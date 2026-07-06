Les licenciements pour pratiques déloyales de travail ont augmenté sous Trump

Un nouveau rapport du Center for American Progress révèle que le National Labor Relations Board (NLRB) est beaucoup plus susceptible de rejeter les accusations de pratiques de travail déloyales portées par les travailleurs et les syndicats depuis le début du deuxième mandat du président Donald Trump.

Selon une étude du Center for American Progress, qui a analysé plus de 40 000 cas portés devant le NLRB, l’agence a rejeté 34,7 pour cent des accusations de pratiques déloyales de travail portées par les syndicats entre le 1er janvier 2025 et le 29 avril 2026, soit une augmentation de 14,2 pour cent par rapport à 2024. Au cours de la même période, le NLRB a également rejeté 67,4 pour cent des accusations portées par les travailleurs contre leurs employeurs, soit 10,7 pour cent. augmenter.

D’un autre côté, les travailleurs qui ont porté plainte contre leur syndicat n’avaient que 0,5 pour cent moins de chances que leurs accusations soient rejetées, ce qui indique un changement en faveur des employeurs.

Le rapport, publié le 1er juillet, indique que l’administration Trump a modifié ses procédures pour faciliter le rejet des accusations portées contre les employeurs. Le rapport indique également que l’administration a laissé les effectifs s’effondrer dans les bureaux du NLRB chargés d’enquêter sur les pratiques de travail déloyales.

De nouvelles procédures exigent que les documents soient soumis plus rapidement, et des licenciements sont envoyés si les documents ne sont pas soumis assez rapidement. Et, selon le rapport, la plupart des types d’accusations prioritaires ne peuvent être déposées que contre les syndicats, et non contre les employeurs.

Les travailleurs comptent sur le NLRB pour lutter contre les pratiques de travail déloyales, qui incluent l’ingérence dans le droit des travailleurs de s’organiser ou de former un syndicat, ou des activités antisyndicales comme l’offre d’augmentations à condition que les travailleurs votent contre un syndicat.

« Des problèmes de capacité et des préjugés similaires ont également tourmenté l’Office of Labor-Management Standards (OLMS) », a-t-il déclaré. « Les rapports annuels déposés par les consultants antisyndicaux ont chuté de 40 pour cent entre 2024 et 2025, après avoir augmenté régulièrement au cours des quatre années précédentes – ce qui témoigne d’une confiance croissante parmi les antisyndicaux quant au fait qu’ils ne seront pas tenus responsables des exigences en matière de rapports. »

« La dégradation des capacités et les préjugés au sein du NLRB et de l’OLMS ont créé des conditions idéales pour lutter contre les syndicats », a ajouté Wiggin.

Le rapport du Center for American Progress fait suite à la décision rendue lundi par la Cour suprême dans Atout v. Abattagequi a statué que le président a le pouvoir constitutionnel de révoquer à volonté les dirigeants d’agences indépendantes. La décision donne à Trump le feu vert pour licencier les chefs d’agences comme le NLRB, affaiblissant encore davantage le NLRB et la capacité de l’organisation à défendre les travailleurs.

En effet, au début de son deuxième mandat, Trump a remplacé la direction du NLRB par des avocats qui représentaient auparavant la direction. Il a également licencié Gwynne Wilcox, la première femme noire à siéger au conseil d’administration, laissant le NLRB sans quorum pendant près d’un an. Même si Wilcox a contesté son licenciement devant les tribunaux, elle a désormais encore moins de chances d’être reconduite dans ses fonctions – malgré le fait qu’un juge l’ait qualifié de « manifestement illégal » l’année dernière.