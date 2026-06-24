L’ICE affirme que 51 personnes sont mortes en détention sous Trump. Les experts disent que c’est un sous-dénombrement.

Mamuka Artmeladze, un ressortissant géorgien de 43 ans, a été retrouvé mort le 4 juin 2026, alors qu’il était détenu par les services fédéraux d’immigration. Bien que son nom n’apparaisse pas dans les actes de décès en ligne de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) au moment de la publication de cet article, Artmeladze était la 50e personne à mourir en détention par l’ICE depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump. La mort d’Artmeladze, l’un des deux décès récents dans une prison d’immigration notoire en Louisiane, est l’un des derniers signes que la campagne d’expulsion massive du président a, comme on pouvait s’y attendre, créé une crise des droits humains au sein d’un système tentaculaire de prisons et de camps d’immigration.

Au moins 51 personnes sont mortes alors qu’elles étaient détenues par l’ICE depuis le début de son deuxième mandat, selon les archives fédérales. Au moins 19 décès sont survenus entre le 1er janvier et le 4 juin 2026, soit une moyenne d’environ un décès tous les huit jours au cours des six premiers mois de cette année.

De plus, au moins deux personnes handicapées sont mortes cette année des suites d’un froid peu après avoir été libérées par les agents de l’immigration dans un hiver glacial, notamment une Haïtienne de 31 ans qui est décédée après avoir été abandonnée à un arrêt de bus de Pittsburgh pendant 30 heures début mars. Bien que les médecins légistes aient déterminé que les deux décès étaient des homicides, l’ICE ne les inclut pas dans son décompte officiel, et les experts affirment que les 51 décès signalés depuis janvier 2025 pourraient être sous-estimés.

Depuis des mois, les manifestants, les inspecteurs fédéraux et les démocrates du Congrès tirent la sonnette d’alarme sur les conditions dangereuses de confinement auxquelles sont confrontés plus de 68 000 adultes et enfants victimes de la répression de Trump. Alors que l’ICE prétend fournir des soins appropriés aux détenus, les données de surveillance montrent une tendance claire aux abus, à la négligence médicale et aux décès évitables dans ses prisons et ses camps. Les critiques affirment que le nombre de décès sans précédent est le résultat prévisible de la politique de l’administration Trump, notamment la lutte devant les tribunaux pour incarcérer les immigrants le plus longtemps possible tout en agrandissant de manière agressive les prisons et les camps de prisonniers privés.

« En utilisant l’aubaine du financement des Républicains du Congrès, ils infligent autant de souffrance que possible, quel qu’en soit le prix », a déclaré Vanessa Cárdenas, directrice exécutive du groupe de défense des droits des immigrés America’s Voice, dans un communiqué du 22 juin.

Dans une lettre adressée au secrétaire du Département de la Sécurité intérieure (DHS), Markwayne Mullin, le sénateur Alex Padilla (Démocrate de Californie) et le sénateur Richard Durbin (Démocrate de l’Illinois) ont déclaré que le nombre de décès dans les prisons fédérales est inacceptable et ont exigé que l’administration cesse d’emprisonner des personnes sans papiers jusqu’à ce que les responsables répondent aux préoccupations des législateurs concernant les conditions dans les prisons de l’ICE.

« Avec davantage de personnes détenues pendant des périodes plus longues, cela a, comme on pouvait s’y attendre, exercé une pression accrue sur un système déjà en proie à une négligence médicale et à des conditions dangereuses », ont écrit les sénateurs le 18 juin. « Votre administration soit n’a pas tenu compte de ce résultat prévisible, soit a procédé malgré lui ».

Les décès augmentent après que Trump ait ordonné la « détention obligatoire »

Le 12 avril, le corps sans vie d’Aled Damien Carbonell-Betancourt a été retrouvé pendu à un drap dans sa cellule du centre de détention fédéral de Miami, en Floride, et sa mort a été présumée être un suicide. Troisième ressortissant cubain à mourir sous la garde de l’ICE sous Trump, Carbonell-Betancourt avait reçu un diagnostic d’anxiété et des médicaments prescrits par un médecin de la prison fédérale en mars, mais avait nié tout antécédent d’idées suicidaires, selon un communiqué de presse de l’ICE.

Comme le souligne le chercheur en immigration Andrew Free, Carbonell-Betancourt est entré dans le pays en liberté conditionnelle en 2024 et n’a été accusé ni reconnu coupable d’aucun crime. Les violations de l’immigration sont des infractions civiles et non pénales, mais Carbonell-Betancourt a été détenu dans une prison fédérale en vertu des politiques de détention obligatoire de Trump au lieu d’être autorisé à poursuivre son dossier d’immigration chez lui. Carbonell-Betancourt fait partie d’au moins 10 hommes dont la mort alors qu’elle était détenue par l’ICE a été considérée comme un suicide depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, selon le Presse associée.

Le 4 juin, Mamuka Artmeladze a été retrouvée morte au célèbre centre correctionnel de Winn en Louisiane après quatre mois d’incarcération, selon des informations. On sait peu de choses sur Artmeladze ou sa mort ; L’ICE a envoyé un avis légalement requis aux législateurs, mais aucun communiqué de presse n’apparaît sur son site Internet. Il s’agit du deuxième décès à Winn en 2026 après le décès d’Alejandro Cabrera Clemente, 49 ans, le 11 avril.

