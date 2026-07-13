Le Mexique dépose une plainte pénale pour la mort de ses ressortissants en détention par l’ICE

Jeudi, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé l’intention de son gouvernement de déposer des plaintes pénales contre les États-Unis, cherchant à tenir le pays pour responsable de la mort de citoyens mexicains décédés alors qu’ils étaient détenus par les agences d’immigration ou alors qu’ils étaient poursuivis dans le cadre de raids anti-immigration.

Au total, 17 citoyens mexicains pourraient être inclus dans la procédure de plainte, dont 14 personnes décédées alors qu’elles étaient détenues dans des établissements gérés par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et trois personnes décédées lors d’arrestations par l’agence.

« Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les Mexicains qui sont morts… en particulier sur les Mexicains dont le seul crime est de travailler honnêtement aux États-Unis », a déclaré Sheinbaum dans un communiqué.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Roberto Velasco, s’est également exprimé sur le sujet en déclarant :

Nous allons dépasser la sphère diplomatique et nous adresser directement aux procureurs américains pour déposer des plaintes concernant ces incidents, en demandant qu’ils fassent l’objet d’une enquête pénale.

En plus des plaintes pénales contre les États-Unis, le Mexique intentera également des poursuites civiles contre les entreprises privées qui contribuent au fonctionnement des prisons pour immigrants où ces décès ont eu lieu.

Les annonces des autorités mexicaines surviennent quelques jours seulement après qu’un immigrant mexicain vivant aux États-Unis depuis des décennies a été tué par des agents de l’ICE qui le poursuivaient.

Lorenzo Salgado Araujo, un habitant de Houston, qui vivait dans la ville depuis environ 35 ans, a été arrêté par des véhicules banalisés alors qu’il se rendait à son travail plus tôt cette semaine. Alors qu’il tentait de fuir les lieux – peut-être parce qu’il ne savait pas qui l’arrêtait – des agents de l’ICE l’ont abattu, affirmant qu’il utilisait son véhicule comme une arme et que leur action était de légitime défense.

L’ICE et d’autres agences gérées par le Département de la Sécurité intérieure (DHS) ont fait des affirmations similaires de légitime défense qui se sont révélées fausses à la suite des meurtres des habitants de Minneapolis, Renee Good et Alex Pretti, ainsi que de la fusillade de Julio Sosa-Celis. Les organisations de défense des droits des immigrés réclament une enquête complète, transparente et indépendante sur le meurtre de Salgado Araujo.

« Ce que nous savons est très mince », a déclaré Juan Proaño, PDG de la Ligue des citoyens latino-américains unis, ajoutant que « chaque élément de preuve, les images des caméras corporelles, les images des caméras embarquées, les vidéos des passants, les enregistrements d’expédition doivent tous être préservés et communiqués à un enquêteur indépendant et au public ».

Carly Pérez Fernández, directrice des communications du Detention Watch Network, a déclaré que le meurtre de Salgado Araujo était une preuve supplémentaire de la nécessité d’abolir l’ICE.

Elle a ajouté :