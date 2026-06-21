L’équipe iranienne de football déclare que les États-Unis ont révoqué son allocation de billets avant la Coupe du monde

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

La fédération iranienne de football a déclaré que sa capacité à émettre des billets pour la Coupe du monde avait été révoquée, quelques jours seulement avant le début du tournoi – une annonce qui intervient alors que les politiques frontalières draconiennes du président américain Donald Trump ont posé des obstacles aux participants du tournoi du monde entier.

Conformément aux règles établies par la FIFA, l’instance dirigeante internationale du football, chaque équipe reçoit 8 % des billets pour ses matches à distribuer ou à vendre à ses supporters. Mais l’équipe iranienne s’est retrouvée incapable de délivrer ne serait-ce qu’un seul billet à ses supporters.

La fédération iranienne de football a blâmé les États-Unis pour cette restriction soudaine, déclarant dans un communiqué : « À moins de trois jours du début de la Coupe du monde 2026… les États-Unis ont une fois de plus agi pour entraver la présence des supporters iraniens dans les stades accueillant les trois matches de la phase de groupes de l’équipe nationale. »

De nombreux supporters iraniens de football avaient déjà planifié leur voyage en prévision d’assister aux matches, a noté la fédération de football.

« Priver les supporters iraniens de l’accès à leur attribution légale et officielle de billets est une action contraire à l’esprit qui régit les compétitions internationales et au principe d’égalité entre les pays participants », indique le communiqué.

« Cette évolution soulève de sérieuses questions quant à l’ingérence de considérations non sportives et politiques dans l’organisation du plus grand événement de football au monde », poursuit le communiqué.

La fédération a appelé la FIFA à « respecter les principes de neutralité, d’équité et les réglementations établies ».

Même s’il n’est pas clair qui a pris la décision de retirer à l’équipe iranienne la capacité de délivrer des billets, les États-Unis ont déjà créé des obstacles pour l’équipe de football iranienne. Pendant des mois, il était difficile de savoir si l’équipe serait en mesure de participer, alors que la guerre non provoquée des États-Unis et d’Israël contre l’Iran se prolonge depuis février.

Les footballeurs iraniens n’ont reçu leur visa pour jouer aux États-Unis que la semaine dernière, à peine 10 jours avant le début du tournoi. Mais plus d’une douzaine de membres du personnel de soutien de l’équipe ont vu leur demande de visa rejetée.

L’Iran devrait disputer trois matchs aux États-Unis plus tard ce mois-ci, deux à Los Angeles et un à Seattle. L’équipe avait prévu de rester à Tucson, en Arizona, pendant la Coupe du Monde, mais a décidé de déménager à Tijuana, au Mexique – à la fois en raison de l’incertitude quant à savoir si l’équipe obtiendrait des visas américains et du sentiment que la présence de l’équipe aux États-Unis devrait être minime.

Mardi, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a annoncé que l’équipe de football iranienne serait autorisée à entrer aux États-Unis la veille de chacun de ses trois matches de Coupe du monde – ce qui, selon eux, était dû à la « générosité » de Trump, et mieux que les visas d’une journée annoncés précédemment.

En mars, Trump a déclaré que l’équipe iranienne ne devrait pas rester aux États-Unis pendant la Coupe du monde « pour leur propre vie et leur sécurité ».

Les États-Unis ont également harcelé et refusé l’entrée à d’autres participants à la Coupe du monde. Lundi, les États-Unis ont refusé l’entrée à Omar Artan, un arbitre somalien qui devait devenir le premier Somalien à officier lors d’une Coupe du monde. Artan, l’un des sept arbitres du continent africain choisis pour participer au tournoi de cet été et connu l’année dernière comme le meilleur arbitre d’Afrique, était arrivé à Miami après avoir reçu un visa américain. Il a été soumis à un entretien de 11 heures par les agents des frontières avant de se voir refuser l’entrée, placé dans une cellule de détention et envoyé sur un vol à destination d’Istanbul.

« Je suis très, très déçu », a déclaré Artan Le New York Times. « Je ne suis qu’un arbitre qui essaie de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du Monde. »

Trump a diabolisé les Somaliens avec des calomnies nationalistes blanches, les qualifiant de « détritus » et affirmant qu’il ne voulait pas d’eux aux États-Unis.

Pendant ce temps, au lieu de protéger les participants internationaux, la FIFA semble acquiescer à Trump.

Dans ses commentaires sur le retrait d’Artan du tournoi, la FIFA a déclaré qu’elle « n’est pas impliquée dans les processus d’immigration du pays hôte, y compris les demandes de visa… conformément aux événements précédents de la FIFA, c’est le gouvernement hôte qui détermine en fin de compte qui reçoit un visa et qui est admis dans son pays ».

Samedi, un attaquant irakien, Aymen Hussein, a été arrêté et interrogé pendant sept heures par les agents de l’immigration américains à l’aéroport O’Hare de Chicago. Le photographe de l’équipe irakienne s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis

Des séquences vidéo ont également montré des équipes de football du Sénégal et de l’Ouzbékistan soumises à des fouilles individuelles et à des fouilles corporelles approfondies à leur entrée aux États-Unis.