Les réductions SNAP de Trump laissent les États et les comtés confrontés à une crise de la faim en spirale

Un an après que le président Donald Trump a signé une loi qui a réduit les soins de santé fédéraux et l’aide alimentaire pour financer des réductions d’impôts qui profitent principalement aux riches, les responsables en première ligne de la crise de l’accessibilité financière au pays affirment que les coûts supportés par les gouvernements des États et locaux pour combler les trous laissés par le Congrès dans le filet de sécurité sont insoutenables. La demande d’aide alimentaire augmente à mesure que les enfants et les personnes âgées souffrent de la faim et que des millions de personnes ont du mal à faire face à la hausse des prix, laissant les gouvernements des États et locaux dans une situation budgétaire difficile.

Trump a promulgué le HR 1 – une législation d’austérité radicale qu’il a baptisée à tort « One Big Beautiful Bill Act » – en juillet 2025, et cela reste l’une des seules réalisations législatives majeures du Parti républicain depuis qu’il a remporté la majorité au Congrès en 2024. En plus de supprimer 1 000 milliards de dollars des programmes fédéraux qui aident les gens à maintenir une couverture santé, le HR 1 a réduit le financement du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) de 187 milliards de dollars et a déplacé les coûts de prévention de la famine et de la malnutrition. sur les gouvernements étatiques et locaux.

Les experts affirment que le SNAP (communément appelé « bons d’alimentation ») est devenu l’outil le plus efficace des États-Unis pour lutter contre la faim en mettant de petites sommes d’argent pour acheter des produits d’épicerie directement entre les mains des personnes dans le besoin. Près des deux tiers des prestations du SNAP vont aux familles avec enfants, et les réductions des bons d’alimentation se répercutent sur les économies locales, affectant tout le monde, quel que soit son revenu, selon les responsables.

« Vous allez voir des coûts de santé plus élevés, parce que les personnes affamées coûtent généralement plus cher au système de santé, et vous allez le constater dans vos écoles ; les enfants affamés coûtent plus cher à éduquer », a déclaré Julie Blaha, auditrice de l’État du Minnesota, lors d’un appel aux journalistes mercredi. « Ces coûts ne disparaissent jamais ; ils se déplacent simplement ailleurs. C’est donc le choix auquel sont confrontés les comtés si le corps législatif (de l’État) ne peut pas combler l’écart avec le gouvernement fédéral. »

Financé en grande partie par le Congrès mais administré par les gouvernements des États et des comtés, le SNAP joue un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté et de la faim en améliorant les résultats sanitaires et économiques, en soutenant les travailleurs à bas salaires et en servant de « première ligne de défense contre la faim en période de ralentissement économique », selon le Centre sur les priorités budgétaires et politiques (CBPP).

Cependant, le programme SNAP a subi les réductions les plus importantes de son histoire sous Trump et le Parti républicain, qui ont réduit le financement et transféré les coûts sur les États afin de financer les réductions d’impôts.

Entre juillet 2025 et mars 2026, environ 53 pour cent des bénéficiaires du SNAP en Arizona ont perdu l’aide alimentaire.

Des millions de personnes perdent le soutien dont elles ont besoin pour faire leurs courses alors que le prix de la nourriture et de l’essence continue d’augmenter en raison de l’inflation. Dans les 12 États où les données sont disponibles, plus de 1,6 million de personnes ont perdu l’assistance SNAP depuis que Trump a signé le HR 1, dont 700 000 enfants, selon le CBPP.. En février, environ 4,3 millions de personnes n’avaient plus accès aux bons d’alimentation à l’échelle nationale.

Trump a promis de réduire l’inflation, mais a ensuite saboté cet objectif en imposant des droits de douane sur le commerce international et en lançant une guerre contre l’Iran qui a étranglé l’approvisionnement énergétique mondial. Début juin, les consommateurs américains dépensaient 4,2 % de plus en alimentation et en énergie qu’un an plus tôt, ce qui représente le taux d’inflation sur 12 mois le plus élevé enregistré au cours des trois dernières années. En plus de la hausse des coûts du logement et de l’énergie, de nombreux consommateurs subissent un choc lorsqu’ils achètent de la nourriture pour leur famille.

« Lorsque les familles ne vont pas aux épiceries, les travailleurs travaillent moins d’heures, et les effets d’entraînement sont tout simplement dévastateurs à mon avis », a déclaré Sarah Benatar, trésorière du comté de Coconino en Arizona, dans une interview. « Cela affecte de nombreuses personnes qui n’étaient pas touchées auparavant. »

Parmi les États, l’Arizona a été le plus durement touché par les réductions SNAP. Entre juillet 2025 et mars 2026, environ 53 pour cent des bénéficiaires du SNAP en Arizona ont perdu l’aide alimentaire. Environ 450 000 Arizoniens ont désormais plus de mal à mettre de la nourriture sur la table, à payer leurs factures et à rester logés, y compris les familles de 196 000 enfants, selon le Centre pour le progrès économique de l’Arizona.

