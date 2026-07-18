L’activisme communautaire a forcé le gouvernement fédéral à abandonner ses projets d’entrepôts de glace

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En janvier 2026, une note interne a été divulguée, révélant une liste d’une vingtaine de lieux où le Département de la sécurité intérieure (DHS) avait acheté ou cherchait à acheter de grands entrepôts pour détenir des immigrants. Aujourd’hui, après avoir dépensé près d’un milliard de dollars pour acheter 11 entrepôts avec une majoration de 134 % par rapport à la valeur estimée, l’administration Trump abandonne cette idée.

« C’est une grande victoire pour l’ensemble du mouvement et des communautés qui s’organisent contre l’expansion des détentions ici en Géorgie », a déclaré Amilcar Valencia, directeur exécutif d’El Refugio, une organisation qui aide les familles ayant des proches au centre de détention Stewart, au sud d’Atlanta, où ils sont basés. « Le Cercle social de Géorgie était l’un des plus grands établissements, capable de détenir jusqu’à 9 000 personnes. Ce qui est incroyable de savoir que des êtres humains seraient détenus dans un établissement qui n’est pas destiné à accueillir des personnes, mais à des colis. »

Ceux qui étaient en première ligne étaient d’accord : ce n’est pas le bipartisme, les poursuites judiciaires ou la sagesse des élus, mais un activisme communautaire soutenu qui a forcé le gouvernement fédéral à abandonner les entrepôts.

Un ancien responsable de Trump l’a admis. John Fabbricatore, qui a été commentateur sur Fox Nouvelles et a travaillé comme conseiller principal auprès du Bureau de réinstallation des réfugiés, a déclaré Le New York Times que les entrepôts constituaient un effort rapide pour « intensifier » les déportations massives, mais qu’ils ont échoué parce que « la gauche a été capable d’ériger des barrages routiers immédiats ».

Une situation volatile

L’audace de l’occupation de Los Angeles, Chicago et Minneapolis par l’administration Trump a provoqué une réaction populaire. L’arrêt des entrepôts ICE est devenu un moyen pour les communautés de riposter.

Beaucoup de ces entrepôts ont été construits pendant la pandémie de COVID-19 pour répondre à l’essor des achats en ligne, mais sont depuis restés vides. Ils sont situés dans de nombreux centres-villes ou à proximité et sont devenus des cibles faciles pour les militants.

Ce n’est pas le bipartisme, les poursuites judiciaires ou la sagesse des élus, mais l’activisme communautaire soutenu qui a forcé le gouvernement fédéral à abandonner les entrepôts.

Après que les rumeurs se soient confirmées fin février 2026, une grande manifestation a eu lieu contre le projet d’entrepôt lors d’une réunion du conseil municipal de Romulus. Lorsque seulement 30 à 40 personnes furent admises dans la salle du conseil, une foule de plusieurs centaines de personnes se rassembla à l’extérieur. « Les gens étaient très, très en colère », se souvient Oliphant, « donc tous ceux qui étaient là savaient qu’il s’agissait d’une situation assez instable sur le plan politique. » Après cette nuit, il était clair qu’il y avait une « opposition très large » à l’égard d’un entrepôt à Romulus.

À l’extérieur de l’entrepôt, la coalition a organisé des « samedis de solidarité » au cours desquels des centaines de personnes ont brandi des pancartes s’opposant à l’entrepôt ICE. Un « moment crucial », a déclaré Oliphant, a été leur participation à la Journée nationale d’action du Detention Watch Network le 25 avril, lorsqu’ils ont rejoint 200 autres actions à travers le pays contre la détention dans les entrepôts.

En Géorgie, les communautés d’immigrés de tout l’État, dans des villes comme Athènes et Gainesville, ainsi qu’Atlanta, se sont impliquées dans la campagne visant à mettre fin au grand centre de détention de Social Circle. « Cela impliquait d’écrire des lettres, de participer à des rassemblements et de parler aux membres du Congrès », a déclaré Valencia.

Nous continuerons à nous battre

Un entrepôt acheté par le DHS à Surprise, en Arizona, dans la banlieue de Phoenix, a été mis en veille dans l’attente d’une analyse environnementale. En avril, le procureur général de l’Arizona, Kris Mayes, a poursuivi le DHS et l’ICE pour bloquer l’entrepôt proposé, qui, comme l’indique le procès, « ne dispose pas des infrastructures d’eau et de traitement des eaux usées nécessaires pour héberger en toute sécurité autant de personnes ».

Les recherches pour le procès ont été menées par des organisateurs locaux, explique Brent Peak, coprésident du groupe Northwest Valley Indivisible. Le groupe avait organisé des manifestations lors des réunions du conseil municipal Surprise.

Lors des réunions du conseil municipal de Surprise, en Arizona, à l’extérieur de Phoenix, des membres de la communauté se présentent pour exprimer leur opposition à l’entrepôt ICE. Vallée du Nord-Ouest Indivisible

Un scénario plausible, a déclaré Peak, est un « nuage roulant d’acide chlorhydrique » provenant d’un accident. « Vous aurez des centaines de personnes dans un entrepôt avec un système CVC inadéquat qui aspirera le cloud et le distribuera dans tout le bâtiment. »

Les membres du groupe local Indivisible ont tenu deux réunions avec le procureur général Mayes avant le dépôt du procès. « Nous avons présenté l’information », a déclaré Peak. « Ils étaient très impassibles et n’arrêtaient pas de dire : ‘Merci d’avoir porté cela à notre attention.' »

Northwest Valley Indivisible a été informé qu’il y aurait une conférence de presse sur le site de l’entrepôt annonçant le procès, à laquelle les membres auraient assisté. Leurs recherches ont été citées à la page 23 du procès. « C’était exaltant lorsqu’elle a annoncé ce procès », se souvient Peak avec tendresse.

