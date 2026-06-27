Elle a fui un cartel mexicain. Une nouvelle loi canadienne pourrait lui bloquer le chemin vers la sécurité.

Toronto, Canada — Ale considérait le Canada comme une bouée de sauvetage. Les membres d’un cartel de la drogue dans son pays natal, le Mexique, l’avaient dans leur ligne de mire et, pendant trois ans, la femme de 32 ans avait été battue, violée, kidnappée et extorquée pour des milliers de dollars.

Les membres du cartel l’avaient menacée, elle et ses parents, et ils avaient tué son chien.

Pourtant, bien qu’il ait demandé de l’aide à la police locale, Ale – qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom par crainte de représailles – a déclaré qu’aucune mesure n’avait été prise. Elle était seule.

«C’était une situation très difficile pour moi parce que personne ne pouvait m’aider», se souvient-elle. « Personne. »

Ainsi, lorsqu’elle a économisé suffisamment d’argent pour s’envoler pour le Canada en mars, Ale a déclaré qu’elle espérait reconstruire sa vie loin de la violence qui l’avait tourmentée.

Mais une nouvelle loi canadienne, qui restreint l’accès au système d’asile du pays et a été dénoncée par des dizaines de groupes de la société civile comme un affront aux droits des migrants et des réfugiés, a mis ces rêves en péril.

Qu’est-ce que le projet de loi C-12?

Le gouvernement canadien a adopté la nouvelle loi – la Loi visant à renforcer le système d’immigration et les frontières du Canada, plus communément connue sous le nom de projet de loi C-12 – fin mars.

Les responsables ont déclaré que la législation contribuerait à réduire la pression sur un système d’immigration en retard et à dissuader les gens de présenter des demandes d’asile infondées dans le but de rester au Canada après la fermeture d’autres voies d’immigration.

Le projet de loi C-12 a été adopté au milieu d’années de discours et d’opinions anti-immigration croissants au Canada, alimentés en grande partie par des politiciens et des groupes de droite, à l’ombre de problèmes socio-économiques croissants.

En 2024, pour la première fois depuis plus de deux décennies, un sondage a révélé qu’une majorité de Canadiens disaient qu’il y avait « trop » d’immigration.

Les nouveaux arrivants ont été blâmés pour toute une série de problèmes sociaux, allant du manque de logements abordables aux longs délais d’attente à l’hôpital. Et en 2024, pour la première fois depuis plus de deux décennies, un sondage a révélé qu’une majorité de Canadiens disaient qu’il y avait « trop » d’immigration.

Ce changement reflète des tendances anti-migrants et anti-réfugiés similaires qui se produisent au sud de la frontière, aux États-Unis et dans d’autres pays, alors que les déplacements mondiaux ont augmenté ces dernières années.

Alors que le président américain Donald Trump se préparait à lancer une vaste campagne de répression contre les migrants et les réfugiés après avoir remporté les élections de 2024, le Canada a également décidé de resserrer son système d’immigration suite à l’afflux rapide de nouveaux arrivants pendant la pandémie de COVID-19.

Les restrictions ont commencé sous l’ancien premier ministre Justin Trudeau, qui, alors qu’il luttait pour sauver sa carrière politique avant les élections de 2025, a exploité le mécontentement croissant du public à l’égard de l’immigration pour annoncer des coupes dans des programmes majeurs.

Les restrictions se sont poursuivies – et sont allées encore plus loin – depuis que le successeur de Trudeau, Mark Carney, a pris ses fonctions en avril 2025. Carney a maintenu des réductions drastiques dans les visas d’étudiants internationaux, renforcé la police à la frontière canado-américaine et sabré dans un programme de soins de santé pour les réfugiés.

Le banquier central devenu Premier ministre supervise également des coupes budgétaires de grande envergure au sein du gouvernement, y compris au sein du ministère de l’Immigration.

« Nous avons pris l’engagement envers les Canadiens de renforcer nos frontières et de rétablir le contrôle de l’immigration — et nous tenons nos engagements », a déclaré Lena Diab, la ministre canadienne de l’Immigration, dans une publication sur les réseaux sociaux le 26 mars, saluant le projet de loi C-12.

« Ces mesures protégeront mieux l’intégrité de notre système d’asile, soutiendront une migration responsable et réprimeront la criminalité transnationale. C’est ainsi que nous assurerons la sécurité des communautés et rétablirons l’équilibre et la confiance dans notre système. »

« Barreau d’un an »

Mais une coalition de groupes de défense des droits de l’homme et de la société civile a passé des semaines à faire pression contre le projet de loi C-12, qu’ils ont dénoncé comme une possible violation de la propre constitution du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés.

