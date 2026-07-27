L’ICE va rouvrir une prison privée en tant que centre de détention massif en Caroline du Nord

Les services américains de l’immigration et des douanes vont rouvrir une prison à but lucratif à Winton, en Caroline du Nord, qui sera l’un des plus grands centres de détention pour immigrants de la côte Est, selon des informations du New York Times.

Le rapport cite des documents internes de l’ICE montrant des plans pour un centre de détention de masse dans l’ancien établissement correctionnel de Rivers, doté de 1 400 lits. Cela fait partie d’un accord entre le gouvernement fédéral et GEO Group, un réseau national de prisons privées.

Sur son site Internet, GEO Group a récemment publié une offre d’emploi pour un « responsable de l’entretien des installations » pour l’établissement correctionnel de Rivers, une prison vide depuis cinq ans. Un site Web de recrutement distinct indique que la date d’affichage est le 11 juillet.

GEO Group exploitait auparavant l’établissement comme une prison « pour étrangers criminels », réservée aux non-citoyens reconnus coupables de crimes fédéraux, avant que les États-Unis ne mettent fin à leur contrat en 2021.

Au cours de ses années d’activité, de 2001 à 2021, Rivers a fait l’objet d’une litanie de plaintes en matière de santé et de sécurité de la part de détenus qui alléguaient un manque de personnel, des soins médicaux inadéquats et une discrimination généralisée de la part du personnel.

Dans le cadre d’un recours collectif intenté en 2007, les détenus incarcérés à Rivers ont allégué une tendance au refus de soins médicaux qui a entraîné des blessures graves, voire la mort, dans certains cas. «Le système de santé de l’établissement de Rivers est en panne», affirme la plainte. GEO Group a finalement été rejeté du procès avant que ces réclamations puissent être traitées.

GEO Group n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la réouverture de l’établissement.

Un porte-parole d’ICE a déclaré dans un communiqué à Ligne d’actualités NC que même si l’agence s’efforce d’étendre ses capacités aux États-Unis, aucune nouvelle installation n’est encore ouverte.

« Nous n’avons pas de nouveaux centres de détention à annoncer pour le moment », a indiqué l’agence dans un communiqué. « Le fait que l’ICE procède à des arrestations dans des États à travers les États-Unis et travaille activement à élargir l’espace de détention ne devrait pas être une nouvelle. »

Kristi Graunke, directrice juridique de l’ACLU de Caroline du Nord, a déclaré que l’établissement était sur son radar depuis des mois. Le Washington Post a rapporté en août dernier que le gouvernement fédéral envisageait de le rouvrir, et que des activités de construction apparentes dans l’installation ont conduit à des protestations de la part des défenseurs et des résidents locaux ces derniers mois.

« Nous avions l’impression que cela serait examiné, et nous avons certainement également entendu des partenaires communautaires qui voyaient essentiellement des signes indiquant que les rivières seraient rouvertes à Winton », a déclaré Graunke. « Matériel de construction, camions, machinerie lourde – des éléments qui suggéraient que des travaux avaient lieu là-bas. »

Le gouverneur Josh Stein a condamné vendredi la réouverture de l’établissement sur les réseaux sociaux. Il a souligné que l’établissement n’appartient pas à l’État et qu’il n’a joué aucun rôle dans sa réouverture en tant que centre de détention.

« L’ICE a fait ses preuves en matière d’arrestation, de détention et d’abus de citoyens américains, et l’écrasante majorité des personnes détenues par l’ICE n’ont pas de casier judiciaire. Pendant ce temps, l’année dernière, des dizaines de personnes sont mortes alors qu’elles étaient sous la garde de l’ICE », a écrit Stein. « Comme beaucoup d’autres Caroliniens du Nord, je ne veux pas de cela dans notre État. L’ICE et la Border Patrol n’ont pas gagné notre confiance. »

Même si la réaction du public a été efficace pour mettre un terme à certaines initiatives de l’ICE – y compris une volonté de reconvertir des entrepôts aux États-Unis en centres de détention de masse – les défenseurs affirment que les résidents locaux ne peuvent pas faire grand-chose pour empêcher la réouverture d’un établissement déjà construit.

« Toutes les autorisations et toutes les choses autour desquelles les communautés locales peuvent généralement se rassembler lorsque ces choses sont proposées se sont déjà produites il y a des décennies à Rivers », a déclaré Andreina Malki, responsable de la défense au sein du groupe de défense des droits des immigrés Siembra NC. « Cela étant dit, s’il doit être ouvert en tant que centre de détention, je pense que nous devons nous assurer que les élus locaux ou d’autres représentants de la communauté ont accès à l’endroit. »

Le conseil des commissaires du comté de Hertford n’a pas répondu à une demande de commentaires. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux plus tôt cette année, le gouvernement du comté a souligné qu’il n’avait aucune capacité à intervenir dans les activités de l’établissement.

« L’établissement correctionnel de Rivers est un établissement privé qui fonctionne sous contrat avec le gouvernement fédéral », a écrit le comté en février. « Les décisions concernant son utilisation, son exploitation ou sa réaffectation sont prises au niveau fédéral et ne sont pas sous l’autorité ou le contrôle du gouvernement du comté de Hertford ou du conseil des commissaires du comté de Hertford. »

Malki a déclaré que les défenseurs peuvent encore faire la différence en s’opposant à une nouvelle expansion de l’ICE dans l’État.

« Une chose que nous pouvons faire en Caroline du Nord en général, au-delà de Winton ou du comté de Hertford, c’est de nous assurer que dans les endroits où nous n’avons pas déjà construit de prisons, où nous n’avons pas de centres de détention construits, qui ne sont pas zonés pour ce type d’établissement, que cela n’arrive pas », a déclaré Malki. « S’il y a une ville ou un comté qui propose quelque chose comme ça, soyez proactif afin que ce soit le dernier centre de détention que nous voyons ouvert en Caroline du Nord. »