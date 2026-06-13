L’introduction en bourse de SpaceX pourrait contribuer à alimenter la portée de la politique raciste d’extrême droite de Musk

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Avant l’introduction en bourse de SpaceX, nous nous entretenons avec l’historien Quinn Slobodian, auteur de Muskisme : un guide pour les perplexes. Il affirme qu’Elon Musk « crée une situation dans laquelle il devient profondément dépendant des contrats de l’État », alors que le gouvernement américain devient alors dépendant de Musk. « Il ne s’agit pas de démolir le gouvernement », dit Slobodian à propos de son travail avec le DOGE, le soi-disant Département de l’efficacité gouvernementale que Musk a dirigé pour l’administration Trump. « Il s’agit de rendre le gouvernement plus compatible, prêt à accepter le type de produits proposés par Musk, et de faire de lui un élément indispensable de l’infrastructure. » Slobodian poursuit en avertissant que la richesse de Musk contribue à alimenter son idéologie politique raciste et anti-immigrés. « Nous devrions vraiment nous inquiéter de la possibilité que ces choses cohabitent : la prospérité tirée par la technologie et la politique raciste radicale de droite. »

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AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman, avec Juan González.

Vendredi, des dizaines de militants issus de groupes étudiants, syndicaux et communautaires de la campagne Stop Funding Billionaires ont manifesté devant le siège du Nasdaq ici à New York pour protester contre la prochaine introduction en bourse de SpaceX. Ils scandaient et brandissaient des pancartes indiquant « Pas de nazis au Nasdaq ».

Quinn Slobodian nous rejoint désormais. Quinn est professeur d’histoire internationale à l’Université de Boston. Son nouveau livre, co-écrit avec Ben Tarnoff, est Muskisme : un guide pour les perplexes.

Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus dans cette offre d’introduction en bourse et dans le fait que Musk est sur le point de devenir milliardaire, professeur Slobodian ?

QUINN SLOBODIEN : Eh bien, il y a beaucoup de choses qui m’inquiètent à ce sujet, mais l’une des choses que je trouve la plus frappante est la façon dont sa nouvelle étiquette de « techno-roi » de Tesla en 2021 devient maintenant un peu plus une réalité à plus grande échelle grâce à l’introduction en bourse de SpaceX. Ce que je veux dire spécifiquement, c’est qu’il est vraiment en train de plier et de remodeler la gouvernance d’entreprise dans son ensemble en fonction de sa personnalité individuelle. Le déplacement de ses sociétés du Delaware vers le Texas signifie qu’il n’est plus tenu responsable envers les actionnaires comme il l’aurait été auparavant. La création d’une structure d’actionnariat complète de sorte qu’il dispose de 85 % des actions qui seraient nécessaires pour qu’il soit exclu d’un poste de direction signifie qu’il a créé une sorte de position à toute épreuve, presque monarchique, au sein de cette entreprise, qui court-circuite complètement l’idée même de l’entreprise publique, qui est qu’il est censé y avoir une sorte de « démocratie actionnariale », entre guillemets, qui peut tenir les dirigeants responsables. Dans ce cas, si vous regardez l’introduction en bourse de SpaceX, il est dit que le risque lié à la personne clé, c’est-à-dire que tout repose sur les épaules de Musk, est si grand que même s’il décède, il n’y a même pas de plan de succession. Ce serait dans une zone totalement inédite. Ainsi, le degré d’influence centralisé dans une personnalité extrêmement erratique et souvent dangereuse est quelque chose qui semble très préoccupant.

De plus, je pense qu’il y a quelques autres choses dont nous parlons dans le livre qui ont aidé à comprendre certaines des choses qu’Eric expliquait si bien. L’une des choses dont nous parlons dans le livre est ce qu’on appelle l’alchimie de l’attention. Ainsi, Musk a très bien réussi à se transformer en une sorte de mème humain. Comme Eric le mentionnait, permettre aux investisseurs particuliers d’accéder à 30 % de ces actions signifie que vous comptez sur le type de cycles de battage médiatique et sur une grande partie du type de base de fans hyperloyaux que Musk a construit en ligne, en particulier dans son genre de chambre d’écho sur mesure sur les réseaux sociaux, X.com. Ainsi, il est capable de produire sa propre réalité à l’intérieur de cet espace de X.com, de telle sorte que, par exemple, lorsque vous avez regardé hier quelles étaient les principales nouvelles, les nouvelles d’aujourd’hui, sur X, ces deux choses étaient liées à Elon Musk. L’une des choses était qu’Elon Musk se demandait si le colonialisme avait appauvri l’Afrique, et l’autre disait que le président argentin Javier Milei avait félicité Musk pour avoir vaincu le virus de l’esprit éveillé.

