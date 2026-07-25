Une nouvelle législation cible le droit de naissance dans des territoires comme Porto Rico

Après avoir échoué à annuler le droit de naissance à la Cour suprême, les législateurs républicains se tournent vers de nouvelles tactiques pour priver les personnes nées sur le sol américain du droit de vote. Leurs dernières cibles sont les personnes nées de parents non-citoyens ou résidents permanents dans des territoires américains comme Porto Rico, où la Cour suprême a déclaré que la citoyenneté est accordée par la loi et que les protections constitutionnelles complètes ne s’appliquent pas. La proposition de « mettre fin à la citoyenneté par droit de naissance pour les territoires » créerait « une sous-classe de personnes qui peuvent être discriminées » et « ignorées en tant qu’êtres humains » dans les territoires américains, déclare le juriste portoricain Efrén Rivera Ramos, qui rejoint La démocratie maintenant ! de la capitale de Porto Rico, San Juan. Alors que le parrain du projet de loi, le membre républicain du Congrès Morgan Griffith de Virginie, affirme qu’il se concentre uniquement sur ce que l’on appelle le tourisme de naissance, Rivera Ramos affirme que le langage de la loi est moins clair.

Le statut quasi colonial de Porto Rico est également mis en évidence par le 10e anniversaire de PROMESA, la législation de l’ère Obama qui a créé un conseil de contrôle budgétaire nommé par les États-Unis pour gérer les finances de l’île et restructurer la dette. En pratique, PROMESA « a été un échec », affirme Rivera Ramos, affirmant que la structure antidémocratique a imposé des mesures d’austérité et n’a pas fait grand-chose pour lutter contre la corruption, le gaspillage et l’inefficacité qui gangrènent l’économie.

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AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman, avec Juan González.

La semaine dernière, Morgan Griffith, membre républicain du Congrès de Virginie, a présenté la loi visant à mettre fin à la citoyenneté par droit de naissance pour les territoires, qui limiterait la citoyenneté automatique à Porto Rico et dans d’autres territoires américains aux seuls enfants nés de citoyens américains ou de résidents permanents légaux à partir de 2027. Le membre du Congrès Griffith a déclaré dans un communiqué de presse qu’il se concentrait sur la répression, entre guillemets, du « tourisme de naissance », et que même si la Cour suprême a affirmé le mois dernier que la citoyenneté par droit de naissance est un droit constitutionnel, elle « laisse également la porte ouverte ». sans guillemets, pour l’action du Congrès sur la citoyenneté dans les territoires américains.

Son raisonnement juridique s’appuie sur les affaires controversées du début du XXe siècle connues sous le nom d’Affaires insulaires, dans lesquelles la Cour suprême a statué que la Constitution ne s’appliquait pas pleinement aux territoires, affirmant que les races, entre guillemets, « non civilisées » qui, entre guillemets, « infestent » les territoires sont, entre guillemets, « inaptes ».

Dans un communiqué de presse, Griffith a déclaré, je cite : « Tout comme le Congrès possède le pouvoir d’accorder aux territoires des droits constitutionnels dans la loi, nous avons le pouvoir de les supprimer dans la loi. » La législation aurait un impact sur Guam, Porto Rico, les îles Mariannes du Nord et les îles Vierges américaines. Les personnes nées aux Samoa américaines ne sont déjà pas considérées comme des citoyens. Le vice-président JD Vance a déclaré le Fox Nouvelles il est favorable à l’idée.

Cette dernière tentative de restreindre les droits dans les territoires américains coïncide avec le 10e anniversaire de PROMESA, la loi qui a créé un conseil de contrôle fiscal à Porto Rico pour superviser les finances de l’île et restructurer sa dette, mais son pouvoir et son impact s’étendent bien au-delà. La loi a été votée en juin 2016.

Pour en savoir plus, nous nous tournons maintenant vers deux invités. Efrén Rivera Ramos nous rejoint depuis San Juan. Il est professeur de droit, ancien doyen de la faculté de droit de l’Université de Porto Rico et auteur de La construction juridique de l’identité : l’héritage judiciaire et social du colonialisme américain à Porto Rico. Et nous sommes rejoints par Juan Carlos Dávila. Il est ici avec nous dans notre studio de New York, cinéaste, activiste et journaliste portoricain. Son dernier film pour PBS est intitulé Paysans de la Merle troisième d’une trilogie de films sur la classe ouvrière portoricaine. Et nous allons parler de ce documentaire dans une minute.

Mais d’abord, professeur Efrén Rivera Ramos, pourriez-vous parler de cet effort visant à retirer la citoyenneté, ou la citoyenneté du droit de naissance, à certains Porto Rico ? Expliquez ce qui se passe ici.

EFRÉN RIVERA RAMOS : Eh bien, merci beaucoup.

Ce que je voudrais dire, c’est qu’il s’agit évidemment d’une tentative visant à modifier la situation de citoyenneté des habitants des territoires. Le titre du projet de loi qui a été présenté est de mettre fin à la citoyenneté de naissance dans les territoires. Il s’agit d’un concept très large, et cela pourrait conduire à d’autres développements dans le futur qui affecteraient le statut de citoyenneté de toute personne à Porto Rico, ou de toute personne née à Porto Rico ou dans d’autres territoires. Je voudrais donc lever le drapeau sur cette possibilité.

