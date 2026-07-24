Le soutien à l’UBI augmente. Poussons pour la version la plus progressive.

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

L’idée d’un revenu de base universel existe depuis des décennies, mais elle gagne désormais en popularité alors que l’intelligence artificielle menace de rendre notre avenir économique encore plus précaire sous le capitalisme néolibéral. Pourtant, personne ne contestera qu’un revenu de base universel soit une panacée aux maux du capitalisme.

En outre, il existe différentes propositions pour mettre en œuvre un revenu de base universel, comme le souligne la célèbre économiste féministe et socialiste Nancy Folbre, auteur de plusieurs ouvrages dont Faire fonctionner les soins : pourquoi notre économie devrait donner la priorité aux personnes — souligne dans l’interview qui suit.

Folbre, professeur émérite d’économie et directeur du programme sur le genre et le travail de soins à l’Institut de recherche en économie politique (PERI) de l’Université du Massachusetts à Amherst, reconnaît que, étant donné l’équilibre des pouvoirs entre le capital et le travail dans le monde d’aujourd’hui, les obstacles à la mise en œuvre d’une version pleinement progressiste d’un tel plan sont énormes. Pourtant, les sociétés doivent se soucier du bien-être de leurs citoyens si elles veulent continuer à subvenir à leurs besoins. Comme le dit Folbre, une philosophie du chacun pour soi « est une recette pour l’extinction ».

CJ Polychroniou : Le soutien au revenu de base universel (UBI) a connu une croissance rapide au cours des dernières années en Europe ainsi qu’aux États-Unis. Bien sûr, l’idée d’un revenu de base universel a une longue histoire, mais elle a fait un retour majeur en réponse aux inégalités croissantes et aux inquiétudes concernant les effets de l’automatisation. Pourtant, aucun pays n’a encore mis en œuvre un système UBI complet, et il existe de nombreuses variantes derrière cette idée. Quelles sont les caractéristiques déterminantes de l’UBI et quels seraient les principaux arguments en sa faveur ?

Nancy Folbre: Ce concept implique exactement ce qu’il dit : un revenu de base universel (tout le monde l’aurait) (pas beaucoup), à fournir sur une base régulière, comme une fois par mois. L’argument éthique le plus fort en sa faveur est qu’un certain niveau de soutien de base devrait être un droit humain. L’argument pragmatique le plus fort en sa faveur est que cela atténuerait les effets de niveaux de chômage élevés et soutenus, que certains (y compris le premier milliardaire au monde, Elon Musk, depuis seulement 12 jours) considèrent comme une menace sérieuse liée à l’expansion de l’intelligence artificielle (IA).

Quels sont les risques et complications potentiels liés à la mise en œuvre d’un système UBI dans les sociétés capitalistes contemporaines ?

L’UBI et l’IA ont quelque chose en commun : elles ont toutes deux un grand potentiel pour améliorer notre situation, mais leurs effets seront largement déterminés par celui qui les conçoit et les contrôle.

Un UBI pourrait être déployé de manière à réduire la pauvreté, récompenser les soins non rémunérés et accroître le pouvoir de négociation des salariés, mais il pourrait également être utilisé pour coopter la dissidence, justifier les coupes dans les services publics et renforcer le contrôle sur la population.

Historiquement, les employeurs n’aimaient pas l’idée même du RBI parce qu’ils pensaient que cela réduirait l’offre de main-d’œuvre, créant ainsi une classe permanente de « parasites ».

Ces dernières années, cependant, un certain nombre d’expériences à petite échelle financées par des fonds privés ont exploré l’impact d’un « revenu garanti » à court terme au niveau communautaire, offrant un paiement relativement modeste (par exemple 500 à 1 000 dollars par mois) pendant un an ou deux à un échantillon aléatoire de personnes à faible revenu afin d’évaluer ses effets. Les réductions d’emplois ont été minimes et les avantages en matière de santé physique et mentale ainsi que de bien-être subjectif ont été significatifs, en particulier pour les enfants.

