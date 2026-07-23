L’Association du Barreau pourrait bientôt modifier les normes de diversité pour les facultés de droit accréditées

Les organisateurs de la justice raciale dans la profession juridique se préparent pour une réunion de la Chambre des délégués de l’American Bar Association (ABA) en août prochain qui décidera si l’ABA abandonnera officiellement son engagement à promouvoir la diversité dans les facultés de droit – et à mettre fin à l’exclusion de longue date des femmes et des personnes de couleur de la profession juridique.

« Nous essayons de faire pression sur le vote de la Chambre des délégués », déclare Kara Sheli Wallis, professeure agrégée de droit à la City University de New York et membre du conseil d’administration du Critical Legal Collective, qui s’organise pour défendre la norme 206, qui exige que les facultés de droit démontrent « un engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion » en ayant des professeurs, du personnel et des étudiants « divers en ce qui concerne le sexe, la race et l’origine ethnique ».

Le 15 mai, un conseil de l’American Bar Association a voté en faveur de l’abrogation de la norme 206. Mais pour que cette abrogation proposée soit mise en œuvre, elle doit être approuvée début août par la conférence annuelle de la Chambre des délégués de l’ABA.

La lutte autour d’une norme d’accréditation des facultés de droit peut ressembler à un débat technique et relativement sans conséquence, mais l’abrogation de la norme 206 pourrait considérablement inverser des décennies de lents progrès vers une profession juridique plus inclusive. Moins d’avocats qui ne sont pas des hommes blancs signifierait à son tour une moins bonne représentation juridique des femmes et des personnes de couleur, ainsi que moins de possibilités d’ascension sociale.

Sur 50 commentaires reçus par le comité des normes de l’American Bar Association, tous sauf deux se sont opposés à l’abrogation de la norme de diversité, mais le comité a quand même insisté pour l’abrogation. Une phrase formulée avec prudence dans la déclaration du comité en indique la raison :

Des développements récents ont amené le Comité des normes à conclure que ce système national d’accréditation — et le rôle du Conseil en tant qu’accréditateur — serait menacé de façon imminente si la norme 206 n’était pas abrogée.

En termes simples, l’American Bar Association craint de se voir retirer son pouvoir d’accréditation si elle n’abandonne pas ses normes en matière de diversité. Ce n’est pas une préoccupation vaine. En tant que plus grand organisme d’accréditation des facultés de droit aux États-Unis, l’ABA a de nombreuses normes que les facultés de droit doivent respecter ou respecter afin d’obtenir ou de conserver l’accréditation qui permet aux étudiants d’être éligibles à tout, des prêts fédéraux à l’acceptation par les barreaux des États, ce qui leur permet d’exercer légalement.

L’American Bar Association craint de se voir retirer son pouvoir d’accréditation si elle n’abandonne pas ses normes en matière de diversité.

Mais de nombreux membres de la communauté des facultés de droit soutiennent que l’abrogation de l’article 206 est non seulement sans principes, mais aussi naïve. « Rien n’indique que (l’administration Trump) ne va pas mettre en œuvre son propre programme », déclare Athena Mutua, professeur à la faculté de droit de l’Université de Buffalo. « Même là où les gens ont capitulé, notamment en Colombie, l’administration est simplement revenue avec davantage de revendications. »

Mutua est président du Critical Legal Collective, qui organise l’opposition à la décision de l’American Bar Association. Dans un commentaire soumis au Conseil de l’ABA, le Critical Legal Collective soutient que l’abrogation de la norme 206 est « motivée par des pressions politiques et des évaluations de risques erronées plutôt que par une conclusion juridiquement fondée selon laquelle la norme 206 est inconstitutionnelle ».

Même « un modeste dispositif » contre la discrimination est de trop

La norme 206 est née des demandes des mouvements féministes et des droits civiques visant à rendre les facultés de droit plus diversifiées. La première norme, relative à la diversité des étudiants, a été adoptée en 1991. Quinze ans plus tard, la norme a été élargie pour couvrir la diversité des professeurs et du personnel. Ces mesures étaient attendues depuis longtemps, compte tenu du rôle réactionnaire historique de l’American Bar Association dans la profession juridique.

De nombreux membres de la communauté des facultés de droit soutiennent que l’abrogation de l’article 206 est non seulement sans principes, mais aussi naïve.

Le commentaire public du Critical Legal Collective cite la recherche de Daria Roithmayr sur les origines de l’organisation comme une « alliance entre des cabinets d’avocats d’élite et des facultés de droit prestigieuses de la côte Est à la fin du 19e et au début du 20e siècle » qui visait « à éliminer les alternatives éducatives qui rivalisaient avec l’apanage des élites masculines blanches ». Comme Roithmayr l’explique :

L’ABA faisait partie d’un mouvement plus vaste visant à éliminer les facultés de droit à temps partiel, de nuit et exclusives, qui servaient un nombre croissant d’immigrants et d’Afro-Américains cherchant à devenir avocats. Renforçant la hiérarchie entre les facultés de droit prestigieuses et les écoles au service des immigrants et des Afro-Américains, Christopher Columbus Langdell et d’autres ont introduit la méthode des cas dans les facultés de droit d’élite, ce qui a contribué à orienter l’enseignement juridique vers un raisonnement juridique abstrait et à s’éloigner de l’expérience pratique.

