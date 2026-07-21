La déconnexion des dirigeants travaillistes des travailleurs de Palestine se manifeste lors des élections

Tandis que le reste de la gauche américaine célébrait deux victoires majeures lors des primaires du Congrès à New York en juin, une grande partie du mouvement syndical pansait ses blessures.

Le poids combiné des plus grands syndicats de la ville de New York n’a pas suffi à battre les candidats soutenus par les Socialistes démocrates d’Amérique (DSA) et le pouvoir vedette du maire Zohran Mamdani. Darializa Avila Chevalier a remporté la primaire du 13e district du Congrès de New York dans une course de longue haleine contre le président sortant Adriano Espaillat, qui a cinq mandats, tandis que l’organisatrice syndicale Claire Valdez a décroché le siège vacant dans le 7e district du Congrès lors d’un glissement de terrain inattendu contre le président de l’arrondissement de Brooklyn, Antonio Reynoso. Une semaine plus tard, dans le Colorado, Melat Kiros, soutenu par le DSA, a maintenu la vague socialiste en remportant l’investiture dans le 1er district du Congrès du Colorado, évinçant la présidente sortante de longue date, Diana DeGette, qui était également soutenue par les principaux syndicats.

Les campagnes Espaillat et Reynoso ont bénéficié d’une liste impressionnante de soutiens de la part des principales organisations syndicales de la ville de New York comme le SEIU 32BJ, le SEIU 1199, le DC37 et l’AFL-CIO de l’État. Notre propre syndicat, le Communications Workers of America (CWA), a soutenu les deux candidats. Reynoso a également été soutenu par l’influent Working Families Party, un tiers parti national progressiste, dans une décision controversée qui a annulé les votes des membres des sections de Brooklyn et du Queens pour soutenir Valdez. Et il y a un an, les syndicats ont massivement soutenu l’ancien gouverneur Andrew Cuomo lors de la primaire du maire démocrate de la ville, dans un effort finalement infructueux de l’establishment pour écraser l’insurgé Zohran Mamdani.

Ces pertes pour les candidats soutenus par les travaillistes soulignent à quel point l’incapacité à impliquer les syndicalistes et la loyauté envers le Parti démocrate – qui s’est manifestée par un profond fossé entre la direction et la base en Palestine – ont affaibli l’influence électorale des travaillistes et les ont amenés à soutenir les perdants électoraux.

Les soutiens syndicaux très médiatisés n’ont pas donné de victoires parce qu’ils n’ont matériellement signifié guère plus pour les candidats qu’un logo à apposer sur leur documentation de campagne. Le soutien d’un syndicat n’est efficace que s’il s’accompagne d’une base bien organisée de soutien engagé, tant pendant la campagne électorale que dans l’isoloir. Si les syndicats veulent gagner les élections, ils devraient se demander pourquoi le DSA obtient autant de soutien.

Quand les fonctionnaires ont leur mot à dire, et quand ils ne le font pas

La démocratie au sein des membres est la clé du succès de DSA et elle offre au mouvement syndical une autre façon d’impliquer et d’activer la base dans les campagnes électorales. Valdez et Avila Chevalier ont tous deux suivi le processus formel d’approbation de l’organisation, qui comprend un questionnaire détaillé, un forum où tous les membres sont invités à poser des questions directement aux candidats et une série de votes de chapitre décidant de l’approbation.

Grâce à l’adhésion et à l’enthousiasme des membres, Valdez et Avila Chevalier ont pu compter sur le soutien pratique de l’organisation : des milliers de bénévoles dévoués frappent aux portes, inondent les médias sociaux, forment davantage de dirigeants-organisateurs et recrutent leurs amis pour voter.

Les processus de soutien relativement peu démocratiques de nombreux syndicats – où de petits comités politiques examinent et sélectionnent les candidats généralement sans la contribution directe de l’ensemble des membres – signifient que la base est souvent en désaccord avec les dirigeants qui choisissent de soutenir, et peut même ne pas savoir qu’un soutien est envisagé. À son tour, même si le soutien des syndicats indique aux membres pour qui voter, le manque d’engagement des membres dans le processus décisionnel ne parvient pas à susciter l’enthousiasme et la participation active aux élections.

L’échec de la direction syndicale – intentionnelle ou non – à soutenir les insurgés de la classe ouvrière découle d’un refus d’impliquer ses membres et d’agir comme une force politique indépendante en dehors de l’establishment du Parti démocrate. Le mouvement syndical est à son plus faible niveau depuis des décennies et subit des attaques sans précédent, et ses dirigeants ont décidé de résoudre cette crise en tentant de plaire au moins apparemment antagoniste des deux principaux partis. Mais il devient de plus en plus clair que cette loyauté incontestée envers les démocrates établis a aliéné les membres de la base.