La mort d’Artmeladze est survenue deux jours après que le bureau de l’inspecteur général du DHS a publié un rapport accablant sur le centre correctionnel de Winn. Après une visite surprise dans l’établissement situé dans ce qu’on appelle « l’allée de détention », une région rurale de Louisiane où des milliers de personnes sans papiers sont transférées pour être isolées des communautés du pays, les organismes de surveillance fédéraux ont constaté que le personnel n’avait pas réussi à maintenir les conditions sanitaires, à fournir des services médicaux, à garantir que les détenus avaient accès aux documents légaux et à violer la politique de recours à la force. Dans un cas, un garde a utilisé un étranglement interdit pour « prendre le contrôle » d’une personne.

Le centre correctionnel de Winn n’est que l’un des dizaines d’établissements ICE à travers le pays qui sont sous le feu des critiques pour avoir incarcéré inutilement des immigrants. Dans le New Jersey, les manifestants veillent depuis des semaines malgré les attaques de la police alors que les habitants de la prison pour immigrants de Delaney Hall mènent une grève de la faim et du travail contre la nourriture non comestible et le manque d’accès au monde extérieur. Des familles entières sont incarcérées à Delaney Hall, y compris des femmes enceintes et des familles avec de jeunes enfants.

« Les enfants sont la dernière cible de l’obsession anti-immigrés cruelle et haineuse de cette administration », a déclaré Cárdenas, soulignant les informations selon lesquelles des enfants handicapés perdraient l’accès à des soins de santé vitaux et des tout-petits seraient forcés de comparaître devant le tribunal.

Peu de temps après son retour au pouvoir, Trump a ordonné à l’ICE d’appliquer une politique de « détention obligatoire » sans précédent : tout immigrant entrant aux États-Unis sans inspection est susceptible d’être emprisonné sans audience de caution en attendant de voir un juge et de contester un ordre d’expulsion. Cela a contraint les avocats de la défense à déposer plus de 15 000 requêtes arguant que la détention obligatoire viole la clause d’habeas corpus de la Constitution afin d’obtenir la libération de leur client, selon PolitiqueLe suivi des litiges de .

Les juges ont statué contre ICE dans la grande majorité des cas. Bien que les tribunaux fédéraux aient largement rejeté la politique de détention obligatoire, la considérant comme une violation des procédures régulières, les cours d’appel restent divisées sur la question de savoir si la Constitution garantit aux non-citoyens le droit à une audience de caution pour leur libération des « centres de détention » qui fonctionnent comme des prisons pour personnes sans papiers. Les observateurs affirment que la question sera presque certainement portée devant la Cour suprême.

« Tous ces décès en détention sont évitables »

Les militants des droits des immigrés affirment que l’intention est claire : rendre le processus de défense contre les ordres d’expulsion si difficile – voire pratiquement impossible depuis une cellule de prison – afin que les gens choisissent de « s’auto-expulser » par eux-mêmes. Cependant, cette politique volontairement douloureuse semble mortelle.

En avril, le Chronique de San Francisco a publié une enquête sur 32 décès en détention par l’ICE depuis l’entrée en fonction de Trump. Les journalistes ont envoyé les rapports de décès, les dossiers d’autopsie et les dossiers médicaux des patients à 14 médecins pour examen indépendant. Dans au moins 17 des 32 cas, les médecins ont conclu que la personne aurait pu survivre sans délai en raison de l’échec des soins médicaux. L’enquête fait écho à un rapport de 2024 selon lequel 95 % des décès enregistrés dans les prisons de l’ICE entre 2017 et 2021 étaient probablement évitables. De telles données étaient publiques lorsque Trump a pris ses fonctions et a ordonné la « détention ».

« La cruauté n’est pas fortuite ; c’est le but », a déclaré Cárdenas.

Le 5 juin, les responsables de l’ICE ont confirmé que l’agence ne signalerait plus les décès de détenus récemment placés en détention, une décision que le DHS a qualifiée de « bon sens ». Le changement a inversé une politique mise en place sous le président Joe Biden qui exigeait que les décès survenant dans les 30 jours suivant la sortie du centre fédéral d’immigration fassent l’objet d’une enquête et soient signalés au Congrès. Homer Venters, l’ancien médecin-chef du système pénitentiaire de la ville de New York, a déclaré au Presse associée que le suivi des décès après la libération est une approche standard pour identifier les lacunes en matière de soins de santé.

« Éliminer la déclaration de ces décès représente un acte délibéré consistant à ignorer les conséquences sanitaires les plus graves qui peuvent refléter des insuffisances dans les soins ou aider à suivre les épidémies », a déclaré Venters.

Écrivant sur son sous-stack #DetentionKills, Free a soutenu que chaque décès en détention par l’ICE devrait être considéré comme évitable car la « détention obligatoire » n’est rien de plus qu’un choix politique juridiquement douteux.

« Tous ces décès en détention étaient évitables car les personnes détenues civilement ne devraient pas être enfermées dans des prisons », écrivait Free le 17 avril. « Ce n’est vraiment pas plus compliqué que ça. »