Les travailleurs mexicains du secteur des concerts se battent pour combler une lacune dans leur victoire au statut de travailleur

En scandant « Nous ne sommes pas des partenaires, nous sommes des travailleurs », des centaines de travailleurs à travers le Mexique qui assurent des déplacements et des livraisons via des applications ont organisé un arrêt de travail de deux heures le 15 mai pour exiger des tarifs équitables, la fin des désactivations injustifiées et, finalement, une convention collective de travail avec des géants des applications comme Uber, Didi et Rappi (deux plateformes de livraison de type Uber Eats).

Le Syndicat national des travailleurs des applications (l’Union Nacional de Trabajadores por Aplicación, UNTA) a déclaré que l’arrêt de travail concernait des travailleurs de cinq États ainsi que de la ville de Mexico. Ils ont été rejoints par des travailleurs des applications dans au moins 15 pays qui ont effectué des arrêts similaires aux heures de pointe.

La présidente Claudia Sheinbaum a avancé une réforme historique du droit fédéral du travail en 2024, reconnaissant les 1,2 million de travailleurs mexicains travaillant sur des applications comme des employés, leur accordant ainsi l’accès à la sécurité sociale, à la participation aux bénéfices et aux crédits fédéraux au logement. Mais la barre pour accéder à ces avantages reste trop haute, affirment les travailleurs : seuls 10 % des travailleurs des applications gagnent suffisamment pour y avoir droit.

Luis Fernando Mora Reyes, travailleur de l’application depuis sept ans et secrétaire du syndicat à la Formation et à la Culture, a déclaré qu’il s’était inspiré de la grève d’occupation de Flint chez General Motors en 1936-37, une étape importante dans l’organisation des travailleurs de l’automobile aux États-Unis.

« Descendre de votre moto ou (de votre) voiture et être assis sur le trottoir avec un groupe de travailleurs pendant que vous discutez, parlez, échangez des idées sur le syndicat », a-t-il déclaré, « cela m’a beaucoup rappelé ces images de grévistes dans les usines de Flint. »

Mora Reyes transporte les pizzas, les courses et les commandes de repas sur son fidèle vélo. Au cours d’une semaine moyenne, il parcourt entre 15 et 40 miles à vélo : « Cela dépend de mes genoux », dit-il. Même alors, a déclaré Mora Reyes, il fait partie des chanceux qui peuvent faire ce travail à temps partiel comme deuxième source de revenus. Il pense à ses collègues plus âgés qui travaillent à temps plein, « qui n’ont pas les moyens d’acheter une moto, encore moins une voiture, et je vois combien ils souffrent ».

Barre impossible

Afin d’avoir droit aux prestations prévues par la nouvelle loi du travail, les travailleurs qui effectuent des livraisons en voiture doivent gagner environ 19 000 pesos par mois (environ 1 105 dollars américains), soit le double du salaire minimum mexicain. De plus, tous leurs revenus ne sont pas pris en compte dans ce salaire plancher : 48 pour cent sont exclus pour tenir compte des coûts comme l’essence et l’entretien.

Cette exclusion « est une mutilation de nos droits », a déclaré Shaira Garduño Tovar, secrétaire à l’égalité des sexes du syndicat. Les conducteurs de moto comme elle doivent gagner environ 14 000 pesos par mois pour être admissibles ; actuellement, elle gagne entre 7 000 et 8 000 par mois. « Je devrais travailler de 8h00 à 20h00. Imaginez passer 12 heures (d’affilée) sur une moto – la tension sur le corps que cela implique. »

Les géants des applications et les groupes pro-employeurs ont fait pression en faveur de l’exclusion afin de minimiser les cotisations qu’ils seraient tenus de verser au système de l’Institut mexicain de sécurité sociale, a déclaré Sergio Guerrero, secrétaire général de l’UNTA, en 2025. « Nous, à l’UNTA, avons toujours été opposés à ces pourcentages. La position de ces entreprises a été celle qui a été prise en compte ».

Eau, tacos et huile

Depuis la création du syndicat en novembre 2020, les membres de l’UNTA se sont efforcés d’établir des relations avec d’autres conducteurs d’applications à travers le pays.

Leurs efforts sont compliqués par la portée considérable des syndicats d’entreprise. On estime que 90 pour cent des conventions collectives du pays sont des contrats de « protection » favorables aux employeurs qui fixent de bas salaires et empêchent une véritable représentation syndicale.

