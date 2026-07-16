ICE suspend temporairement les contrôles routiers après des fusillades mortelles au Texas et dans le Maine

L’administration Trump a ordonné que les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) suspendent temporairement les contrôles « non urgents » des véhicules, à la suite d’une série de fusillades mortelles perpétrées par des agents fédéraux, dont deux meurtres au Texas et dans le Maine ce mois-ci.

Le secrétaire du Département de la Sécurité intérieure (DHS), Markwayne Mullin, a rendu l’ordre mardi. L’ordre est censé affecter les agents de l’ICE dans l’ensemble des États-Unis, qui recevront également une formation supplémentaire sur le moment où de tels arrêts doivent avoir lieu, selon Actualités ABC.

Plusieurs médias ont fait état de cette ordonnance, bien que l’agence ait refusé de donner plus de détails sur cette politique dans un communiqué.

« Nous évaluons toujours nos procédures pour assurer la sécurité de nos agents et empêcher les criminels de nos rues. Nous ne divulguerons ni ne discuterons des tactiques d’application de la loi », indique le communiqué.

Les contrôles de véhicules ne sont utilisés que contre des « cibles dangereuses », a déclaré une source de l’agence. Actualités ABCbien que les dernières fusillades impliquaient des individus qui ne semblaient pas correspondre à cette description.

Lundi, un homme à Biddeford, dans le Maine, a été tué par balle par des agents de l’ICE alors qu’il se trouvait à l’intérieur de son véhicule. Le DHS a tenté de justifier son action en affirmant que les agents craignaient « pour la sécurité publique ».

L’homme, identifié comme étant Johan Sebastián Duran Guerrero, un ressortissant colombien de 26 ans, était autorisé à travailler aux États-Unis et possédait un numéro de sécurité sociale valide, selon des groupes de défense des droits des immigrés. Parmi les témoins de son assassinat se trouvait sa fille de 3 ans.

La semaine dernière, un agent de l’ICE a abattu un autre homme dans son véhicule, identifié comme étant Lorenzo Salgado Araujo, près de Houston, au Texas. Après la mort de Salgado Araujo, le DHS a affirmé que l’agent lui avait tiré dessus en état de légitime défense, mais des témoins ont contesté cette version.

Salgado Araujo, qui était mexicain, vivait dans la région de Houston depuis plus de trois décennies.

L’idée selon laquelle l’ICE s’abstiendra temporairement d’effectuer la plupart des contrôles routiers est étrange, dans la mesure où l’agence n’a déjà pas le droit d’appliquer le code de la route local. Selon les procédures de l’ICE, les agents ne peuvent demander à un conducteur d’arrêter son véhicule et/ou de sortir que s’il existe des « soupçons raisonnables » qu’une personne commet activement un crime ou est susceptible d’être expulsée.

« Les « soupçons raisonnables » sont une norme juridique assortie de lignes directrices spécifiques, et pas seulement l’opinion personnelle d’un agent sur ce qui pourrait être « suspect », lit-on dans une explication de l’American Immigration Council.

Ni Salgado Araujo ni Guerrero n’étaient les cibles visées par les agents de l’ICE, on ne sait donc pas clairement quels « soupçons raisonnables » justifiaient leur poursuite, et encore moins qu’ils soient abattus.

Nicole Melaku, directrice exécutive du National Partnership for New Americans, a réagi aux meurtres en appelant le Congrès à réduire le financement de l’ICE.

Elle a ajouté :

ICE ne protège pas nos quartiers ; il les profile racialement et les terrorise. Les opérations ICE nous ont rendu moins sûrs, et elles continueront à le faire jusqu’à ce que le Congrès intervienne et se désengage d’une machine de cruauté à l’échelle nationale.

« L’ICE ne doit pas être autorisée à enquêter elle-même ou à contrôler le récit public entourant un décès dans lequel son personnel ou ses opérations ont été impliqués », a déclaré la Maine Immigrants’ Rights Coalition dans un communiqué.

« La formation à elle seule ne suffira pas à résoudre le programme cruel d’expulsions massives de Trump », lit-on dans un article de Bluesky d’America’s Voice, une organisation de défense des droits des immigrés.