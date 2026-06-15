Mercredi, le président Donald Trump a ignoré un rapport fédéral montrant que l’inflation aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis 2023, déclarant aux journalistes dans le Bureau Ovale qu’il « aime(nt) l’inflation ».

Le rapport mensuel sur l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par le Bureau of Labor Statistics (BLS) indique que l’inflation a augmenté de 4,2 pour cent au cours de l’année écoulée. Un autre rapport sur la croissance des salaires a montré que le salaire hebdomadaire moyen des Américains n’a augmenté que de 3,7 % sur la même période, ce qui indique que la hausse des prix a dépassé celle des salaires.

En ce qui concerne les produits de première nécessité régulièrement achetés par les Américains, les augmentations de prix ont été bien plus importantes. Les prix du poisson et des fruits de mer ont augmenté de 6,5 pour cent, par exemple, et le coût des fruits et légumes frais de 6,7 pour cent. Le prix du café a augmenté de 17,5 pour cent au cours de l’année écoulée et celui de la viande bovine de 12,9 pour cent. Les prix de l’énergie sont également en hausse, les services d’électricité et de gaz domestique ayant augmenté collectivement de 5,3 pour cent.

Trump a répondu aux questions à la Maison Blanche peu de temps après la publication du rapport.

« Êtes-vous préoccupé par le dernier chiffre de l’inflation publié ce matin ? » » a demandé un journaliste au président.

« Non, j’adore ça. Les chiffres étaient excellents », a déclaré Trump.

« J’adore l’inflation », a ajouté Trump.

Journaliste : Êtes-vous préoccupé, Monsieur le Président, par les derniers chiffres de l’inflation publiés ce matin ? Trump : Non, je l’adore. J’adore l’inflation. – Acyn (@acyn.bsky.social) 2026-06-10T16:09:56.011Z

Trump a ensuite affirmé qu’il était conscient que les prix augmenteraient en raison de sa guerre contre l’Iran, et qu’ils baisseraient une fois la guerre terminée.

« Quand ce sera fini, vous verrez le pétrole chuter là où il était avant », a déclaré Trump. « Ça descend. Ça va tomber comme un rocher. »

Cependant, quand La fin de la guerre est une question à laquelle personne ne semble avoir de réponse. Depuis le lancement de la guerre américano-israélienne contre l’Iran fin février, Trump a affirmé plus de trois douzaines de fois qu’un accord était imminent, mais les négociations échouaient à chaque fois. Dans le même temps, sa récente affirmation selon laquelle les hostilités régulières sont sur le point de reprendre indique que la guerre va continuer à s’éterniser sans aucun accord en vue.

La hausse des coûts du pétrole, due à la perturbation du transport à travers le détroit d’Ormuz, a en effet entraîné une augmentation des coûts d’autres biens de consommation, car l’essence et le diesel sont nécessaires pour acheminer ces biens dans une grande partie des États-Unis. Mais même avec une fin soudaine de la guerre et une reprise du flux de pétrole via le détroit, il est peu probable que les prix du gaz reviennent aux prix d’avant-guerre avant un certain temps.

Selon un rapport de l’Energy Information Administration (EIA) d’avril, les prix du gaz resteront autour de 3,70 dollars le gallon en moyenne jusqu’à la fin de l’année 2026. Les prix devraient également être d’environ 3,46 dollars le gallon en moyenne pendant le reste de l’année 2027 – bien plus élevés que les 2,93 dollars le gallon que coûtait le gaz une semaine avant le début de la guerre contre l’Iran.

Notamment, les taux d’inflation étaient préoccupants avant même la guerre, et certaines politiques économiques de Trump ont fait monter les prix avant le début du conflit.

Selon un rapport de l’IPC examinant les chiffres de décembre, le taux d’inflation à cette époque était d’environ 2,7 pour cent – ​​ce qui n’est pas très différent de l’inflation un an avant l’arrivée au pouvoir de Trump, où elle était de 2,9 pour cent. Il est peu probable qu’un retour à l’état de l’économie d’avant-guerre apaise l’opinion des Américains sur la façon dont l’administration gère la hausse des prix à la consommation.

En effet, Trump reçoit actuellement une note d’échec de la part des électeurs en ce qui concerne sa gestion de l’inflation. Dans un Économiste/YouGov publié mardi – la veille du jour où Trump a déclaré qu’il « aimait » les chiffres élevés de l’inflation – seuls 24 pour cent ont déclaré qu’ils approuvaient la façon dont Trump gère le problème, tandis que 68 pour cent ont déclaré qu’ils désapprouvaient.