conseillers économiques de Burnham, qui comprend d’anciens économistes en chef de la Banque d’Angleterre et de Goldman Sachs, Polanski a déclaré qu’il ne s’agissait « pas d’une équipe de conseillers qui semble remettre en question la richesse et le pouvoir ».