Si vous regardez SpaceX, tel qu’il le décrit, comme un moteur d’innovation verticalement intégré s’étendant d’une plate-forme de médias sociaux aux satellites et aux fusées, alors ce qu’il semble vraiment dire qu’il va faire, c’est créer un écosystème de communications fermé où cela deviendra vraiment l’actualité d’aujourd’hui, où il pourra contrôler le message et le contenu, puis utiliser cela pour automatiser en quelque sorte le problème du consentement social à grande échelle. Donc, au-delà de ces problèmes qui, je pense, sont identifiés avec précision, à savoir que les détenteurs moyens de fonds indiciels doivent payer le prix, il y a une sorte de projet idéologique plus vaste à l’œuvre ici, et je pense que nous devrions tous être très préoccupés par le fait que cela devient maintenant une sorte d’infrastructure porteuse pour le système financier mondial.

Un autre terme que nous introduisons dans le livre est l’idée de symbiose étatique. Il semble que Musk crée également une situation dans laquelle il devient profondément dépendant des contrats de l’État. L’État dépend de lui. Il a signé plus de 7 milliards de dollars de contrats de défense rien que cette année. Et l’idée en fin de compte est que si les choses commencent à vaciller, alors il sera trop gros pour faire faillite, et l’État devra intervenir pour le renflouer.

JUAN GONZALEZ : Et, professeur Slobodian, pourriez-vous parler un peu de Starlink – c’est déjà le plus grand fournisseur d’accès Internet par satellite au monde – et de l’immense pouvoir dont il dispose, non seulement en termes d’économie, mais en termes de guerre et de pouvoir d’État dans le monde ?

QUINN SLOBODIEN : Starlink est en quelque sorte le joyau de l’offre SpaceX. C’est la partie de l’entreprise qui gagne réellement de l’argent. Les fusées atteignent en quelque sorte le seuil de rentabilité. Le segment de l’IA brûle de l’argent à un rythme sans précédent. Il a commencé à mettre les satellites Starlink en orbite terrestre basse en 2019, et il y en a désormais environ 10 000 en orbite, ce qui représente plus de 70 % de tous les satellites dans le ciel. Il a donc créé ce tout nouveau secteur de marché qu’est l’orbite terrestre basse. Ces objets ne se trouvent qu’à 500 kilomètres de la Terre, bien plus près que les satellites géostationnaires. Ils sont utilisés par les consommateurs. Il y a plus de 10 millions d’abonnés dans le monde. Mais, pour l’essentiel, ils sont également utilisés par les forces armées sur le terrain, notamment en Ukraine, et ils constitueront un élément central de la stratégie du Golden Dome pour laquelle Trump a déjà commencé à attribuer des contrats. Il existe donc quelque chose appelé Starshield, qui est un réseau militaire plus fortement crypté pour les satellites qui est absolument essentiel à ce programme de défense antimissile et qui est une source de revenus importants pour des personnes comme Musk. L’idée est donc qu’il puisse passer de 10 000 à, comme décrit dans le prospectus de SpaceX, jusqu’à 1 million, et ainsi créer une sorte de monopole mondial des télécommunications.

Cependant, c’est aussi l’une de ses plus grandes vulnérabilités. Vous ne pouvez pas simplement envoyer des satellites dans le ciel sans obtenir l’approbation. En fait, quelque chose qui s’appelle l’Union Internationale des Télécommunications, qui est une agence de l’ONU, doit les approuver, et il n’y a aucune chance qu’ils approuvent sa demande d’un million de satellites. En outre, chaque pays doit accepter sa capacité à vendre les récepteurs sur Terre, et de nombreux pays ne sont toujours pas disposés à le faire. L’Afrique du Sud a dit non. Jusqu’à présent, l’Inde a dit non. Lorsque Musk a refusé de modérer le contenu au Brésil après la tentative de coup d’État, le Brésil a saisi les actifs de Starlink. Ainsi, si vous lisez le prospectus de SpaceX, vous découvrirez également qu’il existe de nombreux points faibles et goulots d’étranglement. Et la plus grande vulnérabilité de Musk reste la législation, la réglementation et les lois démodées élaborées par des gouvernements démocratiquement élus.

JUAN GONZALEZ : Et il y a eu au moins un fonds de pension européen, un fonds danois, qui a annoncé qu’il exclurait SpaceX de ses investissements, affirmant que – le PDG a affirmé que l’extrême concentration du pouvoir empêche effectivement le conseil d’administration d’exercer une surveillance significative et rend impossible la destitution d’Elon Musk contre sa volonté. Quel est le danger potentiel pour l’économie – même pour l’économie américaine – d’autant d’investissements, notamment de fonds indiciels, dans SpaceX ?