Le projet de loi lui-même, s’il est lu généreusement, dit que si le projet de loi est adopté, à compter du 1er janvier 2027, les enfants nés de citoyens non américains et de résidents non américains vivant à Porto Rico ne seraient plus considérés comme des citoyens américains, comme c’est le cas actuellement. Désormais, toute personne née à Porto Rico, quel que soit le statut de citoyenneté de ses parents, est considérée comme citoyenne américaine. Et il en est ainsi depuis une combinaison de lois adoptées par le Congrès entre 1917 et 1941.

Le membre du Congrès, Griffith, a déclaré dans un communiqué que cela n’aurait d’impact que sur les enfants de ceux qui vivent à Porto Rico sans être des résidents permanents ou des citoyens américains. Or, si vous lisez le projet de loi, ce n’est pas ce qui est dit dans la première partie du projet de loi. Si vous ne lisez que la première partie du projet de loi, il est dit que les personnes nées à Porto Rico entre 1941 et 2027 seraient considérées comme des citoyens américains, mais pas après cela. Ce n’est que dans la toute dernière disposition du projet de loi qu’il tente de clarifier que cela s’applique uniquement aux enfants nés de citoyens non américains et de résidents non américains. Il existe donc un certain degré d’ambiguïté dans la façon dont le projet de loi est construit, ce qui pourrait poser des problèmes à l’avenir.

Mais même si on l’interprète comme l’a dit le membre du Congrès, cela crée des problèmes pour des secteurs importants de la population vivant à Porto Rico. Nous avons une importante population immigrante. La majeure partie vient de la République dominicaine, bien que nous ayons également des immigrants d’Haïti et d’autres régions d’Amérique latine et des Caraïbes. Si le projet de loi est adopté, l’effet serait de créer une classe marginale très spéciale de personnes vivant à Porto Rico qui perdraient bon nombre de ses droits, bon nombre des droits dont ils peuvent jouir actuellement. Cela reviendrait à créer une minorité au sein d’une minorité, dans le sens où, après l’affaire de la Cour suprême des États-Unis, Barbara contre Trumples enfants nés de non-résidents et de non-Américains nés aux États-Unis, les personnes nées aux États-Unis dans ces circonstances sont toujours considérées comme des citoyens. Si le projet de loi est adopté, une exception sera faite pour ceux qui sont nés dans les mêmes conditions à Porto Rico et dans les territoires. Il s’agit donc d’une tentative de créer une sous-classe de personnes qui peuvent être encore plus discriminées et qui pourraient être tout simplement ignorées en tant qu’êtres humains ayant des droits vivant sous la juridiction des États-Unis, parce que les territoires, après tout, sont placés sous la juridiction des États-Unis. Donc, ce serait ma préoccupation.

JUAN GONZALEZ : Professeur Rivera Ramos, je voulais également vous poser des questions sur la situation de PROMESA. Cela fait 10 ans que le Congrès et le président Obama ont créé PROMESA. Il s’agissait d’une commission temporaire de contrôle budgétaire. Et pourtant, nous voilà, dix ans plus tard, et c’est toujours lui qui gère efficacement les affaires de l’île de Porto Rico, un conseil d’administration nommé par les États-Unis, mettant ainsi fin aux prétentions des États-Unis selon lesquelles Porto Rico était un territoire autonome. Je me demande quelle est votre idée de la direction que prendra PROMESA à partir de maintenant. Les habitants de Porto Rico se sont-ils habitués à ce que leurs décisions soient prises par un groupe désigné, composé en grande partie de personnes extérieures ?

EFRÉN RIVERA RAMOS : Eh bien, je pense que beaucoup de gens s’y sont habitués, même si nous pouvons également assister, avons été témoins, à une critique croissante du conseil d’administration. De nombreuses personnes à Porto Rico le considèrent, à juste titre, comme une entité coloniale imposée par le Congrès américain à Porto Rico et aux Portoricains. Comme vous l’avez dit, il s’agit d’un conseil d’administration non élu qui exerce un grand pouvoir sur Porto Rico. Il a repris de nombreuses opérations gouvernementales du gouvernement portoricain, je veux dire. Et il a pris des décisions qui ont eu un effet très délétère sur Porto Rico et sur de nombreux secteurs de Porto Rico, en particulier les plus vulnérables.

Le conseil a concentré ses opérations sur l’aspect fiscal de l’économie de Porto Rico. Et je pense que la plupart des économistes de Porto Rico s’accordent sur le fait que cela a été une énorme erreur. Porto Rico a besoin d’un plan de développement économique, de renforcer la fourniture de services essentiels à la population, de mettre en place une politique économique saine, de se débarrasser de nombreuses distorsions de l’économie, telles que la corruption, le gaspillage, l’incompétence, etc. Et le conseil d’administration n’a presque rien fait concernant ces aspects très cruciaux de l’économie portoricaine.

Donc, je pense que certaines personnes pourraient dire que le conseil d’administration a eu un effet positif en termes de restructuration de la dette, mais même cela n’a pas été aussi important qu’il aurait fallu le faire, et il a complètement ignoré les aspects de développement économique de l’économie portoricaine. Donc je pense qu’au final, ça a été un échec.