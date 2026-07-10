Des familles à travers les États-Unis souffrent des retombées du Megabill 2025 du GOP

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Le mégaprojet de loi néfaste des Républicains a été adopté le 4 juillet 2025. À l’approche du premier anniversaire de la loi, les familles à travers les États-Unis commencent à subir les préjudices que beaucoup avaient prévenus que la législation causerait.

Déjà, la loi augmente les coûts pour les familles et supprime la couverture santé, l’assistance alimentaire et d’autres produits essentiels à des personnes qui ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux – tout en accordant davantage d’allégements fiscaux aux ménages les plus riches et en finançant un programme violent de détention et d’expulsion des immigrants.

SNAP Tracker : Les gens perdent l’aide alimentaire à mesure que le Megabill républicain est mis en œuvre

Les dommages causés par la loi ne feront que s’aggraver à mesure que les coupes de plus de 1 000 milliards de dollars pour les marchés de Medicaid et de l’Affordable Care Act (ACA) entreront pleinement en vigueur et que les États mettront pleinement en œuvre les restrictions d’éligibilité au SNAP et prendront des mesures drastiques avant le transfert significatif des coûts du SNAP par le gouvernement fédéral vers les États. En conséquence, des dizaines de millions de personnes seront moins en mesure de faire face au coût croissant de leurs besoins fondamentaux – qu’il s’agisse de faire l’épicerie, de consulter un médecin, de maintenir l’électricité ou de payer le loyer.

Alors que les personnes de toutes races et ethnies ont besoin d’aide à différents moments de leur vie, les réductions de la loi vont aggraver les inégalités encore profondes vécues depuis longtemps par ceux qui sont confrontés le plus à la discrimination économique et à la pauvreté, notamment les Noirs, les Latinos et les Autochtones et les familles avec des immigrants.

Nous avons publié de nombreuses analyses et graphiques illustrant les méfaits de la loi. Voici quelques-uns des éléments détaillant à la fois les premiers impacts et ceux qui sont encore à venir :

Suppression de l’aide alimentaire

La loi républicaine de réconciliation cause un grand préjudice aux familles, notamment en raison de l’augmentation du coût des denrées alimentaires, de la pauvreté et de la faim. Il réduit considérablement le financement fédéral de l’aide alimentaire par le biais du SNAP, apportant ainsi un changement structurel majeur au programme en transférant pour la première fois de nouveaux coûts importants vers les États. Il élargit considérablement les dispositions déjà sévères et inefficaces du SNAP, supprimant les avantages sociaux des personnes ne répondant pas à une exigence de travail. Et cela a mis fin à l’éligibilité de nombreuses personnes bénéficiant d’un statut d’immigration légal.

Entre la promulgation de la loi en juillet 2025 et mars 2026 (le dernier mois avec des données sur tous les États) :

La participation à SNAP est en baisse de plus de 4 millions de personnes ou 10 pour cent, dans les données de l’USDA. (C’est une baisse de plus de 4,7 millions de personnes, soit 11 pour cent, au cours de l’année écoulée.)

ou 10 pour cent, dans les données de l’USDA. (C’est une baisse de plus de 4,7 millions de personnes, soit 11 pour cent, au cours de l’année écoulée.) La participation au SNAP a chuté dans tous les États, y compris de 5 pour cent ou plus dans 42 États, et de 10 pour cent ou plus dans 21 États.

y compris de 5 pour cent ou plus dans 42 États, et de 10 pour cent ou plus dans 21 États. Dans les 13 États disposant de données accessibles au public, le nombre d’enfants bénéficiant du SNAP a diminué d’environ 808 000.

Le tout premier projet de loi des États concernant les avantages SNAP pourrait coûter des milliards

Sur la base de nouvelles données du ministère de l’Agriculture, nos estimations montrent que les États pourraient bientôt faire face à une facture collective d’environ 9 milliards de dollars, menaçant les avantages sociaux de millions de ménages SNAP, dont 79 % comprennent un enfant, une personne âgée ou une personne handicapée, qui comptent sur SNAP pour les aider à répondre à leurs besoins fondamentaux. Sans une action immédiate du Congrès pour retarder ce transfert de coûts pour tous les États, la situation d’urgence ne fera qu’empirer à mesure que davantage de personnes perdront les avantages SNAP dont elles ont besoin pour faire leurs courses.