QUINN SLOBODIEN : Eh bien, le problème, c’est que la situation dans laquelle nous nous trouvons aux États-Unis est qu’un très petit nombre d’entreprises technologiques sont responsables d’une grande partie de la hausse des marchés boursiers au cours des deux dernières années. Ce petit nombre d’entreprises technologiques ont également une concentration de pouvoir sans précédent dans la figure de ces techno-rois fondateurs et PDG, si vous voulez. Si l’un de ces PDG fondateurs commence à prendre des risques, comme Musk est très connu pour le faire, à s’engager, disons, encore plus passionnément dans les causes néofascistes en Europe occidentale qui semblent être si importantes pour lui personnellement, alors vous pourriez créer une crise au sein de cette entreprise, dans sa rentabilité, qui ne deviendrait alors pas seulement un problème pour cette entreprise. Cela produit un effet en cascade de perte de confiance des investisseurs dans le secteur technologique. Cela draine l’argent des comptes d’épargne des gens et de leurs comptes de retraite. Et cela peut être le genre de point de basculement qui conduit à un krach total du secteur.

Donc, d’une manière générale, vous savez, ce que la position courageuse du fonds de pension danois devrait nous montrer, ce n’est pas seulement que nous devons réglementer les cas extrêmes, les membres les plus extrémistes de cette classe dirigeante de la Silicon Valley, mais nous devrions nous poser une question plus vaste : pourquoi l’économie politique des États-Unis, et, par extension, du monde, est devenue un bâton à sens unique sur une technologie non éprouvée. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de diversification ? Pourquoi n’accorde-t-on pas davantage d’attention aux formes de modèles capitalistes verts, même si ceux-ci étaient si populaires il y a seulement quelques années ? Pourquoi le secteur de la biotechnologie, le secteur de l’enseignement supérieur, n’est-il pas valorisé pour ce qu’il apporte, au lieu de seulement pour cette vision souvent scandaleuse et absurde de lancer des centres de données d’IA dans la stratosphère ?

AMY GOODMAN : Et enfin, il ne nous reste qu’une minute, Quinn, mais un mot que nous n’avons pas utilisé dans ce segment était « DOGE ». Elon Musk est le visage de la réduction des dépenses publiques, mais il accapare de plus en plus de financements gouvernementaux. Si vous pouviez commenter cela, et ce que les manifestants ont tenu devant le Nasdaq alors qu’ils scandaient « Pas de nazis au Nasdaq », qu’est-ce qu’ils veulent dire ?

QUINN SLOBODIEN : Eh bien, oui, je pense que DOGE est mieux compris non seulement comme un effort visant à réduire le gouvernement à tous les niveaux, mais comme un moyen de remodeler et de reformater le gouvernement afin de le rendre plus ouvert pour devenir le site d’injection de nouveaux services de la Silicon Valley, en particulier les outils d’IA de Palantir et Musk. Il ne s’agit donc pas de démolir le gouvernement ; il s’agit de rendre le gouvernement plus compatible, prêt pour le type de produits proposés par Musk, et de faire de lui un élément indispensable de l’infrastructure. Ils parlent déjà de la domination commerciale de Musk dans le contrôle des infrastructures de communications militaires.

Lorsque la politique de cette personne qui fait cela est également en accord avec les parties les plus à droite du mouvement identitaire européen, alors on commence à comprendre pourquoi les gens brandiraient des pancartes parlant des nazis au Nasdaq. Cela nous amène tous à nous poser la question suivante : même si ces actions devraient bien se comporter, même si ces investisseurs particuliers ne tiennent pas le sac, pour ainsi dire, à la fin – disons qu’ils continuent à profiter – et en même temps Musk continue de remplir son fil de questions sur la question de savoir si le racisme devrait ou non être recalibré pour revenir à une sorte de normalité. statu quo anteque la remigration soit ou non la bonne politique pour l’Europe occidentale et les États-Unis, et que toute politique démocratique allant à l’encontre de ses meilleurs intérêts soit ou non simplement une question de corruption et de bugs dans l’ordinateur central – c’est ce dont nous devrions vraiment nous inquiéter, la possibilité que ces choses cohabitent : la prospérité tirée par la technologie et la politique raciste radicale de droite.

AMY GOODMAN : Le professeur Quinn Slobodian enseigne l’histoire internationale à l’Université de Boston. Son nouveau livre est Muskisme : un guide pour les perplexes. Et nous établirons un lien vers votre atlantique article intitulé « SpaceX Endgame d’Elon Musk ».

À venir, le président Trump a été hué par les fans de basket-ball de sa ville natale, ici à New York, lors du match Knicks-Spurs. Nous parlerons au journaliste sportif Dave Zirin. De retour dans 20 secondes.

(casser)

AMY GOODMAN : « Oiseau chanteur » de Henry Ferland.