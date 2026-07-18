Les travailleurs des villes hôtes remportent des victoires syndicales grâce à une organisation alimentée par la Coupe du monde

Dans le cadre d’une victoire syndicale alimentée par la Coupe du monde, les travailleurs des concessions du SoFi Stadium de Los Angeles ont obtenu le droit de quitter leur travail si l’ICE constituait une menace pour leur sécurité.

Les 2 000 cuisiniers, barmans, plongeurs, serveurs et préposés du stade disposaient d’un atout majeur cet été : huit matches de Coupe du monde programmés. Leur victoire est intervenue quelques jours après un vote à 96 pour cent en faveur d’une grève.

Leur prochain contrat expirera fin avril 2028, quelques semaines avant les Jeux olympiques d’été de Los Angeles.

« Les travailleurs représentés par UNITE HERE Local 11 ont créé un outil important pour assurer leur sécurité et celle de leurs communautés », a déclaré Cassandra Gomez, avocate principale au National Employment Law Project.

Elle a qualifié cette victoire de « particulièrement significative » car à Los Angeles, avec l’approbation récente de la Cour suprême, l’ICE a envoyé des « patrouilles itinérantes » qui opèrent par profilage racial au lieu de rechercher des personnes en particulier.

Deux fusillades mortelles perpétrées par des agents de l’ICE au cours de la semaine dernière ont attisé la terreur et l’indignation à travers le pays. À Houston, des agents ont abattu Lorenzo Salgado Araujo, un Mexicain père de trois enfants, alors qu’il se rendait travailler sur un chantier de construction le 7 juillet. Et dans le Maine, des agents ont abattu Joan Sebastian Guerrero, un Colombien de 26 ans, le 13 juillet devant sa femme et sa fille de trois ans. «Elle était toujours en pyjama Bluey», a déclaré un voisin.

Les membres du stade de Los Angeles ont également obtenu des augmentations de salaire significatives : les barmans et les serveurs verront une augmentation de 30 pour cent des pourboires automatiques, et les travailleurs sans pourboire retourneront au travail avec une augmentation de 9 dollars de l’heure.

Un changeur de jeu

Pendant ce temps, dans le centre-ville de Philadelphie, autre ville hôte de la Coupe du monde, 200 travailleurs des hôtels Sheraton et Warwick ont ​​remporté en juin des contrats qui porteront les salaires à 30 dollars de l’heure d’ici 2028.

UNISSEZ-VOUS ICI La section locale 274 a également obtenu une augmentation des pensions et une diminution des quotas quotidiens pour les préposés aux chambres.

Au Sheraton, les travailleurs se sont mis en grève pendant neuf jours ; à Warwick, ils sont allés jusqu’à voter pour autoriser une grève. Deux autres grands événements touristiques ont poussé les hôtels à s’installer : la célébration du 250e anniversaire du pays et le match des étoiles de la Ligue majeure de baseball.

La grève du Sheraton a bénéficié du soutien d’autres syndicats et d’élus. Les membres de l’IATSE ont refusé de franchir la ligne de piquetage pour se préparer à des événements à l’intérieur. Le conseil de district 33 de l’AFSCME, la Fédération des enseignants de Philadelphie et l’Association des agents de bord ont apporté de la nourriture aux rassemblements.

Cette année, la section locale 274 a fait campagne pour de nouveaux contrats visant à rehausser les normes dans huit hôtels du centre-ville ; sept d’entre eux ont désormais réglé leurs contrats, qui devraient expirer en 2028.

« 30 $ de l’heure vont changer la donne pour moi », a déclaré Shafeek Anderson, qui a travaillé sept ans au Sheraton. « Cela signifierait que je pourrais réellement commencer à épargner pour l’avenir. »

6h00 débrayage

À Seattle, les employés de l’hôtel Hilton Embassy Suites sont en grève depuis le 18 juin.

« Certaines personnes ont quitté leur travail au milieu de leur quart de travail à 6 heures du matin et nous ont rejoint », a expliqué Hayden Eyerly, un agent de la réception. « C’était électrique, et ça l’est depuis. »

Ils réclament des salaires plus élevés, des améliorations de leur plan de santé et le droit d’intervenir sans discipline si des agents d’immigration se trouvent dans le bâtiment.

Permettre aux travailleurs de rester chez eux si ICE était sur place « montrerait simplement un peu d’humanité, si Hilton faisait cela », a déclaré Eyerly. « Nous essayons simplement de nous préparer de manière préventive à tout ce qui pourrait arriver ici à Seattle, comme nous l’avons vu dans d’autres régions du pays. »

Pendant la grève, Seattle a accueilli cinq matchs de Coupe du monde au stade Lumen Field, situé juste en face de l’hôtel. « Des partisans sont montés sur la ligne de piquetage et ont commencé à chanter », a déclaré Eyerly. « Nous avons amené des tambours. »

Les Teamsters qui ramassent les déchets à l’hôtel ont refusé de franchir la ligne de piquetage. La mairesse Katie Wilson a déplacé un événement qui avait été précédemment programmé à l’hôtel.

Les matchs de la Coupe du monde au stade de Seattle sont désormais terminés, mais les membres maintiennent le cap. « Chaque jour, c’est frustrant, mais cela ne fait que nous rendre plus déterminés à aller jusqu’au bout », a déclaré Jus Adsuara, préposé aux espaces publics de l’hôtel. ROI 5 Actualités.

« Les gens qui combattent à mes côtés continuent de m’inspirer quotidiennement », a déclaré Eyerly. « Même lorsque j’ai du mal à chanter parce que mes cordes vocales sont déchiquetées, je trouve l’énergie de continuer grâce à elles. »

Créatures de la mer en grève

À quelques kilomètres de là, les travailleurs ont également fait grève au restaurant d’huîtres The Walrus and the Carpenter, nominé pour le prix James Beard.

Leur syndicat indépendant, United Creatures of the Sea, s’est formé l’année dernière après que le restaurant soit passé des pourboires aux frais de service – une baisse de salaire importante. «Je pense que je suis resté éveillé toute la nuit à me renseigner sur le format des cartes d’autorisation», a déclaré l’ancien serveur Ford Nickel, aujourd’hui secrétaire-trésorier du syndicat.

Après des mois de négociations, les travailleurs ont voté à l’unanimité pour se retirer d’une grève pour pratiques de travail déloyales. « Personne n’avait participé à une grève auparavant, et personne n’avait vraiment une idée de ce à quoi cela était censé ressembler », a déclaré Nickel. «Je me disais: ‘Je ne sais pas si les gens vont chanter, peut-être qu’ils vont penser que c’est ridicule.’ Non ! Tout le monde était à bord.

Un esprit de solidarité a soutenu les grévistes. Ils ont visité les piquets de grève des hôtels ; les grévistes de l’hôtel ont visité le leur. D’autres employés du restaurant ont apporté de la nourriture et de l’eau.

Nickel a estimé que 80 pour cent des clients potentiels ont choisi de ne pas fréquenter le restaurant après avoir vu le piquet de grève. « Il y a des gens que nous avons vus au cours des quatre à six dernières années », a-t-il déclaré. « Ils m’ont dit : ‘Oh, tu l’as fait ! Ok, on se verra quand tu ouvriras à nouveau, quand tu auras un contrat. »

Après huit jours de grève, United Creatures of the Sea a repris le travail avec des frais de service réduits de 6 pour cent et un retour au modèle de basculement.