Le Congrès doit aborder le changement de coûts SNAP avant qu’un nombre encore plus grand de familles à faible revenu ne perdent l’aide alimentaire

Les décideurs politiques doivent s’attaquer de toute urgence à cette crise alimentaire en cours. Au minimum, le Congrès devrait retarder le transfert sans précédent des coûts de la loi vers les budgets des États, qui nuit déjà aux familles en difficulté et entraîne des coupes SNAP bien plus importantes que prévu alors que les États se démènent pour répondre à ce mandat massif et non financé.

Supprimer la couverture santé et augmenter les coûts

Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont réalisé des progrès importants, quoique insuffisants, en matière d’expansion de la couverture santé et de soins abordables. Ces améliorations ont été motivées par l’expansion de la couverture via Medicaid, le programme d’assurance maladie pour enfants (CHIP) et les marchés de l’ACA, qui ont culminé avec une part record de personnes dépourvues d’assurance maladie en 2023. Malheureusement, plutôt que de s’appuyer sur ces progrès, le mégaprojet de loi du président Trump et de la majorité républicaine du Congrès prévoit d’importantes réductions d’impôts pour les ménages riches tout en supprimant la couverture maladie de millions de personnes, nous menant dans la mauvaise direction.

En chiffres : le mégaprojet de loi républicain néfaste supprimera la couverture santé de millions de personnes et augmentera les coûts des familles

Le mégaprojet de loi républicain néfaste supprimera la couverture santé de millions de personnes et augmentera considérablement les coûts des soins de santé pour des millions d’autres.

La loi supprime 1,1 billion de dollars sur les marchés Medicaid et ACA, selon les estimations du Congressional Budget Office (CBO). Les réductions majeures incluent une disposition qui retire Medicaid aux personnes éligibles à l’expansion de l’ACA Medicaid mais ne peuvent pas prouver qu’elles satisfont à une exigence de travail, d’autres formalités administratives qui empêcheront les personnes de s’inscrire à la couverture maladie à laquelle elles sont éligibles, et des dispositions qui suppriment la couverture santé, dans tous les principaux programmes, de la plupart des catégories d’immigrants vivant légalement aux États-Unis.

Les restrictions de dernière minute de l’administration risquent d’aggraver l’impact des exigences de travail de Medicaid

La règle finale de l’administration Trump mettant en œuvre la nouvelle exigence de travail de Medicaid entraîne des changements politiques majeurs de dernière minute qui augmenteront probablement le nombre de personnes qui se verront refuser ou perdront une couverture santé en raison de cette exigence, tout en empêchant les États de la mettre en œuvre à temps et de manière à garantir que les personnes éligibles puissent s’inscrire.

L’exigence de travail telle qu’établie par la loi de réconciliation de 2025 supprimera la couverture des adultes sans enfants et de certains parents qui ne peuvent pas prouver qu’ils participent à des activités d’« engagement communautaire » dénombrables au moins 80 heures par mois (ou ont un revenu égal à 80 heures multiplié par le salaire minimum fédéral) ou en sont exemptés ; jusqu’à 7 millions de personnes pourraient perdre leur couverture d’ici 2028 en raison de cette exigence, selon l’Urban Institute. Et cela impose un calendrier de mise en œuvre serré aux États, qui se sont empressés de mettre en œuvre des changements complexes d’ici janvier 2027.

Les primes plus élevées du Marketplace ont un impact négatif sur les inscriptions et sur les inscrits au Marketplace

Les Républicains du Congrès n’ont pas réussi à étendre les améliorations du crédit d’impôt sur les primes à la fin de 2025, et maintenant les méfaits de la hausse des coûts des primes sur le marché commencent à se manifester. Les inscriptions ont chuté et de nombreuses familles font des compromis difficiles pour pouvoir payer les soins de santé ainsi que d’autres besoins fondamentaux.