La Palestine comme question phare

De nombreux travailleurs en ont assez du soutien et de la défense de l’establishment démocrate envers les atrocités américano-israéliennes – un sondage de juin montre qu’un tiers des adultes américains et plus de la moitié des démocrates pensent qu’Israël commet un génocide à Gaza. Pour beaucoup de gens, le parti auquel les travaillistes se sont attachés se tient – ​​souvent avec arrogance – du mauvais côté de la question politique déterminante de notre époque.

Les dirigeants syndicaux et les organisations professionnelles ont écrasé de nombreux efforts de solidarité internationale dans leurs propres rangs. Deux résolutions proposées visant à se départir des obligations israéliennes ont été rejetées en commission lors de la convention de la Fédération américaine des enseignants en 2024, et la direction de l’American Historical Association a opposé son veto aux efforts d’adhésion visant à condamner le scolasticide à Gaza non pas une mais deux fois. En 2025, le conseil d’administration de la National Education Association a annulé la décision démocratique de ses membres de boycotter la Ligue anti-diffamation. Et notre propre organisation membre du CWA, centrée sur la Palestine, a vu ses efforts pour adopter des résolutions de solidarité avec les travailleurs de Gaza et de Cisjordanie bloqués de manière antidémocratique par les dirigeants.

Pour de nombreux électeurs et pour beaucoup plus de bénévoles lors des primaires de New York, les différences entre les positions des candidats sur la Palestine ont été des facteurs clés dans leur décision de soutenir un candidat. Les votes d’Espaillat pour l’envoi d’armes en Israël et sa lenteur à réagir à l’arrestation par les services de l’immigration et des douanes de Mahmoud Khalil, étudiant palestinien à l’Université de Columbia, dans son district, contrastaient avec le passé d’Avila Chevalier en tant qu’organisateur de campement à Columbia. L’American Israel Public Affairs Committee a à la fois directement contribué à la campagne d’Espaillat et financé les PAC soutenant sa campagne. Dans le 7e district du Congrès de New York, le soutien précoce, vocal et constant de Valdez à la Palestine l’a séparée d’une campagne de Reynoso qui disait toutes les bonnes choses, mais a été freinée par le soutien passé du président de l’arrondissement à Israël et son silence sur le génocide jusqu’à ce qu’il se batte pour les votes. Et les deux candidats insurgés ont bénéficié du soutien du maire du DSA, dont la propre campagne a été stimulée par le dévouement des volontaires pro-palestiniens. Que Gaza soit ou non une question majeure ou décisive pour les électeurs, elle a certainement été une force de mobilisation pour ceux qui ont exécuté le jeu sur le terrain de la campagne.

La différence que fait le recrutement dirigé par les membres

Il existe cependant un syndicat qui s’est retrouvé dans le cercle des gagnants. L’UAW était le seul syndicat majeur à soutenir à la fois Avila Chevalier et Valdez ; tous deux sont des membres de base de l’UAW (le président du syndicat, Shawn Fain, a même assisté au lancement de la campagne de Valdez). La région 9A de l’UAW, qui couvre une grande partie du nord-est et de Porto Rico, détermine ses approbations par le biais d’un processus démocratique à l’échelle de ses membres similaire à celui de la DSA.

Qui plus est, cinq jours avant les primaires du 23 juin, lors de leur congrès du 18 juin à Détroit, les délégués de base de l’UAW ont finalement adopté des résolutions pour se désengager des obligations israéliennes, bien que les dirigeants aient rejeté une motion similaire deux ans auparavant. Ces deux victoires ne sont pas sans rapport. Dans les deux cas, les membres ont été la force motrice derrière le choix des combats et leur victoire.

Il reste à voir si la gauche anti-impérialiste et alignée sur les socialistes démocratiques peut réussir dans d’autres États, avec des procès à venir dans le Wisconsin, le Michigan et la Floride. (Le mouvement syndical pourrait aller dans cette direction dans le Sunshine State – le représentant Jared Moskowitz, un fervent partisan d’Israël qui fait face à un défi majeur de la part d’Oliver Larkin, soutenu par le DSA, était le seul candidat démocrate sortant que l’AFL-CIO de l’État n’a pas soutenu).

Les travailleurs ont clairement fait savoir à plusieurs reprises qu’ils rejetaient le génocide. Alors que les dirigeants syndicaux semblent attachés à l’establishment démocrate détesté, la syndicalisation de la base a le potentiel d’inaugurer une démocratie syndicale qui place les syndicats du bon côté de l’histoire.