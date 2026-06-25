La Cour suprême se range du côté de Trump et affaiblit la protection des résidents permanents

Mardi matin, la Cour suprême s’est rangée du côté de l’administration Trump dans une affaire qui affaiblit la protection des résidents permanents, dans le cadre de la dernière attaque contre l’immigration légale aux États-Unis.

Dans une décision à 6 voix contre 3, la Cour a donné au gouvernement plus de flexibilité pour rendre les résidents permanents accusés d’un crime vulnérables à la détention et au renvoi lors de leur retour aux États-Unis. La décision stipule que les agents frontaliers peuvent traiter les résidents permanents comme des « demandeurs d’admission » plutôt que comme étant déjà admis dans le pays, même sans « preuve claire et convaincante » qu’ils ont commis un crime. Cela signifie qu’ils pourraient se voir refuser l’entrée ou être détenus sans avoir été préalablement prouvés coupables.

L’affaire était centrée sur un résident permanent légal, Muk Choi Lau, qui a été placé en liberté conditionnelle après son retour d’un court voyage en Chine parce qu’il avait été accusé d’un crime de contrefaçon. Le juge de la Cour suprême, Clarence Thomas, a écrit que les autorités frontalières n’avaient pas besoin d’établir la preuve que Lau avait commis un crime pour le placer en liberté conditionnelle.

La décision a été approuvée par le juge en chef John Roberts et les juges Clarence Thomas, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch et Samuel Alito – la majorité conservatrice de la Cour suprême.

Le juge Ketanji Brown Jackson a rédigé l’opinion dissidente, signée par Sonia Sotomayor et Elena Kagan. Dans ce document, elle écrit que les résidents permanents légaux « sont aussi proches de la citoyenneté qu’on peut l’obtenir sans naturalisation », ce qui signifie qu’ils sont autorisés à « voyager à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis » plus facilement que les autres non-citoyens.

Cette décision, dit-elle, porte atteinte « aux avantages et à la sécurité associés à une carte verte », permettant au gouvernement de considérer d’abord les résidents permanents comme « cherchant à être admis » « et de justifier l’applicabilité de l’exception plus tard ».

« Le Congrès n’aurait pas pu vouloir que les garanties qu’il offrait soient si cavalièrement balayées », a écrit Jackson.

Le « chèque en blanc massif » adressé par la Cour à la Maison Blanche pourrait amener les résidents permanents à passer « des années dans un vide juridique… ou pire, en détention » alors qu’ils s’efforcent de prouver leur innocence.

Mardi également, la Cour suprême a restreint la possibilité pour les citoyens non américains d’intenter des poursuites pour violations des droits de l’homme commises à l’étranger. La Cour a déclaré que les membres du mouvement religieux Falun Gong ne peuvent pas poursuivre en justice une entreprise américaine qui, selon eux, a contribué à faciliter la détention et la torture de leurs membres par l’État chinois. Même si la décision se concentre sur Cisco Systems, une entreprise technologique américaine, elle pourrait empêcher d’autres entreprises américaines de faire face à des affaires liées à des violations des droits de l’homme à l’étranger.

Sotomayor a déclaré que la décision jette « deux décennies de précédent établi », fermant les portes de la Cour « à pratiquement tous les futurs plaideurs cherchant réparation pour une violation du droit international » en vertu de l’Alien Tort Statute, qui a été adopté en 1789 pour permettre aux citoyens non américains d’intenter des poursuites devant les tribunaux américains pour violations du droit international.

Le tribunal examine également la volonté de Trump de mettre fin au droit de naissance en Trump contre Barbaraainsi que des affaires déterminant si les interdictions étatiques visant les athlètes transgenres se poursuivront, sur lesquelles elle devrait se prononcer toutes deux d’ici la fin juin.