Plusieurs éléments de la loi ont suscité des inquiétudes, notamment une nouvelle règle qui interdit à certains demandeurs d’asile d’obtenir une audience complète et orale devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), le tribunal indépendant qui statue sur les demandes d’asile.

La soi-disant « interdiction d’un an » s’applique aux demandeurs d’asile qui ont présenté leur demande plus d’un an après avoir mis les pieds sur le sol canadien pour la première fois.

Au lieu de pouvoir présenter leurs arguments à la CISR, les demandeurs concernés bénéficieront désormais de ce qu’on appelle une évaluation des risques avant renvoi — un processus écrit qui, selon les critiques, offre moins de protections et est « totalement inadéquat ».

« Il est très difficile pour les demandeurs du statut de réfugié de présenter leurs arguments par écrit », explique Sharry Aiken, professeure de droit à l’Université Queen’s, en Ontario. Un savoir-faire juridique est nécessaire, a-t-elle déclaré, et les demandeurs disposent généralement d’un délai plus serré pour remplir une demande d’examen des risques avant renvoi. « S’ils n’ont pas de conseil (juridique), c’est très, très difficile. »

La « barre d’un an » reflète une règle similaire en vigueur aux États-Unis qui a suscité des années de critiques de la part des groupes de défense des droits humains et des experts en immigration, qui l’ont décrite comme « inefficace, contre-productive, inhumaine et illégale ».

Mais Aiken a déclaré que les restrictions du Canada vont encore plus loin que ce qui existe aux États-Unis, car la loi canadienne est « à la fois rétroactive et rétrospective ».

« Si quelqu’un a visité le Canada lorsqu’il était enfant avec ses parents pour aller voir les chutes du Niagara, puis est parti et est revenu des années plus tard pour demander le statut de réfugié, cette ‘interdiction d’un an’ s’applique à lui. En d’autres termes, le temps commence à compter de sa première visite au Canada, quelle que soit la raison de cette visite », a-t-elle déclaré.

« La mesure même qui a fait l’objet de nombreuses critiques aux États-Unis, les décideurs politiques canadiens l’ont copiée et l’ont rendue encore plus problématique », a ajouté Aiken.

Ale fait partie des milliers de demandeurs d’asile dont le cas devrait être affecté par la nouvelle règle.

Plus précisément, « l’interdiction d’un an » du Canada s’applique rétroactivement au 24 juin 2020 et aux demandes présentées après le début de juin 2025.

Ale est arrivée au Canada pour la première fois en vacances en 2023, passant une semaine dans le pays avant de rentrer chez elle au Mexique. En vertu du projet de loi C-12, cela signifie que sa période d’un an pour demander l’asile dans le pays a commencé à ce moment-là.

« Ils disent, pourquoi (n’avez-vous pas) demandé l’asile en 2023 ? Parce que (les membres du cartel) sont venus et ils m’ont violée plus tard, pas en 2023 », a-t-elle déclaré lors d’un entretien au FCJ Refugee Centre, un groupe qui soutient les réfugiés et les demandeurs d’asile à Toronto.

« Quand je suis arrivée ici (la première fois), j’étais juste en vacances. Comment pourrais-je demander l’asile à ce moment-là ? Cela n’a aucun sens », a-t-elle déclaré.

« Vouée à l’échec »

Les experts affirment également qu’il existe de nombreuses raisons valables pour expliquer pourquoi les demandeurs d’asile déjà au Canada peuvent mettre plus de 12 mois à demander une protection.

Les circonstances peuvent avoir changé dans leur pays d’origine entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils ont demandé une protection, comme le déclenchement d’une guerre ou d’un conflit armé. Ils peuvent également avoir des problèmes de santé, notamment des traumatismes, qui rendent impossible la candidature dans les 12 mois suivant leur arrivée.

Les défenseurs des droits ont également averti que les demandeurs du statut de réfugié LGBTQ+ qui ont été persécutés dans leur pays d’origine mettent souvent plus d’un an pour présenter une demande, ce qui les rend particulièrement vulnérables en vertu de la nouvelle législation.

« Dans le projet de loi C-12, le gouvernement rend automatiquement inéligible toute personne en retard à une audience, et ce, peu importe la raison », a déclaré Aiken. « Vous êtes ici depuis 12 mois, alors vous passez un examen des risques avant renvoi : vous n’avez pas d’audience, vous êtes soumis à un processus exclusivement écrit, et sans avocat, vous êtes voué à l’échec.