Le gouvernement fédéral a convenu que la construction de l’entrepôt Surprise n’avancera pas tant qu’une analyse d’impact environnemental n’aura pas été effectuée, ce qui est la norme pour les règles fédérales de construction en vertu de l’EPA. GardaWorld, une entreprise de sécurité et de surveillance, a été engagée pour effectuer l’examen. Selon une étude du groupe Indivisible, GardaWorld n’a jamais réalisé d’analyse environnementale auparavant, mais elle a réalisé des travaux de sécurité à « Alligator Alcatraz » en Floride. Tous les 60 jours, l’entrepreneur doit fournir une mise à jour de ses progrès. Pour l’instant, le projet est en pause.

« Nous continuerons à nous battre », a déclaré Peak. « Nous pouvons prendre une pause maintenant. »

Les manifestants organisent une manifestation à Surprise, en Arizona, où un entrepôt ICE a été suspendu en attendant une analyse d’impact environnemental. Vallée du Nord-Ouest Indivisible

Victoire des groupes de base

Un procès intenté par la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, a également bénéficié de la contribution de militants locaux. «Nous avons immédiatement pu effectuer de nombreuses recherches juridiques», a déclaré Angus. « Nous avons donné (au bureau du procureur général) de nombreuses informations qui leur ont permis d’intenter cette action en justice. »

« Il y a eu récemment de nombreux enlèvements par l’ICE dans le nord de Jersey. Pour nous, le combat ne fait que pivoter. Nous nous concentrons sur Delaney Hall et les enlèvements par l’ICE en général. »

Les militants ont attiré l’attention sur la proximité du site avec les principales voies navigables. Comme l’indique le procès, « il existe un risque sérieux d’endommagement du système d’égouts et de débordements des eaux usées dans les rues, les terres et les cours d’eau à proximité. Ces cours d’eau comprennent le lac Musconetcong, qui se trouve à 1 000 pieds et en aval de l’entrepôt, et le lac Hopatcong, le plus grand lac d’eau douce du New Jersey ».

Le gouvernement a fini par « lever la main et dire : ‘Nous nous rendons’ », a déclaré Angus. « Donc, pour moi, c’est à 100 pour cent une victoire pour les groupes de base. »

Selon le journal d’investigation Project Salt Box, le 8 juillet, plus d’une semaine après avoir annoncé qu’elle vendrait l’entrepôt de Roxbury, un avis déposé au tribunal indiquait que « après réexamen », l’agence allait toujours de l’avant avec les plans de l’entrepôt.

David Broderick, conseiller juridique du Projet NINJA, a déclaré que le gouvernement n’avait présenté aucun nouveau fait dans cette affaire. « On ne peut s’empêcher de soupçonner », a déclaré Broderick, « qu’il ne s’agit là que d’une mascarade politique destinée à embarrasser les dirigeants de l’État et locaux qui ont déclaré la victoire au moment du dépôt initial du dossier du DOJ », a-t-il déclaré.

Les commentaires de l’ancien responsable de Trump, John Fabbricatore, sont révélateurs, a déclaré Angus. « Il n’a pas parlé de responsables locaux, il n’a pas parlé de Congrès. Il a dit « la gauche », ce qui signifie des gens comme moi, les groupes de base. Et je pense qu’il est authentique. »

« Nous prendrons le W, mais cela ne veut pas dire que l’effort est terminé », a fait remarquer Angus. « Il y a eu récemment de nombreux enlèvements par l’ICE dans le nord de Jersey. Pour nous, le combat ne fait que pivoter. Nous nous concentrons sur Delaney Hall et les enlèvements par l’ICE en général. »

La lutte continue

Delaney Hall, située à Newark, dans le New Jersey, est la plus grande prison pour immigrants de la côte Est, avec une capacité de plus de 1 000 personnes. En juin, plus de 300 personnes emprisonnées ont participé à une grève de la faim à Delaney pour protester contre la nourriture inadéquate, la négligence médicale et les conditions inhumaines. Ils se sont joints à d’autres lors de récentes grèves de la faim à travers le pays, à North Lake, Michigan ; Moshannon, Pennsylvanie ; et Adelanto, Californie.

Si l’administration Trump abandonne la stratégie des entrepôts, cela pourrait signaler une évolution vers la privatisation de la détention des immigrants. North Lake, Moshannon et Adelanto sont tous exploités par GEO Group, la société pénitentiaire privée. L’ancien dirigeant du groupe GEO, David Venturella, est actuellement directeur par intérim d’ICE.

Comme l’a rapporté Elizabeth Weill-Greenberg pour L’appelLors de l’appel aux résultats trimestriels de mai 2026, le PDG du groupe GEO, George Zoley, a déclaré que le projet d’entrepôt avait été « suspendu » et que le DHS envisageait peut-être de passer à l’achat d’installations « clés en main » prêtes à être ouvertes, ce qui pourrait être moins « politiquement problématique ».

Selon le rapport de Zoley, GEO Group dispose de six installations vides avec 6 000 lits inutilisés qui pourraient être activées dans quelques mois et rapporter à l’entreprise 300 millions de dollars de nouveaux revenus.

En Californie, le DHS a acheté deux prisons à CoreCivic, l’autre grande société pénitentiaire privée, qui continuera à assurer les fonctions quotidiennes des prisons. Le centre de détention d’Otay Mesa dans le comté de San Diego et le centre de détention de California City dans le comté de Kern ont été vendus par CoreCivic dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,5 milliard de dollars.

Comme l’indiquent ces mesures, l’ICE continue de poursuivre son objectif de pouvoir détenir 100 000 personnes. Les communautés qui veulent mettre fin à la détention massive devront poursuivre le combat.