Établir des relations avec ces travailleurs – et plaider en faveur d’un type de syndicalisme très différent – ​​ne peut pas être précipité. L’essentiel est de « leur faire comprendre que nous ne sommes pas des envoyés du gouvernement, que nous ne sommes pas des délinquants, mais simplement des travailleurs ordinaires », a déclaré Mora Reyes. « Ils voient que nous n’offrons pas d’argent, mais que nous promettons notre fidélité, notre travail et notre engagement. Ceux qui restent restent pour les bonnes raisons. »

Une approche qui a aidé : le syndicat installe des « stands de solidarité » dans les zones où les travailleurs des applications ont tendance à se rassembler : « Nous leur offrons un peu d’eau ; si possible, un peu de nourriture, peut-être un taco ou une part de pizza », a déclaré Pedro Guerra, qui travaille sur les applications depuis huit ans. « Là où nous pouvons nous le permettre, nous avons pu leur fournir de l’huile pour leurs motos, effectuer des entretiens mineurs comme la lubrification de leurs chaînes, des choses que nous savons représenter un coût supplémentaire dans la poche des conducteurs. »

Zones oranges

Le syndicat a également établi une poignée de « zones orange » où les conducteurs peuvent se rendre s’ils rencontrent un problème de sécurité ou s’ils ont simplement besoin d’un endroit pour aller aux toilettes. Les zones ne bénéficient d’aucun soutien officiel du gouvernement ni d’aucun soutien financier ; L’UNTA s’efforce simplement d’impliquer les entreprises locales. «C’est un réseau de solidarité que nous construisons», a déclaré Mora Reyes.

Il existe également des discussions de groupe où les conducteurs peuvent s’enregistrer s’ils ne se sentent pas en sécurité, a déclaré Luis Fernando Higuera Rivera, chef du comité d’organisation du syndicat à Mexicali. « Si une cliente (harcèle) un chauffeur, elle peut placer une alerte dans notre groupe. » Tous les conducteurs qui se trouvent dans la zone s’approchent alors pour désamorcer la situation si nécessaire.

Mais malgré tous les efforts déployés pour atténuer les risques, le travail reste épuisant. « Jour après jour, nous sommes confrontés à des accidents », a déclaré Garduño Tovar. « Nous courons le risque d’être agressés. » Cette peur est particulièrement présente chez les travailleurs qui livrent à vélo ou à moto : « Si vous avez un accident, votre voiture vous couvre. Mais pour nous, à vélo, la première chose qui s’envole, c’est notre corps. »

Les conditions météorologiques font monter les enjeux. « Même lorsque les routes sont sèches, c’est risqué, car toute petite chose sur la chaussée, un peu d’huile ou de sable peut vous faire déraper lorsque vous freinez », a-t-elle déclaré. « Imaginez quand il pleut. »

De nombreux travailleurs, en particulier ceux qui conduisent des vélos et des motos, tentent d’éviter de conduire sous la pluie, malgré les difficultés financières : « Cela ne vaut pas la peine de risquer ma vie pour 30 pesos », a déclaré Guerra.

« J’ai trois patrons »

Les applications offrent la promesse d’être votre propre patron. Mais pour Mora Reyes, cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. «J’ai trois patrons», dit-il. « Le gouvernement, l’application et le client. Je suis responsable devant les trois. Si je fais quelque chose que l’application n’aime pas, ils me désactivent. Si je fais quelque chose que le client n’aime pas, ils me désactivent. Si je fais quelque chose que le gouvernement (n’aime pas), je suis détenu. Nous sommes tout sauf nos propres patrons. «

Même si les travailleurs des applications ne sont pas leurs propres patrons, ils peuvent néanmoins diriger leur propre syndicat. Une tactique pour favoriser le leadership des membres : les cours numériques de l’UNTA sur les tactiques d’organisation, l’économie et les compétences rédactionnelles. Les cours sont ouverts non seulement aux membres de l’UNTA, a déclaré Guerra, mais également à tout travailleur d’application intéressé et aux membres d’autres syndicats : « Des électriciens et des gens du service de l’eau y ont également participé. »

Guerra a dirigé lui-même les cours d’écriture. Les deux premières séances se concentrent sur les principes fondamentaux de l’écriture comme la structure et les temps des phrases. Les deux derniers abordent les erreurs logiques et la façon de structurer les arguments. Il confie des tâches aux étudiants pour s’assurer que le matériel arrive, dit-il, « mais l’impact réel se fait sentir dans la vie quotidienne de l’organisation. L’un des objectifs est de décentraliser les compétences, afin de décentraliser le pouvoir. Plus nos membres ont de compétences, plus ils sont préparés lorsqu’ils occupent des fonctions syndicales ».

Les géants des applications ne resteront pas les bras croisés pendant que les travailleurs mexicains font respecter leurs droits du travail. Mais il existe un terrain fertile pour s’organiser. « J’ai toujours été sûr qu’il y aurait une réforme. Je n’en ai jamais douté », a déclaré Garduño Tovar. « Les plateformes sont arrivées au Mexique il y a près de 13 ans. Il a fallu près de 10 ans pour obtenir cette réforme. Peut-être que cela nous prendra encore 10 ans, mais nous allons éliminer cette exclusion. Nous pouvons gagner. »