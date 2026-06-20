L’ICE met fin aux efforts visant à ouvrir plusieurs prisons pour immigrants

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Le mouvement de la région métropolitaine de Detroit luttant contre l’ICE et le programme réactionnaire de Trump a remporté une victoire importante avec l’annonce que l’agence a renoncé à son projet de construire un nouveau centre de détention à Romulus. Au lieu de cela, l’ICE vendra la propriété, l’une des 11 installations achetées par le Département de la Sécurité intérieure (DHS) plus tôt dans l’année dans le but d’étendre les expulsions. Outre l’installation de Romulus, l’ICE a également décidé de « se débarrasser » de sept autres bâtiments qu’elle envisage de vendre ou de céder à d’autres agences fédérales.

Cette décision constitue un revirement majeur par rapport à ses projets proposés visant à construire davantage d’infrastructures qui lui permettraient d’augmenter considérablement la portée et l’ampleur de ses efforts d’expulsion. Face à un mouvement de résistance populaire et croissant contre son programme d’immigration inhumain et draconien, l’ICE et l’administration Trump se trouvent désormais dans une position affaiblie.

La décision de l’ICE de ne pas aller de l’avant avec ces centres de détention démontre l’impact de la lutte des classes qui a éclaté à Minneapolis et qui a entraîné une défaite tactique de la guerre de Trump contre les immigrés. Même si Trump n’a pas abandonné son vicieux programme anti-immigrés – comme le montrent les récentes manœuvres des Républicains pour accorder 70 milliards de dollars de financement au DHS – Minneapolis a alimenté l’indignation contre les attaques les plus extrêmes de la droite, attirant des secteurs plus larges dans le mouvement pour les droits des immigrés. Cela a contraint le DHS à être moins public dans ses attaques contre les immigrés afin d’éviter une nouvelle poussée de résistance et de solidarité immigrée.

Ces événements ont renforcé le travail effectué par de nombreuses communautés à travers le pays pour dénoncer leurs centres de détention ICE locaux. Dans le Michigan, les organisateurs ont organisé des manifestations hebdomadaires contre le centre de détention proposé à Romulus, qui s’inscrivaient dans le cadre d’un effort plus large visant à s’organiser contre les opérations et l’expansion de l’ICE dans la région métropolitaine de Détroit. Ces protestations, renforcées par la surveillance accrue exercée sur l’ICE après Minneapolis, ont joué un rôle important en faisant décider au DHS que la détention de l’ICE à Romulus était une opération trop risquée à maintenir.

Le New Jersey relance la lutte contre l’ICE

La lutte nationale contre l’ICE a également été relancée récemment à Newark, dans le New Jersey, avec les mobilisations à Delaney Hall en réponse à une grève de la faim et du travail lancée par environ 300 immigrants emprisonnés à l’intérieur du centre de détention. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’établissement, s’opposant aux agents fédéraux et à la police d’État qui ont attaqué les mobilisations dans une tentative infructueuse de faire reculer le mouvement. Au lieu de réprimer les manifestations, la nouvelle a attiré l’attention nationale, alimentant l’indignation contre le gouverneur démocrate de l’État, Mikie Sherrill, pour s’être rangé du côté de l’ICE contre les manifestants et attirer davantage de soutien de la part de New York, de la Pennsylvanie et d’autres États, dont le Minnesota.

Le New Jersey devait également abriter un immense entrepôt pour la détention de l’ICE, et l’agence avait déjà acheté un entrepôt à Roxbury, situé dans l’une des régions les plus rurales et de droite de l’État. Cependant, peu de temps après l’annonce de l’installation, les éléments libéraux et conservateurs de la région ont repoussé avec force. Une manifestation organisée par la section nord du New Jersey des Socialistes démocrates d’Amérique, ainsi que par des organisations locales plus libérales, a attiré des centaines de personnes dans l’opposition – une énorme démonstration de force dans un État où les manifestations, même dans des villes comme Newark et Jersey City, dépassent rarement les 100. L’entrepôt de Roxbury est l’une des sept propriétés qu’ICE envisage de vendre.

La lutte contre les centres de détention de l’ICE dans le New Jersey, qui dure depuis des décennies, montre le potentiel du mouvement pour les droits des immigrés pour repousser l’ICE. C’est un État qui a contraint trois centres de détention de l’ICE à fermer en 2021. Mais c’est aussi un exemple des revers qui surviennent lorsque notre mouvement perd de vue son propre pouvoir et se tourne vers les démocrates et les tribunaux pour défendre nos droits. Cela a été démontré en 2023 lorsque Biden s’est aligné sur une entreprise pénitentiaire privée pour annuler une loi de l’État contre les prisons privées, ouvrant la voie à l’ouverture de Delaney Hall un an plus tard.

Confronter l’ICE avec l’organisation indépendante

L’attaque contre les communautés d’immigrés est un effort bipartite qui nécessite une organisation politiquement indépendante et ascendante pour y résister avec succès. L’annonce de l’abandon par l’ICE de ses efforts pour construire de nouveaux centres de détention à Romulus, Roxbury et ailleurs en est la preuve. C’est également la preuve que le mouvement n’a pas besoin d’élire davantage de démocrates pour remporter des victoires importantes.

Pour souligner les efforts continus d’organisation pour faire face à l’ICE – qui comprennent des efforts d’entraide pour aider les familles touchées par l’ICE, des campagnes pour sortir les gens de détention, des actions de solidarité avec les personnes en détention et la révélation des activités de l’ICE – une coalition d’organisations organisera un tribunal public pour dénoncer les activités de l’agence dans la région métropolitaine de Detroit. Les militants prévoient une manifestation au centre Romulus et exigent de voir un acte de vente d’entrepôt.

Même si la nouvelle du revirement de l’ICE constitue une réussite importante, le mouvement doit continuer à se développer. Non seulement nous devons renforcer notre lutte pour abolir l’ICE et fermer tous les centres de détention, mais nous devons également faire avancer la lutte pour que les immigrants puissent vivre et travailler sans crainte et avoir accès aux droits juridiques, politiques et civils, y compris le droit de vote. Nous devons renforcer et élargir les organisations et assemblées de base basées sur nos lieux de travail, nos écoles et nos communautés pour faire avancer notre lutte. Et nous devons nous organiser avec vigilance contre toute tentative de l’administration Trump de persécuter notre mouvement.