Faire du tort aux immigrants et à leurs familles

Le mégaprojet de loi républicain nuisible supprime la couverture santé, l’aide alimentaire et les crédits d’impôt à des millions d’immigrants et à leurs familles

Le mégaprojet de loi républicain néfaste impose des réductions massives de l’aide alimentaire, de la couverture santé et d’autres aides aux personnes à faibles revenus et cible les immigrants ayant des difficultés financières. légitime statut et leurs familles pour des restrictions particulièrement sévères en matière d’assistance. Ces mesures financent en partie les milliards de dollars de réductions d’impôts du projet de loi qui pèsent lourdement sur les riches, ainsi que son financement de plus de 170 milliards de dollars qui alimente en grande quantité le dispositif excessif de détention et d’éloignement de l’administration qui sépare les familles et viole les droits légaux et constitutionnels de nombreux immigrants et autres personnes qui se laissent entraîner dans ce filet.

Augmentation des coûts énergétiques

Le mégaprojet de loi réduit de plus de 300 milliards de dollars les investissements énergétiques, ce qui augmentera les coûts énergétiques pour les ménages et les entreprises à un moment où la demande énergétique devrait augmenter. Une étude estime que les ménages seront confrontés à une augmentation de 13 % (280 $ par an) de leurs factures d’énergie d’ici 2035 en raison de ces réductions.

Faire souffrir les États

Des choix judicieux en matière de revenus de l’État sont essentiels pour contrecarrer les politiques néfastes et construire l’avenir

Les décideurs politiques étatiques et locaux à l’échelle nationale sont confrontés à un duo. D’une part, le mégaprojet de loi républicain de l’été dernier a associé d’énormes allègements fiscaux pour les ménages et les entreprises fortunés à des coupes historiquement drastiques qui supprimeront les soins de santé et l’aide alimentaire vitaux aux citoyens, tout en imposant de nouveaux coûts et responsabilités considérables aux États et aux localités. Les dommages qui en résulteront pour les personnes et les communautés devraient être importants. Et cela arrive à un moment où de nombreux États sont également confrontés à des pressions budgétaires croissantes dues à la deuxième menace : leurs propres choix politiques récents, comme des réductions généralisées de l’impôt sur le revenu, des programmes coûteux de bons d’études dans les écoles privées et une tendance croissante à réduire et à plafonner l’impôt foncier.

Cette combinaison de nouveaux coûts importants et de tensions budgétaires existantes pourrait s’aggraver dans les années à venir à mesure que les politiques étatiques et fédérales continuent de se mettre en place progressivement. Les États sont tenus par la loi d’équilibrer leurs budgets, donc à moins qu’ils ne réagissent par des politiques qui protègent et augmentent les revenus, les États et les localités n’auront d’autre choix que d’adopter des réductions drastiques non seulement dans les soins de santé et l’aide alimentaire, mais également dans un large éventail de services publics, notamment l’éducation, le logement, la garde d’enfants et les infrastructures.

Offrir davantage de réductions d’impôts aux ménages riches et aux entreprises rentables

Les dispositions fiscales républicaines sur les mégabills sont biaisées en faveur des riches, ne parviennent pas à répondre aux besoins des familles et sont fiscalement irresponsables

Les dispositions fiscales du mégaprojet de loi républicain doublent les échecs de la loi fiscale de 2017, qui était biaisée en faveur des personnes les plus riches du pays, était coûteuse et érodait l’assiette fiscale de la nation, et n’a pas produit les gains économiques promis pour les travailleurs. Au lieu de changer de cap et de donner la priorité aux personnes à revenus faibles et modérés, comme le suggérait le discours de campagne des Républicains sur le soutien aux familles de travailleurs aux prises avec des difficultés, la nouvelle loi accorde à nouveau d’énormes réductions d’impôts permanentes aux ménages riches, tout en échouant à répondre aux besoins des individus et des familles à revenus faibles et moyens, dont beaucoup seront touchés par les coupes législatives dans les soins de santé et l’assistance alimentaire.

L’impact combiné du mégaprojet de loi et des tarifs douaniers radicaux et régressifs de l’administration Trump laissera les ménages dont les revenus se situent dans les 70 pour cent les plus pauvres se retrouveront dans une situation pire. Le résultat final sera une augmentation des inégalités de revenus et des difficultés économiques.

Les décideurs politiques peuvent et doivent changer de cap pour empêcher cette loi de rendre encore plus difficile pour les familles d’accéder aux biens de base.

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