Cependant, il n’est pas évident que les PDG du secteur technologique soient enthousiasmés par ces avantages sociaux, car ils semblent croire que de toute façon, les travailleurs humains seront bientôt licenciés. Ils ne cessent de répéter qu’un UBI financé par l’État pourrait compenser les pertes d’emploi. Si l’IA produit d’énormes richesses, concentrées entre quelques entreprises, un mécanisme de redistribution pourrait être nécessaire pour éviter une révolte politique. D’où la stratégie de « l’oligarchie bienveillante » : donner aux masses juste assez d’argent pour les maintenir en vie et dans le rang.

L’UBI remplacerait-il nécessairement tous les programmes sociaux existants ?

Différentes réponses à cette question mettent en évidence la question de la conception et du contrôle. Un UBI « progressif » est conçu comme un complément, complétant la fourniture de services publics. Un UBI « libertaire » est conçu comme une réallocation, utilisant des transferts monétaires en remplacement des services publics.

Le soutien libertaire à quelque chose comme l’UBI a une longue histoire. Dans son livre de 1962, Capitalisme et libertél’économiste conservateur Milton Friedman a préconisé un impôt sur le revenu négatif qui était le précurseur (dans l’esprit, sinon dans la conception précise) de certaines propositions actuelles de l’UBI. Il a fait valoir que l’aide en espèces devrait remplacer une grande partie de la bureaucratie sociale existante, y compris de nombreux programmes d’assistance catégorielle.

Cet argument persiste sous différentes formes. Lors de sa campagne présidentielle américaine de 2020, Andrew Yang a présenté une sorte de compromis : une proposition détaillée de l’UBI qui aurait réaffecté une partie des fonds, mais pas la totalité, à d’autres programmes. Au moins, sa proposition prenait le financement et la conception au sérieux, contrairement à ce qui a suivi.

Elon Musk – malgré ses discours joyeux sur un futur revenu universel élevé (plutôt que simplement basique) – n’a fourni aucun détail sur sa conception. Cependant, compte tenu de ses actions à la tête du « Département de l’efficacité du gouvernement » ou DOGE (qui aurait été mieux intitulé Département de l’éradication du gouvernement), il est clair qu’il considère les transferts monétaires comme quelque chose entre une arnaque et un pot-de-vin.

Un UBI « progressif » est conçu comme un complément, complétant la fourniture de services publics.

Les arguments progressistes en faveur d’un UBI, en revanche, considèrent l’UBI comme un plancher de revenu universel superposé aux programmes sociaux existants, plutôt que de les remplacer tous. Même si cela justifierait l’élimination des transferts de revenus sous condition de ressources, cela ne remplacerait pas l’assurance sociale (telle que les retraites) ni les services publics. En effet, la vision la plus convaincante du changement programmatique de « l’État-providence » appelle à la fois l’UBI et les services de base universels (UBS), qui incluraient les soins de santé, la garde d’enfants et les soins aux personnes âgées.

Ces versions du UBI reposent généralement sur une fiscalité progressive, imposant des impôts plus élevés à ceux qui ont des revenus ou une richesse plus élevés. Même les plus riches auraient droit à un revenu de base, mais celui-ci serait plus que annulé par les impôts plus élevés qu’ils seraient tenus de payer. C’est ce qui rend le transfert net fortement progressif.

Pourquoi les féministes socialistes comme vous sont-elles de fervents partisans de la combinaison d’un revenu de base et de services de base (UBI + UBS) ?

Un revenu universel de base reconnaît la valeur des soins personnels et des soins aux autres en tant qu’activités économiques importantes qui ne sont pas récompensées par le marché. Les soins familiaux et communautaires aux personnes dépendantes comme les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées fragiles sont coûteux en termes de temps et d’argent. Aujourd’hui, ces coûts sont supportés de manière disproportionnée par les femmes, mais ils découragent les hommes comme les femmes de prendre des engagements familiaux.

