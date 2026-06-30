L’administration Trump tente d’arrêter les réparations accordées à la communauté noire de l’Illinois

Mardi, l’administration Trump a déposé une requête pour se joindre à un procès visant à bloquer le premier et unique programme de réparations des États-Unis.

Le gouvernement fédéral soutient un procès intenté en 2024 par le groupe de droite Judicial Watch, qui affirme que le programme de réparations d’Evanston, dans l’Illinois, viole les droits des résidents non noirs.

Dans un dossier judiciaire déposé mardi, le ministère de la Justice a qualifié le programme de « racialement discriminatoire » car il accorde des avantages en fonction de la race.

Le programme a été approuvé en 2021 et a alloué 20 millions de dollars aux résidents noirs qui ont vécu à Evanston entre 1919 et 1969 et ont été confrontés à des politiques de logement discriminatoires. Leurs descendants directs peuvent également postuler, tout comme les résidents de toute race ayant été victimes de discrimination en matière de logement dans les années postérieures à 1969, à condition qu’ils démontrent des pratiques discriminatoires.

Le programme offre jusqu’à 25 000 $ par demandeur, qui ne peuvent être utilisés que pour les réparations domiciliaires, les acomptes sur les propriétés et les frais d’intérêt ou les pénalités de retard sur les propriétés à Evanston. Depuis 2021, la ville a déjà distribué 7 millions de dollars à des centaines d’habitants.

Certains ont critiqué le programme comme ayant des limites étroites, fournissant des fonds qui ne peuvent être affectés qu’à des propriétés locales et qui finissent dans les mains des banques.

Le programme est né à la suite de la rébellion de George Floyd en 2020, qui a vu les plus grandes manifestations de l’histoire des États-Unis contre la violence policière et l’injustice raciale persistante. À la suite du mouvement de protestation, plus d’une douzaine de villes ont créé des groupes de travail chargés d’examiner les réparations accordées aux descendants de l’esclavage – mais seule la ville d’Evanston a mis en œuvre un programme.

« Sous prétexte de payer des réparations pour des événements survenus il y a plus de 100 ans, la ville d’Evanston a choisi de distribuer des millions de dollars en espèces et en allocations de logement aux gens en raison de la couleur de leur peau », a déclaré Harmeet Dhillon, procureur général adjoint chargé des droits civils au ministère de la Justice. D’une manière qui est devenue courante dans l’administration Trump, ses remarques tentent de renverser le langage des droits civiques, affirmant que la discrimination est en réalité dirigée contre les personnes non noires.

Robin Rue Simmons, qui a été conseiller municipal du 5ème quartier historique d’Evanston et a dirigé le programme de réparations, a déclaré que le procès est une « tactique de peur ».

La tentative de l’administration Trump de se joindre au procès contre le programme de réparations d’Evanston est une « attaque contre l’espoir ravivé que les communautés noires ont ressenti comme ayant un chemin, à travers un processus hyperlocal, vers des réparations », a-t-elle déclaré.

Simmons a parlé des politiques de redlining entre 1919 et 1969 qui ont nui aux familles noires d’Evanston, car les banques et les propriétaires fonciers ne voulaient pas vendre ou louer aux familles noires dans la majeure partie de la ville, poussant plutôt les résidents noirs dans une enclave séparée de la ville, le 5e arrondissement.

En 1919, au plus fort de la Grande Migration, les familles noires ont commencé à migrer en grand nombre vers le Midwest pour échapper au Sud Jim Crow. Lorsque les familles noires sont arrivées dans la ville d’Evanston – à moins de 32 kilomètres de Chicago – la ville a mis en œuvre des politiques de zonage racial et des pratiques de logement discriminatoires. Les familles noires ont été empêchées d’emménager dans la majeure partie de la ville, les banques ont refusé d’accorder des prêts à la plupart des familles noires et le 5e quartier a été victime de désinvestissement et de négligence.

La ville est devenue l’une des villes les plus ségréguées des États-Unis, et la discrimination dans l’octroi de prêts hypothécaires aux acheteurs noirs s’est poursuivie jusqu’à la veille de la rébellion de George Floyd en 2020.