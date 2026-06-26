La Cour suprême de droite donne raison à Trump dans deux affaires anti-immigration

La Cour suprême des États-Unis, contrôlée par les conservateurs, a rendu jeudi deux décisions anti-immigration, autorisant l’administration Trump à refuser des demandeurs d’asile à la frontière et à priver des centaines de milliers de personnes de leur statut de protection temporaire.

Dans une affaire intitulée Mullin c.Al Otro Ladole tribunal s’est rangé du côté de la politique de l’administration Trump visant à refouler les demandeurs d’asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique afin de les empêcher de déposer officiellement une demande d’asile à l’intérieur du pays.

Les tribunaux inférieurs avaient précédemment déterminé que la définition de « l’arrivée » aux États-Unis pour les demandeurs d’asile ne devrait pas dépendre de l’entrée réelle dans le pays – et que les agents d’immigration ne peuvent pas empêcher les gens de déposer une demande d’asile simplement en les empêchant de franchir la frontière d’un pied. Mais dans un vote idéologique de 6 voix contre 3, la majorité conservatrice a estimé que de telles tactiques étaient licites.

« Nous estimons qu’un étranger qui se trouve au Mexique n’arrive pas aux États-Unis en essayant, sans succès, d’y mettre les pieds. Un étranger n’arrive aux États-Unis que lorsqu’il traverse la frontière », a écrit le juge Samuel Alito dans l’opinion majoritaire.

La juge Sonia Sotomayor a rédigé l’opinion dissidente, estimant qu’il était inapproprié que la Cour suprême autorise le pouvoir exécutif à « contourner toutes ces procédures obligatoires » régissant les règles d’asile « en demandant aux agents d’immigration américains de se tenir à la frontière et d’empêcher physiquement les non-citoyens de mettre le pied sur le sol américain ».

« La majorité ignore le contexte statutaire et l’histoire, sans parler de la position de longue date du pouvoir exécutif, qui montrent toutes que tout non-citoyen arrivant à notre porte et cherchant à être admis doit être inspecté et autorisé à demander l’asile, que son pied ait ou non franchi le seuil », a expliqué Sotomayor.

Le juge associé a ajouté :

Les conséquences de la décision d’aujourd’hui sont prévisibles. Davantage de personnes mourront. De plus en plus de personnes tenteront de traverser illégalement la frontière, et certaines y parviendront, d’autres non. De plus en plus de personnes seront obligées de marcher le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique dans des conditions dangereuses, en essayant de trouver un port qui les inspectera. De plus en plus de personnes feront demi-tour et seront soumises à la violence en raison de quelque chose qu’elles ne peuvent ou ne devraient pas avoir à changer, comme leur race, leur religion, leur nationalité ou leurs opinions politiques.

Dans un geste rare mais pas sans précédent, Sotomayor a lu son désaccord à haute voix, retardant ainsi l’annonce de la décision dans l’affaire suivante. Habituellement, seule l’opinion majoritaire est lue à haute voix lors de la publication des avis de la Cour suprême ; la décision des dissidents de lire leurs conclusions à haute voix représente une protestation plus énergique contre les conclusions de l’autre partie.

Alito aurait répondu à Sotomayor lors de sa lecture, l’accusant de l’avoir « pris au dépourvu », selon des témoins au procès. Il est également rare de répondre à la lecture d’un avis par un juge.

Rebecca Cassler, avocate principale du Conseil américain de l’immigration, a fustigé l’opinion de la majorité.

« La décision d’aujourd’hui rejette la responsabilité légale du gouvernement d’inspecter et de traiter les demandeurs d’asile, une responsabilité légale mise en place par le Congrès en réponse directe aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Cassler, ajoutant :

La décision annule de fait la loi exigeant l’accès des demandeurs d’asile à la frontière et dilapide la réputation autrefois réputée des États-Unis en tant que lueur d’espoir pour ceux qui recherchent la sécurité.

Jeudi également, la Cour suprême a statué sur une affaire intitulée Mullin c.Doecentré sur le processus par lequel le secrétaire du Département de la sécurité intérieure détermine s’il convient de mettre fin au statut de protection temporaire (TPS) de certains groupes aux États-Unis.

L’ancienne chef du DHS, Kristi Noem, a cherché à mettre fin au statut TPS pour environ 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens aux États-Unis, concluant que les pays d’origine de ces deux groupes ne répondaient plus aux normes requises – même si Haïti et la Syrie figurent sur la liste des pays « à ne pas voyager » du Département d’État.

Les tribunaux inférieurs ont estimé que Noem n’avait pas suivi la procédure procédurale correcte pour modifier ces désignations TPS, et qu’elle l’avait apparemment fait simplement sur un coup de tête. Les arguments contre la décision de Noem étaient également centrés sur ses commentaires racistes et ceux du président Donald Trump sur les migrants protégés par de telles ordonnances.

Dans l’une de ses publications sur les réseaux sociaux, par exemple, Noem a recommandé d’interdire les migrants de plusieurs pays, dont Haïti, affirmant que ceux qui cherchaient à venir aux États-Unis étaient « des tueurs, des sangsues et des accros aux droits ».

« NOUS N’EN VOULONS PAS. PAS UN », a ajouté Noem dans ce message.

Malgré la rhétorique raciste de Noem et son non-respect de la procédure, Alito, écrivant à nouveau au nom de la majorité 6 contre 3, a affirmé que les statuts du TPS sont exclus de tout type de contrôle judiciaire, sauf lorsque des questions constitutionnelles se posent.

L’interdiction de tels examens, écrit-il, « est claire et son sens est très large ».

La juge Elena Kagan, écrivant pour la dissidence, a catégoriquement contesté l’idée que les statuts empêchaient tout type de contrôle de la part du pouvoir judiciaire.

« La loi empêche le programme de se terminer comme cela a probablement été le cas ici – sans les consultations requises sur les conditions du pays et, en ce qui concerne Haïti, avec des considérations raciales inadmissibles qui entachent la décision », a-t-elle écrit.

Kagan a noté que les plaideurs dans cette affaire « ne demandent qu’une seule chose : qu’ils puissent rester dans ce pays pendant qu’ils continuent de plaider leurs revendications ».

« Ils ont droit à cette réparation et ne devraient pas au contraire être condamnés à des blessures dévastatrices, voire potentiellement mortelles », a ajouté Kagan, déclarant que les plaignants dans cette affaire « méritent mieux que la décision d’aujourd’hui ».

« Les familles seront séparées, les économies locales en souffriront et les gens seront forcés de retourner dans des pays en proie à la violence, à l’instabilité et à l’effondrement humanitaire », a ajouté Habig. « Le coût humain se fera sentir partout en Amérique. »

FWD.us, un groupe politique qui promeut la réforme de l’immigration, a également réagi à cette décision.

Schulte a appelé à une action immédiate pour répondre à une crise imminente :