La production, le développement et le maintien des capacités humaines sont une composante vitale de notre « production » économique, mais ils ne sont pas considérés comme un travail « productif » ni inclus dans les estimations de notre produit intérieur brut. Je développe ce point plus en détail dans mon nouveau livreFaire fonctionner les soins : pourquoi notre économie devrait donner la priorité aux personnes.

Un revenu de base universel reconnaîtrait ce travail – et il devrait revenir aux enfants comme aux adultes, comme un transfert supplémentaire à ceux qui en prennent soin, en reconnaissance de la valeur créée par le travail familial non rémunéré. Cela donnerait à tous ceux qui travaillent pour un salaire plus de flexibilité pour consacrer du temps, selon leurs besoins, à leur famille, à leurs amis et à leurs voisins.

D’un autre côté, les services de base universels tels que les soins de santé, la garde d’enfants et les soins aux personnes âgées sont des compléments nécessaires au revenu familial. Ils donnent accès à une expertise technique et à de précieuses opportunités de socialisation et d’apprentissage en dehors du foyer, tout en permettant aux personnes de gagner le revenu supplémentaire dont elles ont besoin.

Cela ne dépend-il pas beaucoup du mode de financement de l’UBI et de l’UBS ? Qui doit payer ?

Oui, là encore, les détails comptent vraiment. Je dirais qu’il existe un consensus assez fort parmi les partisans du fait que le financement devrait provenir de l’imposition des revenus du capital et non du travail. Cela nécessiterait une transformation du système fiscal fédéral qui comprendrait une augmentation de l’impôt sur les plus-values, l’élimination de la faille des « intérêts reportés » et une augmentation des droits de succession.

Cependant, le plus gros problème du système fédéral d’impôt sur le revenu est que les très riches évitent de gagner un revenu précisément parce qu’il est imposé. Ils peuvent simplement emprunter de l’argent en utilisant leur énorme richesse comme garantie – et le taux d’intérêt qu’ils paient est bien inférieur à leur taux d’imposition. Vous pouvez trouver une explication très lisible dans le livre récent de Ray Madoff, Le Second Domaine: Comment le code des impôts a créé une aristocratie américaine.

En d’autres termes, l’impôt sur le revenu lui-même est devenu plutôt inefficace, ce qui explique en partie la popularité croissante des efforts de l’État et des propositions du Congrès visant à taxer la richesse. Ces mesures pourraient être – et devraient être – liées à des estimations spécifiques des recettes potentielles qu’elles pourraient mettre à disposition pour les dépenses sociales publiques. Gardez toutefois à l’esprit que les transferts de revenus et les services destinés spécifiquement aux personnes à charge et à leurs soignants impliquent un autre type de redistribution par le biais de la fiscalité qu’une redistribution entièrement basée sur la classe sociale.

S’agit-il d’une vision pratique du changement, ou est-il utopique d’imaginer qu’un système capitaliste puisse un jour s’adapter à des mesures qui sont si antithétiques avec la maximisation du profit et la promotion de l’accumulation du capital ?

Je reconnais que les obstacles – tant idéologiques que politiques – sont énormes. Mais je ne pense pas qu’aucun d’entre nous sache avec certitude quelles sont les possibilités que l’avenir nous réserve. Le concept même de revenu et de services de base universels est subversif, car il suggère que la plupart d’entre nous subissent beaucoup de stress économique inutile. Et, à long terme, aucune économie fondée uniquement sur la maximisation du profit ne peut se reproduire, car elle ne tient pas compte de son propre avenir démographique et environnemental. Soit nous nous soucions davantage de nous-mêmes, soit nous disparaissons.

Je terminerai par mon slogan préféré : le chacun pour soi est une recette d’extinction. Je pense que toute IA bien formée à l’histoire de l’humanité serait probablement (bien que peut-être secrètement) d’accord.