Avec SpaceX prêt à devenir public, Elon Musk pourrait bientôt devenir le premier milliardaire

Avec l’introduction en bourse de SpaceX d’Elon Musk vendredi, l’homme le plus riche du monde pourrait bientôt devenir le tout premier milliardaire – une réalisation qu’un important groupe humanitaire a qualifié de « nouveau sommet de l’oligarchie et de jour sombre pour la démocratie ».

La question de savoir si Musk atteindra le statut de milliardaire dans les prochains jours dépendra du succès de l’introduction en bourse de SpaceX, qui, selon les critiques, constitue une menace potentiellement massive pour la stabilité du marché et l’épargne-retraite des Américains. La société prévoit de vendre 555 555 555 actions au prix de 135 dollars chacune, dans le but d’atteindre une valorisation stupéfiante de 1,75 billion de dollars. Musk, qui est président du conseil d’administration de la société et possède 42 % de ses actions ordinaires ainsi que des options, verra sa valeur nette monter en flèche si SpaceX atteint ses objectifs d’introduction en bourse.

Oxfam America a noté dans une analyse publiée jeudi qu’une valeur nette de 1 000 milliards de dollars signifierait qu’il faudrait 2 740 ans à Musk pour dépenser 1 000 milliards de dollars s’il dépensait 1 million de dollars par jour. Le groupe estime qu’une taxe de 10 % sur 1 000 milliards de dollars « pourrait mettre fin à l’extrême pauvreté mondiale pendant un an, élevant plus de 800 millions de personnes au-dessus du seuil d’extrême pauvreté ».

Nabil Ahmed, directeur principal de la justice économique chez Oxfam America, a déclaré dans un communiqué que « ce moment de concentration dramatique des richesses n’était pas inévitable ».

« Musk sera un milliardaire soutenu par le gouvernement dont la fortune a été alimentée par une époque de choix de politique publique régressifs – des décisions truquées par une petite poignée pour alimenter leur fortune et soutenues massivement par les dirigeants politiques », a déclaré Ahmed. « Un billion de dollars entre les mains d’un seul homme est incompatible non seulement avec une économie abordable, mais aussi avec une démocratie saine. Les inégalités économiques engendrent les inégalités politiques, et les gens ordinaires en subissent les conséquences pendant que les milliardaires continuent d’écrire les règles pour leur propre bénéfice. »

« Le nouvel âge d’or ne se terminera pas de lui-même », a-t-il ajouté. « C’est une sonnette d’alarme d’un billion de dollars qui devrait réveiller les gouvernements sur la nécessité d’agir. Il n’a jamais été aussi urgent de freiner l’accumulation de richesses extrêmes – en revoyant les politiques économiques qui ont créé non seulement des billions, mais aussi des milliardaires et les inégalités obscènes que nous constatons aujourd’hui. «

Oxfam a souligné le mandat bref mais extrêmement destructeur de Musk au sein du gouvernement fédéral américain au sein du Département de l’efficacité gouvernementale, ou DOGE, qui a utilisé un marteau contre les programmes d’aide étrangère et a attaqué l’administration de la sécurité sociale, entre autres actions dont les conséquences devraient se répercuter sur les années à venir. Oxfam a prévenu que la décimation de l’Agence américaine pour le développement international par Musk signifie qu’« un enfant de moins de 5 ans pourrait mourir toutes les 40 secondes d’ici 2030 ».

Musk a obtenu ce poste au DOGE après avoir utilisé une infime fraction de sa richesse pour soutenir le président Donald Trump et les candidats républicains aux élections de 2024. Musk dépense encore gros pour stimuler le Parti républicain à mi-mandat en 2026.

« La capacité de Musk à investir de l’argent dans les élections lui a permis d’utiliser sa richesse et son pouvoir d’une manière qui incarne les effets corrosifs du contrôle des milliardaires », a déclaré jeudi Oxfam.

La déclaration du groupe intervient dans un contexte d’inquiétude croissante quant à l’impact de l’introduction en bourse de SpaceX, au-delà de la possibilité de faire passer la richesse d’Elon Musk au-delà de la barre des mille milliards de dollars.

Dans une lettre adressée à la Securities and Exchange Commission des États-Unis plus tôt cette semaine, la sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.) a exprimé son « extrême inquiétude » quant à la possibilité que l’introduction en bourse échoue. Les principaux fournisseurs d’indices boursiers, a-t-elle observé, « réécrivent leurs règles pour accélérer l’entrée de SpaceX dans leurs indices – et dans les fonds d’investissement qui alimentent l’épargne-retraite de millions d’Américains ».

« Le résultat net pourrait être désastreux », a écrit Warren, « un scénario dans lequel les comptes d’investissement des retraités et des familles seraient touchés si la valorisation de SpaceX faiblit, avec peu de recours en cas de mauvaise conduite de l’entreprise, tandis que l’homme le plus riche du monde deviendrait encore plus riche en raison d’un manque de surveillance. »