Aiken a également contesté l’idée selon laquelle le projet de loi C-12 contribuerait à réduire les retards dans le système d’immigration en retard du Canada. À la fin de l’année dernière, près de 300 000 demandes d’asile étaient en attente à la CISR, ce qui a entraîné de longues attentes.

« Les personnes qui ont de véritables demandes (de statut de réfugié) n’abandonneront pas sans se battre. Ainsi, tout ce que cette mesure réussit à faire, c’est d’empêcher une sorte de décision rapide, juste et opportune dès le début et de la déplacer vers le bas », a-t-elle déclaré.

Par exemple, les personnes dont les demandes sont refusées lors de leur évaluation des risques avant renvoi et qui ont accès à des avocats demanderont un contrôle judiciaire, a expliqué Aiken. « Donc, ce que nous allons voir, c’est un arriéré encore plus important à la Cour fédérale. »

Le gouvernement défend la législation

Interrogé sur les critiques à l’égard de la législation, un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada – le ministère fédéral de l’Immigration – a déclaré que « les garanties restent fermement en place » dans le cadre du projet de loi C-12.

« Dans la plupart des cas, les personnes dont les demandes ne sont pas renvoyées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada continuent d’avoir accès à une évaluation des risques avant renvoi », a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courriel. « Ce processus garantit que personne n’est expulsé vers un pays où il serait exposé à des risques tels que la persécution, la torture ou un risque de mort. Les tribunaux ont toujours considéré le processus comme étant équitable et juridiquement solide. »

Le ministère de l’Immigration a envoyé des milliers de lettres informant les demandeurs du statut de réfugié qu’ils pourraient ne pas être admissibles à la protection en vertu de la nouvelle loi et qu’ils pourraient être expulsés du Canada, selon les médias canadiens.

Nouvelles de Radio-Canada ont rapporté qu’une lettre qui avait été envoyée informait les gens que leurs demandes d’asile n’étaient pas admissibles à être entendues par la CISR. Il indique qu’ils pourraient être admissibles à une évaluation des risques avant renvoi, mais prévient en même temps que « vous devez quitter le Canada le plus tôt possible et confirmer votre départ auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada ».

« Si vous ne quittez pas le Canada, une mesure d’expulsion pourrait être émise contre vous », peut-on lire.

Le porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré qu’environ 32 000 demandes pourraient être touchées par le projet de loi C-12, selon les chiffres préliminaires de fin mars.

« (Ces lettres) ne sont pas des avis d’expulsion et ne signifient pas qu’une personne sera immédiatement expulsée du Canada. Il s’agit d’un outil administratif standard utilisé pour demander des informations supplémentaires avant qu’une décision ne soit prise », ont-ils déclaré, ajoutant qu’Ottawa avait été « transparent » sur les mesures en place.

« Nous continuerons à faire preuve de transparence à chaque étape de la mise en œuvre. »

La peur et la confusion règnent

Mais les avocats et défenseurs des réfugiés affirment que le projet de loi C-12 continue de soulever de sérieuses questions tout en alimentant une vague de peur parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile vulnérables.

« C’est tellement terrible de faire face à une situation comme celle-ci et de ne pas avoir d’options ou de sentir qu’on n’a pas le droit d’être protégé. »

Au Centre pour réfugiés FCJ de Toronto, des affiches ont été apposées sur une porte menant au bureau d’accueil, faisant savoir aux gens que recevoir une lettre « ne signifie pas une expulsion automatique ».

« Nous avons des gens qui sont morts de peur », a déclaré Diana Gallego, co-directrice exécutive de l’organisation.

« J’ai eu un client qui pleurait lundi et disait : ‘Je n’ai ni mangé ni dormi depuis trois jours parce que j’ai reçu cette lettre vendredi disant qu’ils vont m’expulser. Que vais-je faire ? »

Pourtant, malgré l’incertitude, Ale, la demandeuse d’asile originaire du Mexique, a déclaré qu’elle n’avait pas perdu l’espoir de construire une nouvelle vie au Canada.

« C’est tellement terrible de faire face à une situation comme celle-ci et de ne pas avoir d’options ou de sentir qu’on n’a pas le droit d’être protégé », a-t-elle déclaré.

« J’espère qu’à l’avenir, le gouvernement sera juste… et que la loi n’affectera pas les personnes qui ont réellement besoin d’être protégées. »