À moins que le Congrès n’annule les coupes budgétaires du SNAP, Benatar a déclaré que les législateurs de l’Arizona seront obligés de choisir entre augmenter les impôts ou s’attaquer à une crise alimentaire qui s’aggrave et qui nuit aux économies locales.

Les coupes budgétaires de Trump « ne permettent pas vraiment d’économiser de l’argent, elles déplacent simplement le fardeau, elles transfèrent les coûts sur les États », a déclaré Benatar. « Donc, ce qui se passe avec les législatures des États, elles tentent d’équilibrer un budget et, ce faisant, les comtés reçoivent moins des revenus dont nous avons besoin pour fournir des services. En même temps, il y a un grand besoin. »

À elles seules, les réductions SNAP ont augmenté la demande à la banque alimentaire de Flagstaff d’environ 23 pour cent, et le nombre de repas chauds servis quotidiennement a à peu près doublé depuis juillet 2025.

Le comté de Coconino est le deuxième plus grand d’Arizona et comprend de vastes zones rurales et des réserves amérindiennes. Benatar a déclaré que les personnes âgées ayant un revenu fixe appellent son bureau pour obtenir de l’aide car elles ne peuvent plus se permettre de payer les impôts fonciers sur leur maison. Le bureau de Benatar oriente souvent les gens vers des prestataires de services, notamment Ethan Amos et son équipe du Flagstaff Family Food Center.

«Lorsque le SNAP a été supprimé, je crois que de nombreux élus ont accordé une grande confiance aux banques alimentaires, pensant que nous pourrions combler le vide», a déclaré Amos. « Je pense que leur confiance dans les banques alimentaires est induite en erreur. Nous avons déjà été surchargés de travail et avons fait tellement de choses, doublant même nos effectifs par rapport à il y a quelques années. »

Amos estime que les réductions SNAP ont à elles seules augmenté la demande à la banque alimentaire de Flagstaff d’environ 23 pour cent, et que le nombre de repas chauds servis quotidiennement a à peu près doublé depuis juillet 2025. Lorsqu’Amos a commencé à travailler à la banque alimentaire il y a quatre ans, environ 335 000 repas chauds étaient servis lors de dîners communautaires au cours d’une année. Au cours des six premiers mois de 2026, la banque alimentaire a déjà servi 330 000 repas chauds.

« Ils sont très reconnaissants du soutien que nous pouvons leur apporter », a déclaré Amos. « Et si nous les mettons dans la file pendant quelques minutes, le deuxième sujet de discussion après la gratitude est simplement qu’ils ont du mal à payer leurs courses. Le logement, les services publics, les transports et les coûts de la nourriture obligent davantage de personnes à dépendre des repas communautaires. »

Benatar a déclaré que les républicains du Congrès ont caché l’ampleur des réductions du SNAP derrière de nouvelles exigences censées prévenir la fraude mais, en réalité, elles ne font qu’exclure les personnes vulnérables du programme. Les adultes valides doivent désormais prouver qu’ils travaillent ou recherchent du travail pour bénéficier des prestations SNAP, ce qui oblige les États et les gouvernements locaux à dépenser de l’argent dans des systèmes bureaucratiques coûteux au lieu d’une aide alimentaire pour les personnes vulnérables.

« Nous savons que lorsque vous ajoutez des exigences de travail, vous n’augmentez pas le travail, vous augmentez simplement les besoins et vous éloignez les gens (du programme) de manière involontaire », a déclaré Blaha. « Et nous savons que si vous supprimez des prestations comme celle-ci, vous affecterez l’ensemble de l’économie. »

Les adultes valides doivent désormais prouver qu’ils travaillent ou recherchent du travail pour bénéficier des prestations SNAP, ce qui oblige les États et les gouvernements locaux à dépenser de l’argent dans des systèmes bureaucratiques coûteux au lieu d’une aide alimentaire.

L’administration Trump pénalise également les États qui commettent des « erreurs » lors de l’approbation ou du refus des demandes de prestations SNAP. En conséquence, les États doivent collectivement au gouvernement fédéral environ 9 milliards de dollars qui auraient autrement servi à nourrir la population, selon le CBPP. En Arizona, où le « taux d’erreur » a dépassé le seuil de 6 % imposé par le Congrès, les autorités risquent une pénalité de 208 millions de dollars, même si davantage de résidents y perdent leurs prestations que dans tout autre État.

Si Trump et les républicains du Congrès refusent de financer entièrement le SNAP, alors les décideurs politiques doivent au moins donner aux États jusqu’en 2030 pour s’adapter aux nouveaux coûts bureaucratiques liés au respect de ces exigences, a déclaré Benatar.

« Les États ont besoin de temps, les comtés ont besoin de temps et les communautés ont besoin de temps pour mettre cela en œuvre », a déclaré Benatar. « Nous constatons déjà la difficulté aujourd’hui. Elle ne va pas s’améliorer. Elle va s’aggraver considérablement et cela aura un impact sur tout le monde. »