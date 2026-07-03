La décision sur le droit de naissance n’arrêtera pas la guerre de Trump contre les immigrants – seule l’organisation le fera

Le 30 juin 2026, la Cour suprême s’est prononcée contre les efforts du président Donald Trump visant à mettre fin au droit de naissance des enfants de personnes sans papiers nés aux États-Unis. Dans une décision à 6 contre 3, à laquelle participaient les juges de droite Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, choisis par Trump, la majorité a confirmé que la citoyenneté de droit de naissance était garantie par la clause de citoyenneté du 14e amendement. L’autre personne nommée par Trump, Neil Gorsuch, s’est rangé du côté de la minorité.

Il s’agit de la troisième décision de justice dans l’histoire des États-Unis qui affirme d’une manière ou d’une autre le droit de citoyenneté face aux contestations des nationalistes blancs. La décision de 1898 en États-Unis c.Wong Kim Arka réaffirmé que les enfants nés aux États-Unis de parents chinois non citoyens étaient des citoyens. En 1982 Plyler c.Doe Dans cette affaire, la Cour a de nouveau repoussé une autre contestation des responsables des écoles publiques du Texas qui tentaient de rayer des listes des écoliers sans papiers. Ils ont affirmé que les personnes sans papiers étaient des « ressortissants étrangers » et ne bénéficiaient donc pas d’une « protection égale de la loi » puisqu’elles n’étaient pas sous « juridiction américaine ». Le tribunal a rejeté leur demande et a de nouveau réaffirmé le droit de citoyenneté.

L’affirmation infructueuse selon laquelle les non-citoyens ne sont pas couverts par les protections constitutionnelles parce qu’ils ne sont pas sous la « juridiction américaine » est le même argument que Trump a utilisé pendant son premier mandat. La différence cette fois-ci est que Trump comptait sur une Cour suprême majoritairement de droite – dont il a nommé trois – pour l’adopter sur la base de sa loyauté envers Trump lui-même, autant que pour des raisons idéologiques.

La stratégie de Trump était basée sur un plan visant à remodeler radicalement le système judiciaire fédéral et à installer un noyau de juges solidement alignés sur le MAGA, ce qui pourrait permettre à son administration d’imposer des changements politiques réactionnaires en validant sa méthode autoritaire de « règle par l’ordre exécutif ». Au cours de son premier mandat, Trump a nommé 234 candidats judiciaires à des sièges sur les bancs les plus critiques du pays, dont 54 qui ont « remodelé la composition idéologique des cours d’appel fédérales et trois qui ont provoqué un changement de génération au sein du plus haut tribunal du pays ».

Au cours de son deuxième mandat, Trump est sur le point de nommer potentiellement 300 juges fédéraux supplémentaires dans le cadre de ses efforts visant à transformer le système judiciaire en une force docile et habilitante. Cela ouvrira la voie à la fin du droit de naissance dans des conditions plus favorables. L’échec de ses efforts n’est pas imputable à l’opposition publique des démocrates, qui restent tacites et en marge de la question, mais à l’intérieur des rangs du Parti républicain lui-même.

L’attaque du régime Trump contre les migrants, les réfugiés et les sans-papiers a été la stratégie politique centrale du mouvement MAGA pour activer et mobiliser le nationalisme blanc, démolir l’architecture juridique existante des acquis passés en matière de droits civiques et transformer l’État en arme pour attaquer les opposants politiques et réprimer la résistance populaire. Les politiques et campagnes anti-immigration sont devenues dominantes dans la politique américaine en raison de la montée en puissance de la politique nationaliste blanche qui est entrée dans le courant dominant, plus récemment avec l’effort visant à démanteler le droit de naissance du citoyen.

Trump a annoncé pour la première fois sa croisade pour mettre fin au droit de naissance lors de sa première campagne primaire présidentielle. Au cours de son premier mandat, Trump a affirmé qu’il était en train de rédiger un décret pour déclarer la fin du droit de naissance par décret présidentiel. Cependant, l’ordre n’a jamais été émis, car l’opposition massive à sa politique a affaibli son administration et il n’a pas réussi à donner suite à ses principales initiatives anti-immigration. Par exemple, lorsque Trump a forcé la fermeture du gouvernement fédéral début 2019 pour forcer les démocrates à financer son projet d’extension du mur frontalier, la présidente de l’Association of Flight Attendants-CWA, Sara Nelson, a menacé d’organiser une grève générale des travailleurs des compagnies aériennes pour fermer les aéroports à travers le pays. Trump s’est replié.

