Le conseil des loyers de Mamdani vote le gel des loyers d’environ 1 million d’appartements à New York

Popsicles, paletas et maintenant locations : tous congelés.

Le Conseil des directives sur les loyers a approuvé jeudi une augmentation de loyer de 0 % pour environ 1 million d’appartements à loyer stabilisé, concrétisant ainsi l’une des promesses de campagne du maire Zohran Mamdani.

Le vote a eu lieu devant des rangées de locataires et de défenseurs chantant dans quatre langues différentes à l’auditorium d’El Museo del Barrio à East Harlem. Les manifestants ont déploré la flambée des prix des loyers et la stagnation des salaires, brandissant un message rouge « Gelez les loyers ! » pancartes, distribuées par les Socialistes Démocrates d’Amérique.

La mesure a été adoptée par 7 voix contre 1, en présence de huit membres du conseil d’administration, généralement composé de neuf membres. Plus tôt jeudi, l’un des membres du conseil d’administration représentant les propriétaires avait démissionné, protestant contre ce qu’elle qualifiait de mandat de « geler les loyers ».

Mamdani a nommé six des membres, tandis que trois – dont celui qui a démissionné – ont été nommés sous la direction du maire Eric Adams. Deux représentent les locataires, deux représentent les propriétaires et les cinq autres, dont le président, représentent le grand public.

Avec le vote, les locataires d’appartements à loyer stabilisé dans les arrondissements ne verront pas d’augmentation du renouvellement de leur bail à partir du 1er octobre.

Le vote de jeudi marquait la quatrième fois que le conseil d’administration approuvait un gel des loyers dans l’histoire de la ville. Les trois fois précédentes se sont toutes produites sous le maire Bill de Blasio. Mais même dans ce cas, les baux de deux ans ont augmenté.

Le vote de jeudi a marqué le premier gel des loyers pour les baux de deux ans.

Après la décision, Darryl Randall, un habitant de Bedford-Stuyvesant, a remercié le maire et a déclaré : « beaucoup de stress et de poids ont été enlevés de mes épaules ». Cet homme de 57 ans est au chômage et ne sait pas comment il aurait pu supporter un loyer plus élevé.

« Je suis au septième ciel. J’ai l’impression que c’est un rêve. J’espère juste que ce n’est pas un rêve », a-t-il déclaré. « Sans la victoire de Mamdani, je ne pense pas que nous aurions eu cela. »

L’année dernière, le conseil d’administration a voté des augmentations de 3 % pour les baux d’un an et de 4,5 % pour les baux de deux ans qui ont commencé le 1er octobre 2025. Lors de cette réunion, les membres des groupes de locataires ont exprimé l’espoir d’un gel sous Mamdani, le vainqueur de la primaire démocrate.

Le nouveau maire, qui a remporté l’élection du maire en s’engageant à rendre la ville de New York plus abordable, a souvent répété son programme de bus rapides et gratuits, de garderies gratuites et de gel des loyers.

Dans une vidéo tournée le jour du Nouvel An 2025 – alors que Mamdani était alors un candidat de loin avec un score à un chiffre – Mamdani a plongé dans les eaux froides au large de Coney Island et a fait sa promesse : « Je gèle… votre loyer en tant que prochain maire de New York », a déclaré Mamdani à la caméra.

Une fois devenu maire, Mamdani a renoncé à diriger explicitement le vote du Conseil des directives sur les loyers, car le conseil est censé être un organe indépendant. Mamdani a toujours ouvertement soutenu un gel comme moyen de contrôler les coûts pour les locataires à loyer stabilisé, et a en même temps vanté le prochain programme d’assurance soutenu par la ville et destiné à réduire le coût de l’assurance pour les propriétaires d’immeubles à loyer stabilisé.

Les propriétaires d’immeubles à loyer stabilisé ont vu leurs coûts augmenter de 5,3 % entre 2025 et 2026, dépassant le taux d’inflation de 2,7 % du pays, selon une étude du Conseil des directives sur les loyers. Des recherches antérieures ont montré qu’entre 2023 et 2024, les revenus des propriétaires ont augmenté de 6 %, même si la croissance des revenus et des loyers variait considérablement selon les arrondissements et les différents types de bâtiments.

Certains propriétaires ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas se permettre de payer l’entretien de leurs immeubles vieillissants, sans parler des améliorations, étant donné l’augmentation des coûts et la capacité limitée d’augmenter les loyers.

Les propriétaires d’immeubles plus anciens, dont la majorité sont des appartements à loyer réglementé, sont dans la pire situation financière. Certains de ces propriétaires ont du mal à payer leur hypothèque, risquant ainsi la saisie. En revanche, les propriétaires d’immeubles plus récents et ceux qui possèdent à la fois des appartements aux tarifs du marché et des appartements réglementés s’en sortent mieux, car la hausse des loyers contribue à couvrir les coûts à tous les niveaux.

« Au lieu d’équilibrer les besoins des locataires et des propriétaires pour maintenir la santé et la stabilité du parc de logements à loyer stable de la ville, le RVB de Mamdani a déclenché ce qui sera une destruction irréparable sur les logements abordables, les petits propriétaires et les millions de New-Yorkais que nous hébergeons », a déclaré Ann Korchak, présidente du conseil d’administration de Small Property Owners of New York, dans un communiqué.

Elle a également critiqué le fait que le vote du conseil d’administration se soit déroulé sans « la moitié de la représentation des propriétaires ».

Pendant ce temps, les locataires et de nombreux groupes locaux qui les soutiennent soutiennent que les résidents ne peuvent pas s’accommoder d’une nouvelle hausse de loyer, étant donné la hausse des coûts auxquels ils sont confrontés.

C’est ce que ressentait Sarah Delany. L’infirmière de 62 ans – qui vit dans son appartement à loyer stabilisé à Highbridge depuis 17 ans – a déclaré qu’elle estime qu’il sera désormais plus facile de payer les « coûts qui me dérangent » comme le transport, la nourriture et les médicaments.

« Parfois, vous devez décider quelle facture vous ne paierez pas pour pouvoir vous en sortir », a-t-elle déclaré.

Jeudi soir, après le vote, elle s’est dite « ravie ».

« Tout le monde est plein d’énergie, plein d’espoir, encouragé, pas apathique – voter, prêter attention, rester impliqué compte. Cela signifie quelque chose », a-t-elle déclaré.