Plus d’un siècle plus tard, l’industrie a encore un long chemin à parcourir. Les avocats noirs et latinos ne représentent que 11 % de la profession juridique, soit moins d’un tiers de leur part dans la population américaine. Même dans son commentaire public en faveur de la norme 206, le Critical Legal Collective la qualifie sobrement de « modeste dispositif pour nous faire évoluer vers une profession diversifiée ».

Sans surprise, la droite considère même ces progrès modérés comme une grave menace. La norme 206 a longtemps été dans la ligne de mire des organisations juridiques conservatrices et libertaires, qui se plaignaient du fait que le statut de l’American Bar Association en tant qu’organisme d’accréditation important lui donnait un pouvoir de « monopole » pour imposer un programme libéral draconien et refuser aux facultés de droit le droit de déterminer leurs propres politiques.

Le Critical Legal Collective soutient que l’abrogation de la norme 206 est « motivée par des pressions politiques et des évaluations de risques erronées plutôt que par une conclusion juridiquement fondée selon laquelle la norme 206 est inconstitutionnelle ».

« Pour les membres de la Heritage Foundation et toutes les forces qui soutiennent l’administration Trump », dit Mutua, « je pense qu’il existe une idée selon laquelle les seules personnes qui devraient devenir avocat sont les hommes blancs. »

Ces dernières années, ces arguments autrefois marginaux ont commencé à devenir la loi du pays.

En 2023, la Cour suprême a statué que les politiques d’admission dans l’enseignement supérieur soucieuses de la race constituaient une violation de la clause d’égalité de protection du 14e amendement. Depuis lors, le mouvement conservateur a dans sa ligne de mire les normes de diversité de l’American Bar Association. (À la surprise de tous, les opposants à la norme 206 n’ont eu aucun problème avec le fait que SCOTUS utilise son pouvoir de monopole pour imposer des critères d’admission universels.)

Le projet 2025 de la Heritage Foundation appelait à de nouvelles lois pour interdire aux accréditeurs d’avoir des exigences en matière de diversité. En avril 2025, l’administration Trump a consciencieusement donné suite à cette menace, non pas par une législation mais par un décret, dans lequel l’American Bar Association a été spécifiquement nommée, appelant le secrétaire à l’Éducation à mettre fin à la reconnaissance de l’accréditation des organisations qui incluent des normes de diversité.

Ce sont les « développements récents » cités par le Comité des normes de l’American Bar Association pour sa décision de recommander l’abrogation de la norme 206 – contre la volonté de 96 pour cent des commentaires reçus des membres de l’American Bar Association.

Construire un record

Selon le commentaire public du Critical Legal Collective, les membres du Conseil de l’American Bar Association ont défendu en privé leur vote en faveur de la fin de la norme de diversité au motif que si l’organisation perdait son autorité d’accréditation des facultés de droit, « ce qui pourrait remplacer le Conseil de l’ABA serait probablement pire que ce qui existe actuellement ».

Mais les commentaires de David Brennen, membre du Conseil de l’ABA, démontrent l’erreur de cette stratégie. Brennen a déclaré à un journaliste qu’il soutenait « personnellement » la norme 206, mais « je pense qu’il est approprié, en tant qu’organisme d’accréditation, d’éliminer cette norme afin de ne pas entraver la diversité des idées dans les différents types d’environnements de formation juridique. »

Il s’agit essentiellement d’une application du vieil argument des « droits de l’État » utilisé par les défenseurs de la ségrégation Jim Crow : une tentative nationale pour prévenir la discrimination « inhiberait la diversité » de ceux qui veulent abolir la diversité. Lorsque des organisations comme l’American Bar Association capitulent devant la Maison Blanche sans se battre, elles ne pratiquent pas la réduction des risques en évitant une issue encore pire ; ils augmentent les dégâts en ajoutant leur crédibilité institutionnelle à l’attaque contre les droits civils fondamentaux.

Lorsque des organisations comme l’American Bar Association capitulent devant la Maison Blanche sans engager de combat, elles aggravent les dégâts en ajoutant leur crédibilité institutionnelle à l’assaut contre les droits civils fondamentaux.

Le Critical Legal Collective a organisé des manifestations et a contribué à faciliter les commentaires du public avant la réunion du Conseil des normes de l’ABA en mai. Les organisateurs se préparent désormais pour la réunion de la Chambre des délégués de l’American Bar Association en août, où aura lieu le vote final sur l’abrogation de la norme 206.

Si l’American Bar Association change de cap et refuse de renoncer à son soutien à la diversité, elle pourrait trouver au moins un soutien temporaire auprès des tribunaux. Le Critical Legal Collective note que des contestations ont été couronnées de succès contre la « Lettre aux chers collègues » du ministère de l’Éducation envoyée aux écoles dotées de politiques de diversité.

Mais même si ces efforts échouent, les organisateurs affirment que lutter pour la diversité dans les facultés de droit vaut le risque de perdre.

« Nous ne nous battons pas parce que nous pensons que nous allons gagner », déclare Mutua. « Nous nous voyons construire un record, car cela aussi va passer. Quelles ont été les petites décisions quotidiennes qui ont conduit à un résultat ou à un autre ? Qui a tenu, qui est tombé ? »