Il a néanmoins eu une seconde opportunité de relancer ces initiatives lors de son second mandat.

Montée du nationalisme blanc ciblant les immigrants

Le renversement du droit de naissance à la citoyenneté est un objectif de l’extrême droite au sein de l’État depuis l’avènement de la soi-disant « guerre contre le terrorisme » après le 11 septembre et le tournant autoritaire à large spectre contre les immigrés. Le président George W. Bush de l’époque et un Congrès contrôlé par les Républicains ont supervisé la création du Département de la sécurité intérieure (DHS) et de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) en 2003, et ont en outre lancé, depuis plus de deux décennies, une construction bipartite du plus grand appareil répressif d’État anti-immigration au monde, intégré dans la politique à travers des centaines de lois et de décrets restrictifs et punitifs adoptés par les gouvernements fédéral et étatiques.

La politique de l’État a facilité la montée de mouvements politiques nationalistes blancs et d’extrême droite contre les immigrés à travers les États-Unis. Des groupes de Minutemen armés ont organisé des « chasses aux migrants » à la frontière mexicaine, dans les quartiers d’immigrés et sur les sites où les journaliers se rassemblent pour chercher du travail ; des groupes de réflexion anti-immigrés tels que NumbersUSA, le Center for Immigration Studies et la Federation for American Immigration Reform, ainsi que des comités d’action politique comme « Americans Against Illegal Immigration » ont vu le jour, bombardant le public de propagande raciste et xénophobe, et des opportunistes politiques de tous bords partisans ont attelé leurs wagons à la croisade anti-immigrés.

Tentatives du 21e siècle pour mettre fin à la citoyenneté de naissance

L’agitateur d’extrême droite et ouvertement raciste et représentant opportuniste Tom Tancredo (Républicain du Colorado) a mené un effort au Congrès pour organiser le noyau croissant de républicains anti-immigrés en un caucus du Congrès anti-immigrés faussement nommé le Congressional Immigration Reform Caucus. L’objectif du caucus était de promouvoir une politique raciste et xénophobe, de promouvoir des lois restrictives et punitives pour criminaliser les travailleurs sans papiers et de retourner l’opinion publique contre les immigrés. Dans son document fondateur, par exemple, le groupe a déclaré : « Avec les événements du 11 septembre, lors de la deuxième session du 107e Congrès, le caucus a continué à établir et à souligner le lien entre l’ouverture des frontières, l’immigration non réglementée et le potentiel terroriste. »

Leurs efforts ont abouti à une campagne du Parti républicain pour promouvoir l’objectif de mettre fin à la citoyenneté de naissance.

En fin de compte, ils se sont heurtés à une résistance farouche de la part du mouvement massif pour les droits des immigrés qui s’est développé et s’est répandu à travers le pays en 2006 – ce qui a effectivement émoussé la campagne d’extrême droite et permis aux démocrates de reprendre le Congrès puis la présidence d’ici 2008 avec la promesse d’accorder la citoyenneté aux sans-papiers. Pourtant, une fois au pouvoir, le président Barack Obama et la nouvelle majorité démocrate au Congrès sont revenus sur leur engagement et ont suivi le modèle républicain en renforçant l’appareil répressif de l’État immigré – en augmentant considérablement le financement de l’ICE et de la Border Patrol, et en intensifiant la détention et l’expulsion. Alors qu’Obama a créé une action différée pour les arrivées d’enfants par décret avant de quitter ses fonctions, cette mesure a exclu la plupart des personnes sans papiers, a renforcé le discours du « bon immigrant/mauvais immigrant » sur qui mérite la citoyenneté et a été annulée pour les nouveaux candidats par Trump une fois au pouvoir.

Joe Biden a également été élu en 2020 en faisant la même promesse électorale en faveur de la légalisation, pour ensuite se tourner à nouveau vers l’anti-immigration une fois au pouvoir. Par exemple, Biden a maintenu l’invocation par Trump de la disposition relative à la santé du Titre 42 de la Public Health Service Act de 1944, qui permettait aux autorités américaines d’expulser les migrants à la frontière sans leur permettre de demander l’asile sur la base de l’idée raciste selon laquelle ils « propagent des maladies ».

Dans les deux cas, les échecs du Parti démocrate ont abouti à Trump, qui a profité de la démoralisation de la base du Parti démocrate. Trump a ensuite construit toute la marque « MAGA » en déployant les mesures les plus vénales, haineuses, cruelles et meurtrières contre les immigrants, tout en renforçant les forces répressives de l’État contre les immigrants à un niveau sans précédent.

