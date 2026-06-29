Les immigrants du Minnesota sont toujours confrontés aux conséquences de l’invasion ICE de Trump

Quelques mois après que l’administration Trump a annoncé la fin de l’opération Metro Surge, les immigrants du Minnesota sont toujours aux prises avec les conséquences de la plus grande répression fédérale contre l’immigration de l’histoire récente des États-Unis. Les emplois perdus, les entreprises détruites, les loyers manqués, les frais juridiques croissants, les séparations familiales, la détresse émotionnelle et l’incertitude quant à l’avenir font désormais partie du quotidien de nombreux habitants de l’État.

L’opération, qui a duré de décembre 2025 à février 2026, a amené quelque 4 000 agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et de la patrouille frontalière au Minnesota. Les agents ont ciblé de manière agressive les immigrants – y compris les citoyens naturalisés et les résidents permanents – dans les immeubles d’habitation, sur les trottoirs, sur les lieux de travail et dans les parkings des écoles. Craignant d’être arrêtés ou expulsés, beaucoup ont limité leurs déplacements ou sont restés chez eux. Dans un État comptant près d’un demi-million de résidents nés à l’étranger, l’impact de l’opération est rapidement devenu évident dans toutes les communautés. Mais les Minnesotans sont restés concentrés, comme l’a expliqué Barbara Peterson, sur la résistance à « l’invasion fédérale de notre communauté » et sur la satisfaction de besoins plus immédiats : organiser des manifestations, livrer des produits d’épicerie aux familles touchées, proposer des déplacements vers et depuis les rendez-vous, fournir une aide au loyer.

Aujourd’hui, les responsables gouvernementaux, les dirigeants communautaires et les chercheurs examinent l’étendue de l’impact de l’opération, tant en termes de pertes économiques que de coûts humains, et élaborent des stratégies de rétablissement.

Les responsables de la ville de Minneapolis ont récemment dévoilé un rapport examinant les conséquences de l’opération sur les résidents et les entreprises de la ville entre décembre et avril. Le rapport estime le coût à près de 700 millions de dollars, un chiffre qui comprend les pertes de salaires et d’emplois, la réduction des heures de travail, les arrêts de travail, les interruptions d’activité et l’aide financière fournie par la ville aux entreprises et aux familles touchées. En tenant compte des pertes dans les régions environnantes, le total pourrait facilement dépasser le milliard de dollars.

« L’impact se fait sentir bien au-delà de ceux qui ont été directement ciblés », a déclaré le maire de Minneapolis, Jacob Frey, lors de la publication du rapport. « Nous parlons d’entreprises qui ont perdu des clients, de travailleurs qui ont perdu leur salaire, de familles qui ont eu du mal à mettre de la nourriture sur la table, de problèmes de santé mentale, d’enfants qui ont manqué des repas et n’ont pas pu aller à l’école et, bien sûr, de personnes qui ont retardé leur soutien médical.

L’une des nombreuses entreprises d’immigrants subissant les effets d’entraînement de Metro Surge est Colonial Market and Restaurant. Son propriétaire, Daniel Hernández, un immigré mexicain, a déclaré lors de l’événement que son entreprise était presque au point mort, ses ventes étant tombées à 15 pour cent de ce qu’elles étaient avant l’opération. En conséquence, a déclaré Hernandez, Colonial Market a réduit son effectif de plus de 20 employés à seulement deux. De plus, Colonial Market devrait fermer son site du sud de Minneapolis. « Les familles qui dépendaient de ce magasin n’ont plus de travail », a-t-il déclaré.

Les emplois perdus, les entreprises détruites, les loyers manqués, les frais juridiques croissants, les séparations familiales, la détresse émotionnelle et l’incertitude quant à l’avenir font désormais partie du quotidien de nombreux habitants de l’État.

Pour de nombreux habitants de Minneapolis, les pertes d’emploi ont rendu plus difficile le paiement du loyer. Selon le rapport, 35 000 résidents à faibles revenus n’étaient déjà pas en mesure de payer leur loyer avant l’opération. Les pertes de revenus supplémentaires liées à l’exploitation ont aggravé ces défis, créant un besoin mensuel supplémentaire d’aide au loyer de 15,7 millions de dollars. « Malgré une certaine reprise de l’activité économique en mars », indique le rapport, « la perte de revenus a persisté pour la population accablée par les coûts, indiquant un besoin mensuel conforme à celui des mois précédents ».

« Nous avons constaté que toute notre programmation régulière était perturbée », a déclaré Dahir. « Grâce à des partenariats communautaires et à des actions de sensibilisation directes, nous avons lancé des efforts d’entraide. Nous avons mis les familles en contact avec un soutien juridique. Nous avons suivi une formation « Connaissez vos droits ». Nous avons également veillé à ce que ceux qui ont été les plus touchés aient accès à des services de santé mentale adaptés à la culture. Nous nous sommes associés à nos cliniques locales ici pour nous assurer que les personnes touchées puissent accéder à des soins médicaux via Zoom ou à leur domicile. «

Même en cette période apparemment « post-Metro Surge », a déclaré Dahir, certains membres des communautés touchées appellent toujours l’organisation pour obtenir une aide au loyer pour leurs appartements ou leurs entreprises, car de nombreux établissements autrefois animés, centrés dans les communautés d’immigrants, continuent de lutter pour trouver des clients, et les travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant l’opération n’ont pas été invités à revenir sur leur lieu de travail.

De nombreux immigrants emmenés par l’ICE au cours de l’opération sont, selon les mots de Decker, toujours détenus à travers le pays « dans des conditions horribles ».

« Il y a des développements juridiques et politiques continus au niveau de l’administration, qui rendent de nombreux cas très incertains », a déclaré Decker. « Même si vous avez une affaire en cours, cela pourrait changer demain – tout d’un coup, vous pourriez être placé en détention. Cela semble très, très instable pour les gens qui ont fait tout ce qu’il fallait : ils ont postulé, ils ont respecté tous les délais, et maintenant l’administration leur coupe en quelque sorte l’herbe sous le pied. »

RISE, ACER et ILCM font partie des près de 40 000 organisations à but non lucratif enregistrées au Minnesota. Pendant et après Metro Surge, bon nombre de ces organisations, ainsi que des agences gouvernementales et des fondations, se sont adaptées à un paysage changeant pour mieux relever les défis sociaux et économiques auxquels sont confrontées les communautés d’immigrants. Pourtant, les dirigeants communautaires affirment que, compte tenu des dommages importants causés par l’opération, le financement alloué jusqu’à présent ne fait qu’effleurer la surface, un sentiment repris dans un récent rapport. MinnPost article. De plus, de nombreux immigrants se heurtent à des obstacles pour accéder aux fonds disponibles, car les processus de demande nécessitent souvent de parcourir des formalités administratives longues et complexes.

« Le travail le plus important que nous accomplissons actuellement est le plaidoyer », a déclaré Munene. « Nous continuons de collaborer avec les législateurs sur la manière de maintenir le soutien aux membres les plus touchés de notre communauté. Les gens ne peuvent pas avancer avant d’être guéris. »