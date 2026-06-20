Des politiciens britanniques accusent Elon Musk d’avoir attisé la violence raciste à Belfast

Les politiciens britanniques ont accusé Elon Musk d’encourager un pogrom anti-immigrés en Irlande du Nord.

Mardi soir, des hommes masqués ont brûlé des voitures, brisé des vitres et mis le feu à travers la ville de Belfast après que des images d’une attaque au couteau la nuit précédente aient circulé en ligne. Un Soudanais de 30 ans a été accusé de tentative de meurtre pour cette attaque au couteau. Les émeutiers ont alors pris pour cible les quartiers immigrés, obligeant les familles à fuir. Claire Hanna, chef du Parti social-démocrate et travailliste d’Irlande du Nord, a qualifié la violence de « pogrom fondé sur la race ».

Mardi, avant que les hommes ne se déchaînent dans Belfast à la recherche de migrants, Musk a partagé un appel de l’extrême droite Tommy Robinson pour que les gens descendent dans la rue. Musk a écrit : « Ce n’est qu’en protestant à plusieurs reprises et FORTEMENT qu’il y aura un changement !! »

Musk a ensuite republié un message qui disait : « Ce ne sont pas les médias sociaux qui « attisent les tensions ». Ce n’est pas Elon Musk. Ce n’est pas Nigel Farage. Ce n’est pas « l’extrême droite ». Il s’agit d’une politique très délibérée d’immigration massive incontrôlée et d’ouverture des frontières. Cette politique doit cesser, sinon elle détruira les nations occidentales.»

Musk a déclaré dans un autre article que « rien d’autre n’a d’importance si la civilisation tombe » – faisant écho aux affirmations des nationalistes blancs selon lesquelles les immigrants constituent une menace pour la « civilisation occidentale ».

Mercredi, des membres du Parti travailliste ont qualifié les messages de Musk d’« épouvantables ». La présidente du Parti travailliste, Anna Turley, a déclaré que Musk « cherche à diriger et à exploiter » la situation « pour conduire (son) propre programme politique ».

« Nous avons vu des enfants et des familles devoir fuir leurs maisons dans les rues de Belfast la nuit dernière », a-t-elle déclaré, ajoutant que « quiconque cherche à attiser (la violence) devrait être condamné ».

Une autre politicienne du Parti travailliste, Ruth Anderson, a déclaré que 27 personnes se sont retrouvées sans abri mardi soir « parce que les gens ont fait du porte-à-porte pour essayer de cibler les ressortissants étrangers et les expulser de leurs maisons par le feu ».

« Je pense qu’aucun d’entre nous ne pourra jamais oublier l’image d’un enfant de 9 ans et de sa famille placés à l’arrière d’une Land Rover pour être secourus par des voyous violents et racistes », a-t-elle poursuivi.

Ce n’est pas la première fois que Musk est accusé d’avoir attisé la violence raciale au Royaume-Uni : il y a à peine une semaine, le Premier ministre britannique Keir Starmer a accusé Musk de « s’ingérer dans la politique britannique » dans une affaire similaire.

Zarah Sultana, députée britannique et co-fondatrice de Your Party, a écrit mercredi X : « De Southport à Belfast, nous continuons de voir le même schéma : un crime terrible, suivi de foules racistes attaquant des personnes noires et brunes qui n’y sont pour rien. Ce sont des pogroms. Les hommes politiques et les personnalités médiatiques qui ont passé des années à diaboliser les migrants et à attiser la haine raciale ont du sang sur les mains. »

Les militants ont également exprimé leur frustration face aux médias qui ont qualifié les émeutiers de « manifestants ». Comme l’a écrit Ian Allinson, un militant syndical basé au Royaume-Uni : « La BBC décrit les personnes qui organisent des pogroms contre les migrants dans le nord de l’Irlande comme des « manifestants ».

« Dieu merci, ils ne brandissent pas de pancartes s’opposant au génocide, ne tiennent pas de réunions dans des lieux de culte pour discuter d’actions directes non violentes, ou ne scandent pas la Palestine entière pour qu’elle soit libérée de l’apartheid lors d’une « marche de la haine » », a-t-il déclaré sarcastiquement.

Le militant et auteur Harsha Walia a également insisté sur le fait que les gens doivent comprendre qu’il ne s’agit pas de manifestations. « Enthousiasmés de loin au Royaume-Uni et en Europe (et même chez Musk), ce sont de véritables fascistes anti-migrants, anti-noirs et anti-musulmans qui dressent des barricades et prennent d’assaut les maisons des gens à la recherche de migrants », a-t-elle déclaré.

La famille de la victime de l’attaque au couteau – qui a perdu un œil dans l’attaque – a appelé à la fin de la violence et a salué la contribution des immigrés dont le pays « dépend ».

People Before Profit, un parti politique d’Irlande du Nord, a écrit dans un communiqué qu’il s’agit du « troisième été consécutif où des foules racistes ont infligé des niveaux de violence incalculables aux minorités ici ».

Et pourtant, le gouvernement est sur le point d’augmenter la détention et l’expulsion des immigrants en Irlande du Nord, augmentant ainsi le financement de l’Immigration Enforcement de plus de 20 pour cent au cours des trois prochaines années.