Lors de son entrée en fonction pour son deuxième mandat le 20 janvier 2025, l’un de ses premiers actes a été de publier le décret 14160, officiellement intitulé « Protéger le sens et la valeur de la citoyenneté américaine », qui visait à cesser de reconnaître ces enfants nés aux États-Unis comme citoyens, mettant ainsi fin à la citoyenneté de droit de naissance. Il s’agit d’un objectif politique central du Projet 2025, qui est le manuel d’extrême droite que Trump a suivi page par page au cours de son deuxième mandat.

Division au sein du Parti républicain

Les divisions au sein des rangs alignés sur Trump à la Cour suprême, qui sont apparues dans l’arrêt sur le droit de naissance à la citoyenneté, peuvent être attribuées à des divisions plus larges qui émergent au sein du Parti républicain sur la question de l’immigration. L’aile dominante de Trump des forces d’extrême droite, néofascistes et réactionnaires nationalistes blancs, qui contrôlent désormais le parti et l’État, a adopté des mesures plus extrêmes et punitives pour tenter de détenir et d’expulser une grande partie de la population immigrée du pays.

Cela a produit des tensions au sein des secteurs de la classe capitaliste qui veulent et doivent maintenir l’accès à un large bassin de travailleurs sans papiers, même s’ils sont toujours criminalisés et sans citoyenneté, ce qui rend plus difficile la création ou l’adhésion à des syndicats, et donc plus vulnérable et exploitable. Ces points de vue opposés sur « jusqu’où aller » dans la poursuite des politiques anti-immigration avant de nuire aux intérêts du capitalisme lui-même sont désormais révélés au grand jour. Cette tension se révèle dans la manière dont davantage de représentants au sein de l’aile minoritaire du parti républicain, qui administrent directement les intérêts politiques du capital, d’abords’opposent à ce qu’ils considèrent comme les impacts des politiques de Trump qui sont devenues préjudiciables à la classe capitaliste. Mettre fin à la citoyenneté de naissance aurait sans aucun doute un impact sismique sur l’économie capitaliste. Un plus grand nombre de travailleurs sans statut quitteraient le pays, et un moins grand nombre émigrerait vers une existence semblable à celle d’une caste aux États-Unis en tant que travailleurs permanents sans aucun droit. La classe capitaliste américaine ne semble pas disposée à risquer une perte de profit aussi drastique.

Construire un mouvement pour les droits des immigrants pour arrêter Trump

Malgré l’opposition de l’aile minoritaire au sein de son propre parti, Donald Trump et son mouvement MAGA n’abandonneront pas le sujet et changeront probablement de stratégie pour poursuivre à nouveau leurs efforts visant à mettre fin à la citoyenneté de naissance. Par exemple, même si la mesure n’a pas été adoptée cette fois-ci, les juges de droite de la Cour suprême Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Samuel Alito et Neil Gorsuch ont déclaré qu’« ils ne considéraient pas la citoyenneté comme un droit constitutionnel pour certains groupes », préfigurant potentiellement une autre approche que Trump pourrait adopter. Trump lui-même a déclaré qu’il « irait ensuite au Congrès » pour trouver un moyen de mettre fin à la citoyenneté de naissance.

Pour que Trump recule, il faudrait une opposition capable de contrer ses discours et de démontrer son pouvoir à une échelle significative. La direction du Parti démocrate a montré qu’elle n’était pas cette opposition. Même à l’approche des élections de mi-mandat, le Parti démocrate ne s’est pas uni autour d’un programme ou d’un plan alternatif pour contester la politique anti-immigration.

La principale force d’opposition à la guerre de Trump doit venir de la classe ouvrière organisée qui résiste aux attaques de l’ICE dans tout le pays. Par exemple, la résistance massive des habitants de Minneapolis à « l’opération Metro Surge » début 2026 s’est transformée en groupes de défense de quartier contre les raids et les enlèvements de l’ICE, et a culminé avec une grève de masse le 23 janvier qui a paralysé de grandes parties de l’économie, forçant finalement le retrait et le retrait de l’ICE. Construire des mouvements de protestation, des comités de défense anti-ICE, des réseaux de soutien sur les lieux de travail et dans les quartiers, et des campagnes d’entraide, et en organisant le pouvoir de la classe ouvrière en mouvements politiques soutenus qui incluent des débrayages, des fermetures et des grèves, est le seul moyen de repousser et d’affaiblir le Trumpisme et de mettre fin à son règne de terreur contre les immigrants.