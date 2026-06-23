Un consensus de Wall Street exposé au sommet du G7

Les dirigeants du monde reviennent du sommet annuel du G7, après avoir échoué à aborder des questions telles que l’inégalité des revenus, le changement climatique et les conflits territoriaux, tout en divertissant les riches dirigeants des industries de l’intelligence artificielle et des combustibles fossiles. Le directeur exécutif d’Oxfam International, Amitabh Behar, qualifie le G7 de « club des super-élites super riches » et dénonce l’accent mis par le sommet sur les affaires, et le statu quo, au détriment des efforts humanitaires et de l’amélioration de la vie des « gens ordinaires ».

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AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman, avec Nermeen Shaikh.

NERMEEN CHEIKH : Le sommet du G7 s’est terminé dans les Alpes françaises. Le dernier jour du sommet, les dirigeants des plus grandes sociétés mondiales d’IA se sont joints aux dirigeants du G7 pour un déjeuner de travail visant à discuter de l’intelligence artificielle. Parmi les participants figuraient les PDG d’OpenAI, Anthropic et Google DeepMind. Quelques jours plus tôt, les États-Unis avaient ordonné à Anthropic de désactiver l’accès des ressortissants étrangers à ses modèles d’IA les plus avancés, invoquant des problèmes de sécurité nationale. Leur participation au G7 témoigne également du pouvoir géopolitique croissant des individus les plus riches du monde.

Avant le sommet, environ 20 000 personnes ont manifesté contre le G7 à Genève. Un panneau disait : « Vos ennemis n’arrivent pas par bateau. Ils arrivent en jet privé. Pas de G7 !!! » Il s’agit de Pippa Saugy, qui était présente à la manifestation.

PIPPA SAUGY : (traduit) Le G7, pour moi, est une réunion de riches pour illustrer davantage comment les riches peuvent devenir encore plus riches tandis que les pauvres sont laissés pour compte. Et je pense que nous, les femmes, devons protester encore plus contre ces riches. Même s’il y a deux femmes au G7, il s’agit toujours avant tout de représenter le patriarcat. Alors voilà.

AMY GOODMAN : Pour en savoir plus, nous sommes désormais rejoints par la directrice exécutive d’Oxfam International, Amitabh Behar. Il nous rejoint depuis New Delhi.

Merci beaucoup d’être avec nous depuis l’Inde. Pouvez-vous nous parler des résultats de ce sommet du G7 et de l’importance de ce que vous pensez : l’accord a été conclu pour garantir la présence de Trump, à la fois dans son processus et dans ses résultats ?

AMITABH BEHAR : Merci.

Je pense que nous devons replacer cela dans son contexte, quel est réellement le contexte dans lequel le G7 s’est réuni. Et comme l’a dit votre intervenant précédent, il s’agit plutôt d’un club de super-élites très riches. Mais le contexte était essentiellement celui d’une hausse des prix des denrées alimentaires, d’une hausse des prix des carburants et d’une hausse des prix des engrais. La plupart des gens pauvres, les gens ordinaires, ne sont pas en mesure d’assurer de la nourriture sur leur table en ce moment. Et c’est à ce moment-là qu’il y a ce super club, cette réunion de club d’élite.

Et que proposent-ils ? Vous savez, c’est essentiellement comme demander aux personnes qui ont allumé l’incendie de l’éteindre. Cela n’arrivera pas. Et à l’heure actuelle, ce que nous avons vu en termes de résultats ne répond pas à la question fondamentale à laquelle le monde est confronté. Et ce sont des questions de droit international. Il s’agit de garantir les droits de l’homme et la dignité humaine pour chacun. Il s’agit de lutter contre les inégalités.

Et je suis heureux que vous m’ayez posé des questions sur l’ordre du jour, notamment sur les compromis nécessaires en termes d’agenda pour garantir la participation du président Trump. Vous avez déjà vu des questions telles que le climat et le genre passer par la fenêtre, et vous engagez alors en réalité une conversation qui porte sur les intérêts personnels du G7.

NERMEEN CHEIKH : Et Amitabh, pourriez-vous parler de cela dans le contexte de ces réductions massives de l’aide humanitaire, bien sûr, les plus importantes ici aux États-Unis, mais aussi dans l’UE ? Les pays de l’OCDE contribuent désormais 23 % de moins qu’en 2025, menés par les États-Unis un an plus tôt. Les États-Unis ont réduit leur aide de près de 60 %.

