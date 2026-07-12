Des changements méthodologiques pourraient améliorer l’apparence de l’inflation, suscitant le scepticisme du public

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La Réserve fédérale se prépare à ajuster la façon dont elle mesure l’inflation dans trois domaines des achats des consommateurs cet automne, une décision qui entraînera une légère baisse des chiffres.

Alors que de nombreux économistes affirment que les changements sont nécessaires pour refléter les coûts réels de ces éléments, cette décision intervient à un moment où la confiance dans les données fédérales de l’administration Trump est faible.

Le Bureau d’analyse économique (BEA) a déclaré que les changements affecteront l’examen des prix dans trois catégories : les services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ; services juridiques; et logiciels et accessoires informatiques. Dans l’ensemble, les ajustements, qui seront mis en œuvre à partir de l’automne, devraient réduire les chiffres de l’inflation de 0,2 pour cent.

Certains commentateurs ont critiqué le calendrier des changements, notant que les nouveaux calculs rencontreront probablement le scepticisme du public.

« Compte tenu de la méfiance croissante à l’égard des données officielles, nous exhortons le BEA à agir avec plus de transparence en ce qui concerne le calendrier, les pondérations et les révisions historiques », a déclaré Vikas Patel, responsable de programme chez Employ America, un groupe de réflexion libéral.

En effet, le président Donald Trump a donné des raisons de remettre en question tout changement en matière économique, puisque les changements du BEA interviendront presque exactement un an après qu’il ait licencié l’ancien chef du Bureau of Labor Statistics (BLS) parce qu’il n’était pas satisfait de ce qu’il considérait comme de mauvais rapports sur l’emploi.

Même si les chiffres de l’inflation dans les prochains rapports présentent une image légèrement meilleure de l’économie pour l’administration Trump, les Américains sont de plus en plus frustrés face aux effets actuels de la hausse des prix des biens de consommation, selon de nouvelles données.

Selon un sondage Harris publié cette semaine, 57 pour cent des Américains estiment que la situation économique se détériore, contre 46 pour cent lorsque l’enquête posait la même question en février. La moitié des Américains déclarent avoir du mal à payer leurs courses (51 %) et leur essence (52 %).

En outre, le sondage révèle que 45 pour cent des Américains ont du mal à payer leurs factures de logement, tandis que 46 pour cent déclarent avoir des difficultés à payer leurs services publics.

Un Économiste/YouGov, publié mardi, a montré des chiffres tout aussi préoccupants. Dans cette enquête, 25 % des Américains ont décrit l’économie comme « excellente » ou « bonne ». Un autre 29 pour cent ont déclaré que l’état de l’économie était « passable », tandis que 44 pour cent l’ont qualifié de « mauvais ».

Dans des questions distinctes, 58 pour cent des Américains ont déclaré que leur situation économique quotidienne se détériore, contre seulement 8 pour cent qui disent qu’elle s’est améliorée. Quatre-vingt-huit pour cent des Américains déclarent avoir remarqué que les prix des denrées alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois.

En juin, l’indice des prix à la consommation (IPC) du gouvernement fédéral a indiqué que l’inflation avait augmenté de 4,2 pour cent au cours de l’année écoulée, la plus forte augmentation observée depuis plus de trois ans. Plusieurs produits d’épicerie de base ont augmenté de manière significative plus que ce chiffre, avec une hausse des fruits et légumes de 6,7 pour cent, du café de 17,5 pour cent et du bœuf de 12,9 pour cent.

Alors que les coûts à la consommation ont augmenté, Trump a montré un décalage avec les préoccupations des Américains, faisant plusieurs commentaires déconcertants sur l’état de l’économie, notamment :

Semblant parfois confus à propos du terme « épicerie », le qualifiant à plusieurs reprises de mot « démodé » ;

Déplorant les inquiétudes quant à l’accessibilité financière, qualifiant ce terme de « canular » politique à son encontre ;

Et, avec ce dernier rapport sur l’inflation, il indique qu’il est satisfait de la hausse des taux.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il était préoccupé par le rapport de l’IPC, Trump a indiqué qu’il aimait ce qu’il avait vu.

« Non, j’adore ça. Les chiffres étaient excellents. J’aime l’inflation », a déclaré Trump.