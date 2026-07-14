ICE aurait tué un homme du Maine lors d’une deuxième fusillade mortelle sur ICE en une semaine

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Un agent de l’ICE aurait abattu une personne lundi à Biddeford, dans le Maine, marquant la deuxième personne tuée par des agents fédéraux de l’immigration en une semaine.

Le bureau du procureur général du Maine a déclaré que des agents « menaient une opération d’exécution liée à un ordre définitif d’expulsion » lorsqu’un agent a abattu un homme par balle lundi matin. Le procureur général et le sénateur Angus King (I-Vermont) ont tous deux déclaré qu’un agent de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) avait tiré sur l’homme.

Deux groupes de défense des droits des immigrants, la Maine Immigrants’ Rights Coalition et Presente! Maine, a déclaré que la victime était un Colombien de 26 ans autorisé à travailler aux États-Unis et titulaire d’un numéro de sécurité sociale. King, citant une conversation avec le secrétaire à la Sécurité intérieure Markwayne Mullen, l’a identifié comme « un homme d’une vingtaine d’années » qui aurait reçu l’ordre de quitter le pays. Les autorités n’ont pas autrement identifié l’homme.

Des témoins ont déclaré que vers 7 h 15, ils ont entendu plusieurs coups de feu retentir et ont vu des agents sortir de la voiture un homme qui saignait de la tête. Héraut de presse de Portland.

Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a affirmé que l’homme avait « armé » son véhicule avant la fusillade, a déclaré King. Le DHS a fait des déclarations similaires à la suite de nombreux assassinats perpétrés par des agents fédéraux de l’immigration, notamment après l’assassinat de Lorenzo Salgado Araujo mardi dernier. Ensuite, le DHS a affirmé que l’agent avait tiré sur Salgado Araujo en « légitime défense », qu’il avait « armé son véhicule » et tenté de frapper un agent de l’ICE.

Cependant, trois témoins de l’affaire qui se trouvaient dans la voiture lorsque Salgado Araujo a été abattu ont déclaré séparément que ce récit était un mensonge. Dans leurs témoignages, tous les trois ont déclaré que les policiers se trouvaient sur les côtés de la voiture et qu’il n’y avait aucun policier devant, selon leur avocat.

Des séquences vidéo du Héraut de presse montrant apparemment les instants précédant la fusillade montre une berline blanche faisant lentement demi-tour autour d’une intersection qui a été bloquée d’un côté par un SUV blanc avec des feux clignotants des forces de l’ordre. Des personnages ressemblant à des agents d’immigration courent à côté de la voiture, ne semblant jamais être devant la voiture, et deux personnages portant des vêtements sombres courent des deux côtés de la voiture alors qu’elle repart dans la direction où elle est venue.

Le procureur général de l’État a déclaré que l’État menait une enquête sur la fusillade.

Un témoin qui vit dans la région, Cecelia Humiston, a déclaré au Héraut de presse qu’il y avait un enfant présent lors de la fusillade, potentiellement l’enfant de la victime.

« Ils étaient avec une petite fille, elle ne devait pas avoir plus de trois ans », a déclaré la femme. « Elle était toujours en pyjama Bluey. » Humison a déclaré qu’une femme plus âgée à proximité criait: « Tu as emmené son père. »

Des manifestations contre l’ICE ont rapidement éclaté à Biddeford après la fusillade, des manifestants appelant à l’ICE à quitter la communauté et critiquant la sénatrice Susan Collins (Républicaine du Maine) pour son soutien aux mesures d’application de l’immigration.

Les politiciens ont une fois de plus appelé à l’abolition de l’ICE après le meurtre. Parmi eux, Troy Jackson, ancien sénateur de l’État du Maine et candidat démocrate au Sénat, a déclaré : « Cette agence malhonnête doit être abolie. »