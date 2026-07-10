Geraldo Lunas Campos est décédé dans une prison ICE du Texas. Maintenant, sa famille porte plainte.

La famille de Geraldo Lunas Campos porte plainte pour la mort de l’immigré cubain de 55 ans dans un centre de détention de l’ICE au Texas plus tôt cette année, un coroner local ayant jugé sa mort comme un homicide par asphyxie. Le Département de la Sécurité intérieure a déclaré que Lunas Campos avait tenté de se suicider, mais des témoins ont déclaré qu’il était mort après avoir été maîtrisé par plusieurs gardes. Le procès intenté par la famille désigne quatre gardiens et plusieurs sociétés privées qui supervisent la prison.

Perla Trevizo, journaliste du ProPublica–Tribune du Texas unité d’enquête, affirme que Lunas Campos avait des antécédents de problèmes de santé mentale et qu’il s’était plaint avant sa mort du manque d’accès à ses médicaments.

« Des témoins disent qu’ils pensaient qu’il était enchaîné. Il y avait plusieurs gardes. Ils l’ont fait tomber », raconte Trevizo.

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AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman.

Alors que nous poursuivons sur la question de l’application des lois en matière d’immigration, nous allons parler à… de la famille de Geraldo Lunas Campos. Il s’agissait d’un immigrant cubain de 55 ans dont la mort alors qu’il était détenu par l’ICE a été considérée comme un homicide probable. La famille poursuit quatre gardes et les entreprises qui supervisaient le Camp East Montana – un vaste camp de tentes de détention pour immigrants situé sur la base militaire de Fort Bliss à El Paso, au Texas – au moment de la mort de Campos. Le Washington Post rapporte que sa famille demande plus d’un million de dollars de dommages et intérêts à Acquisition Logistics, la société qui supervisait le Camp East Montana lorsque Campos a été tué ; Akima, qui employait les gardes accusés du meurtre de Campos ; et NANA Regional Corporation, la société mère d’Akima.

Plus tôt cette année, un rapport d’autopsie publié par le bureau du médecin légiste du comté d’El Paso a conclu que Campos était mort d’une asphyxie causée par une compression du cou et du torse, qualifiant sa mort d’homicide. Avant sa mort, Campos s’était plaint de ne pas recevoir le bon dosage de médicaments pour traiter son trouble bipolaire et son anxiété. Il avait également exprimé des pensées suicidaires. Mais au lieu de recevoir les soins appropriés, Campos a été placé à l’isolement, où les gardes l’ont enchaîné et menotté, exerçant une pression répétée sur son cou et sa poitrine jusqu’à ce que son corps devienne mou.

Pour en savoir plus, nous nous rendons à Philadelphie, où nous sommes rejoints par Perla Trevizo, journaliste du ProPublica–Tribune du Texas unité d’enquête, son récent article intitulé « Il n’avait pas besoin de mourir ». Comment un centre de détention pour immigrants a échoué à plusieurs reprises à résoudre une crise de santé mentale.

Perla, merci beaucoup d’avoir rejoint nous. Dites-nous ce que vous savez.

PERLA TREVIZO : Ouais, alors, nous – merci de m’avoir invité, tout d’abord.

Nous avons examiné près de 300 pages d’un rapport détaillé d’un médecin légiste qui n’a pas été publié ou n’avait pas été publié auparavant. Et dans ce document, vous savez, comme vous l’avez mentionné, nous avions entendu dire que Geraldo avait continué à demander ses médicaments. C’est d’ailleurs ce qui a conduit à l’altercation, selon des témoins, le jour de sa mort. Mais pour la première fois, nous pouvons voir par écrit comment — vous savez, nous avons compté au moins huit fois, depuis le jour de son entrée au Camp East Montana en septembre jusqu’au jour de sa mort, il avait demandé des médicaments qui l’aidaient, vous savez, contre son anxiété, sa dépression, qui l’aidaient à mieux dormir, et pourtant il ne les recevait pas, y compris dans l’une des notes médicales, un médecin note que c’était le 10 novembre, et il n’avait pas reçu ses médicaments depuis le 6 novembre.

Nous voyons également qu’il y a eu une précédente tentative de suicide en octobre. Et nous incluons plus de détails dans l’histoire, mais, en gros, vous savez, il avait été mis en isolement. Il avait attaché un drap au sien – vous savez, il l’avait enroulé autour de son cou, et ils ont réussi à l’en dissuader. Et l’un des experts médicaux à qui nous avons parlé a dit que, vous savez, il… sur la base des notes, il semble que ce cas ait été minimisé au lieu d’être pris aussi au sérieux qu’il aurait dû.

AMY GOODMAN : Le coroner a donc conclu à un homicide par asphyxie. Expliquez comment Geraldo Lunas Campos est mort.