AMITABH BEHAR : Ainsi, vous savez, l’année dernière, nous avons vu près de 48 milliards de dollars de réduction de l’aide totale, et c’est la plus forte réduction que nous ayons vue. Et cela signifie réellement qu’il existe des communautés où des gens meurent. L’impact direct est très, très visible. Vous voyez les services publics s’effondrer. Vous voyez des pays s’endetter encore davantage.

Mais cela se produit quand – et je pense que c’est vraiment l’ironie du modèle économique actuel. D’un côté, vous voyez ces pays procéder à des réductions massives, qui ont un impact sur les gens ordinaires et pauvres du monde entier. D’un autre côté, vous êtes face à un conflit. Et laissez-moi juste vous donner quelques chiffres. Depuis le début de la guerre, 48 des milliardaires de l’énergie des pays du G7 ont ajouté 23,5 milliards de dollars à leurs capitaux propres, ce qui représente environ 300 millions de dollars ajoutés chaque jour. Six compagnies pétrolières devraient presque réaliser un bénéfice de plus de 152 milliards de dollars cette année.

Voilà donc ce qui se passe. D’un côté, vous créez un système économique qui essentiellement redistribue, aspire la richesse des gens ordinaires, des classes moyennes, et la concentre au sommet. D’un autre côté, les pays du G7 réduisent de façon spectaculaire et dévastatrice l’aide humanitaire, et l’impact est visible.

NERMEEN CHEIKH : Alors, pourriez-vous dire… je veux dire, Oxfam a appelé à une action internationale comme celle qui s’est produite pendant la pandémie de COVID-19, ainsi qu’à la suite de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine. Expliquez les mesures qui ont été prises à l’époque et ce qui s’est passé aujourd’hui à la suite de la guerre américano-israélienne contre l’Iran. Et aussi, le fait qu’un certain nombre de pays aient été invités en tant qu’observateurs invités, notamment l’Inde, mais aussi la Corée du Sud, le Brésil, le Kenya et l’Égypte, que faisaient-ils là-bas ?

AMITABH BEHAR : Je pense que c’est vraiment une question que nous devons poser aux dirigeants mondiaux. Je dois dire que les communautés, les voix que vous avez entendues dans les rues de Genève, ne sont pas uniques à Genève. Ces manifestations ont lieu partout dans le monde et ces personnes posent des questions difficiles à leurs dirigeants.

Mais pour le moment, on assiste à un consensus de Wall Street, où tous se réunissent pour parler de leurs intérêts personnels. Et que voyez-vous réellement en termes de résultat ? Vous voyez une somme dérisoire aller à Gaza en ce moment. Oui, c’est bien que nous parlions d’une aide humanitaire accrue, mais Gaza a-t-elle vraiment besoin de la seule aide humanitaire ? Il ne s’agit pas d’aide humanitaire. Il s’agit de reconstruction. Il s’agit de la dignité humaine. Il s’agit d’assurer la sécurité des personnes, de la nourriture et de l’eau pour tous. C’est ce dont nous avons besoin. Regardez les résultats d’Ebola. Je dirais que c’était positif. Nous nous réjouissons que vous discutiez désormais d’une coordination internationale. C’est important. Il s’agit également de nouvelles ressources considérées comme étant de nouvelles ressources, mais, essentiellement, cela ne fait que récupérer une partie de l’argent qui a été coupé.

Donc, en ce moment, je sens qu’il y a une disjonction complète, complète entre les dirigeants mondiaux, qui s’orientent essentiellement vers un système économique qui est ensuite capturé par ces super-milliardaires super riches, qui modifient ensuite les politiques en leur faveur, tandis que les vraies questions des gens ordinaires, qui concernent l’inflation, le coût de la nourriture, qui concernent des moyens de subsistance dignes, toutes ces questions ne sont même pas à l’ordre du jour.

AMY GOODMAN : Amitabh Behar, nous souhaitons vous remercier d’être parmi nous, directeur exécutif d’Oxfam International, et de nous parler depuis New Delhi, en Inde.