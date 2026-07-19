Le juge ordonne à l’USDA de rétablir 127 millions de dollars de subventions fédérales aux agriculteurs

Les agriculteurs noirs comme Sharon Mallory peuvent enfin obtenir un certain soulagement après qu’un juge a décidé de restaurer des millions de dollars de subventions.

Plus tôt cette année, l’administration Trump a retiré l’argent des organisations dirigées par et soutenant les agriculteurs noirs.

L’organisation de Mallory, la 2020 Farmers Cooperative, a promis d’acheter du matériel et des terres et de fournir de la nourriture à leurs communautés. Ils ont conclu des accords avec les agriculteurs, mais la coopérative n’a pas pu remplir ses obligations après que le ministère américain de l’Agriculture ait envoyé une lettre indiquant que la subvention avait pris fin en mars. Le ministère a affirmé que les prix étaient « discriminatoires sur la base de la diversité, de l’équité et de l’inclusion et du gaspillage ».

Pour Mallory, la pause dans les concessions de terres a suscité la méfiance et perturbé le travail de la coopérative. Certaines organisations ont dû réduire ou licencier du personnel, mettre fin à des programmes et réaffecter des ressources. De nombreuses exploitations agricoles risquent de ne pas pouvoir survivre à cause de cela.

« En d’autres termes, la fin de la subvention a annulé le travail à long terme de 2020 Farmers Cooperative visant à établir des relations de confiance, ce qui nous a amenés à demander la subvention, et nous devons maintenant trouver de nouvelles façons de revenir là où nous étions en termes de réputation », a déclaré Mallory dans le procès.

Elle et plus de deux douzaines d’organisations pourraient peut-être sauver ce qui a été terni.

Dans une ordonnance du 30 juin, le juge de district américain Beryl A. Howell a statué que l’USDA et ses employés devaient rétablir 127 millions de dollars de récompenses et déposer un rapport de situation auprès du tribunal le 3 juillet à 17 heures. La décision intervient un mois après que 24 entités – dont la Coopérative des agriculteurs 2020 – se sont jointes à un procès en cours contestant la décision de l’USDA d’éliminer le programme, qui visait à remédier à la perte de terres historique subie par les agriculteurs de couleur. Il faisait partie du programme d’augmentation de l’accès aux terres, aux capitaux et au marché de l’ancien président Joe Biden, qui a accordé 300 millions de dollars à 50 projets.

« Les plaignants du Programme d’accès aux terres ont démontré que la résiliation de leurs subventions individuelles était probablement contraire à la loi, qu’ils subiraient un préjudice irréparable en l’absence de réparation et que l’équilibre entre les capitaux propres et l’intérêt public penchait en faveur d’une mesure d’injonction préliminaire », a écrit Howell dans une opinion séparée publiée le même jour. « Ainsi, ces cessations de subventions sont provisoirement annulées. »

Hannah Wolf, avocate de FarmSTAND et avocate des plaignants, a déclaré que cette victoire revient aux citoyens des États-Unis qui travaillent à construire « des systèmes alimentaires plus justes et plus durables ».

« Par cette ordonnance, et en interdisant précédemment d’autres subventions résiliées par l’USDA et le DOGE (Department of Government Efficiency), le tribunal a toujours reconnu que l’USDA a l’obligation d’aider tous les agriculteurs et éleveurs », a déclaré Wolf dans un communiqué. « Il ne peut pas diminuer les services rendus à certains agriculteurs en invoquant des expressions telles que » DEI illégale « .

Voici les organisations ou entités paysannes dont les subventions seront rétablies :