PERLA TREVIZO : Ouais, donc, ce que nous savons – encore une fois, le FBI enquête actuellement sur l’affaire, donc, vous savez, il y a encore beaucoup de détails qui sont – vous savez, qui devraient être divulgués. Mais ce que nous savons d’après les déclarations des témoins et ce qui a été rapporté, c’est qu’il a été placé dans l’unité d’isolement. On dit qu’il est devenu combatif. Vous savez, une fois qu’ils étaient sur le point d’entrer, il a refusé. Des témoins affirment qu’ils pensent qu’il était enchaîné. Il y avait plusieurs gardes. Ils l’ont abattu. Et comme vous l’avez dit, asphyxie, cela signifie qu’ils ont mis une certaine pression sur sa poitrine et qu’il a arrêté de respirer. Ensuite, des prestataires médicaux ont été appelés. Les infirmières sont arrivées. Finalement, ils ont appelé le 911. Le 911 est arrivé et ils ont essayé de pratiquer la RCR et de le réanimer. Mais à ce moment-là, il était trop tard.

AMY GOODMAN : Si vous pouviez parler des prestataires médicaux qui travaillent là-bas, et maintenant contre qui la famille poursuit, les niveaux de responsabilité ici et pour quoi ils poursuivent ?

PERLA TREVIZO : Donc, ils poursuivent les gardes que vous mentionnez et les entreprises. Je pense, vous savez, qu’il a été très difficile d’obtenir des informations auprès des personnes qui travaillent dans l’établissement. Et vous avez l’entrepreneur principal que vous avez mentionné, Acquisition, qui n’est plus – qui a depuis été remplacé, puis des sous-traitants qui, vous savez, s’occupent du nettoyage, de la nourriture et des soins médicaux. Nous essayons de toucher, vous savez, depuis des mois, les personnes qui y travaillent ou qui y ont travaillé. Ils ont signé des accords de confidentialité. Nous n’avons pas pu atteindre la plupart d’entre eux. Nous avons pu parler à un prestataire médical qui travaillait dans l’établissement, ainsi qu’à un fonctionnaire actuel du gouvernement.

Et je pense, vous savez, que l’un des principaux enseignements à retenir pour nous est que dès le début, on a pu voir qu’il y avait des inquiétudes concernant la santé mentale et les suicides. Très tôt, on commence à recevoir des appels au 911 parlant de personnes qui tentent de se suicider. Et, vous savez, les travailleurs, ils ne le sont pas – les prestataires médicaux ne font pas partie du procès, mais, vous savez, nous comprenons qu’ils se plaignaient, sur la base de ces appels, du fait que parfois ils n’avaient pas d’oxygène, ils n’avaient pas de papier ECG, qu’ils disposaient d’un minimum de ressources. Nous savons donc dès le début que l’établissement n’était pas entièrement équipé pour faire face aux problèmes auxquels il était confronté.

AMY GOODMAN : Parlez des entreprises qui sont poursuivies en justice, de tous les différents niveaux de ce camp de détention tentaculaire.

PERLA TREVIZO : Donc, Acquisition – je veux dire, la plupart des entreprises n’ont aucune expérience préalable en matière de centres de détention. Il s’agissait donc d’un contrat du ministère de la Défense, ou de la Guerre. L’acquisition était celle qui a été embauchée. C’était une petite entreprise de Virginie, je crois, appartenant à des vétérans, qui avait obtenu le contrat principal. Akima est une entreprise principalement connue pour ses services de garde, elle fournissait donc des services de garde pour le Camp East Montana, ainsi que pour d’autres centres de détention. Loyal Source ne fait pas partie du procès, mais Loyal Source est une entreprise qui fournissait les soins médicaux.

Et donc, oui, je pense que vous — le problème des détentions privées, vous avez plusieurs acteurs qui jouent chacun un rôle, et dans ce cas, la famille a décidé de poursuivre certains d’entre eux en justice, y compris l’entrepreneur principal et, comme vous l’avez mentionné, les gardes dont nous savons qu’ils ont été directement impliqués dans le moment de sa mort.

AMY GOODMAN : Perla, nous allons créer un lien vers votre article. Perla Trevizo est journaliste au ProPublica–Tribune du Texas unité d’enquête, son récent article intitulé « Il n’avait pas besoin de mourir ». Comment un centre de détention pour immigrants a échoué à plusieurs reprises à résoudre une crise de santé mentale », nous rejoignant depuis Philadelphie.

C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Le gouvernement albanais pourrait-il tomber à cause des manifestations massives qui ont lieu là-bas, appelées la Révolution des Flamants roses, à propos d’un accord que le gouvernement albanais a conclu avec Jared Kushner et Ivanka Trump pour un complexe de luxe sur une île albanaise ? Reste avec nous.

(casser)

AMY GOODMAN : C’était Joan Baez chantant « Joe Hill » en 2005 au Camp Casey à Crawford, au Texas.