Trump sous le feu des critiques pour avoir détourné des travailleurs des secours en cas de catastrophe vers la police de l’immigration

Les inondations, les tempêtes, les incendies de forêt et d’autres catastrophes peuvent frapper dans chaque État et district, et les membres du Congrès des deux partis sont incités à améliorer l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), la principale organisation nationale de secours en cas de catastrophe. Cependant, les responsables actuels de la FEMA dans l’administration Trump étaient remarquablement absents d’une audition du comité des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants sur la législation bipartite visant à réformer l’agence, malgré le large soutien au projet de loi parmi les républicains.

Lors de l’audience du 15 juillet, les démocrates ont critiqué le président Donald Trump pour avoir politisé la FEMA en refusant les secours fédéraux en cas de catastrophe aux États bleus et en détournant du personnel et des ressources pour soutenir sa campagne meurtrière d’expulsions massives. Au lieu d’aider les victimes du désastre, les employés de la FEMA ont été chargés d’aider les services d’immigration à recruter de nouveaux agents, à planifier des raids et des patrouilles et à traiter les personnes arrêtées dans des camps de prisonniers notoires, en violation apparente de la loi fédérale, selon un rapport d’enquête soumis par les démocrates de la Chambre.

« La politisation de la FEMA par le président et ses acolytes est absolument erronée, et ce comité devrait demander des comptes à l’administration sur ce point ainsi que sur ces autres questions », a déclaré le représentant John Garamendi, un démocrate de Californie. « Il faut que ça s’arrête. »

Les auditions sur les agences fédérales incluent pratiquement toujours les administrateurs actuels aux côtés de témoins experts, afin de permettre au Congrès d’exercer ses fonctions de contrôle constitutionnel. La FEMA a été une source constante de gros titres embarrassants pour Trump, qui a initialement décidé de supprimer l’agence en 2025 avant de faire marche arrière.

Au lieu d’aider les victimes du désastre, les employés de la FEMA ont été chargés d’aider les agences chargées de l’application de l’immigration à recruter de nouveaux agents, à planifier des raids et des patrouilles et à traiter les personnes arrêtées dans des camps de prisonniers notoires.

« Personne travaillant actuellement pour la FEMA n’est ici pour parler de la manière dont nous réformerons la FEMA », a déclaré la représentante Hillary Scholten, une démocrate du Michigan, où les récentes inondations ont détruit des maisons. « C’est un point critique. »

À partir d’août 2025, l’administration Trump a « activé un déploiement soutenu » du personnel de la FEMA pour aider les services d’immigration et de douane (ICE) et les douanes et protection des frontières (CBP) à mener à bien la campagne meurtrière d’expulsion massive de Trump dans plusieurs États, selon une enquête publiée par le représentant démocrate Greg Stanton de l’Arizona le 10 juillet.

Ce déploiement fait suite à la réduction la plus importante des effectifs de la FEMA dans l’histoire de l’agence. La FEMA a perdu 5 000 personnes depuis janvier 2025 dans le cadre de la purge plus large des travailleurs fédéraux par la Maison Blanche et le « Department of Government Efficiency » ou DOGE d’Elon Musk – mais les contrats de certains travailleurs ont été automatiquement renouvelés s’ils acceptaient de travailler pour l’ICE et le CBP, créant ce que le rapport appelle une « dynamique coercitive ».

Forte de l’argent du Congrès, l’administration Trump s’est engagée en 2025 dans une construction massive de prisons pour immigrants et de camps de détention pour les remplir de sans-papiers, tout en recrutant rapidement des milliers de nouveaux agents de l’ICE et de la patrouille frontalière pour mener des raids violents et des rafles massives. Un témoin cité dans le rapport a décrit la FEMA comme « l’épine dorsale opérationnelle » des efforts de Trump pour emprisonner et expulser autant de non-citoyens que possible, déclarant aux enquêteurs que « l’ICE n’aurait pas pu faire ce travail sans la FEMA ».

La FEMA a déclaré aux organismes de surveillance fédéraux que ses employés aidaient l’ICE et le CBP à saisir les données ; soutien à la planification opérationnelle pour les arrestations, les raids et les patrouilles ; et la logistique nécessaire à la gestion du « flux physique des non-citoyens détenus depuis leur arrestation jusqu’à leur expulsion », selon le rapport. La FEMA a également aidé à transporter du personnel d’autres agences, et ses employés sont « physiquement stationnés dans des centres de détention », indique le rapport.

Un porte-parole de l’administration Trump a repoussé le rapport dans une déclaration au Réseau d’information fédéral:

Il n’y a AUCUN, et il n’y a eu, AUCUN employé de la FEMA qui coordonne ou soutient des raids massifs, des arrestations ou des expulsions partout aux États-Unis… Les affirmations du contraire sont tout simplement fausses. Cependant, sous l’administration Biden, des employés de la FEMA ont été déployés à la frontière pour d’innombrables missions humanitaires, notamment pour des activités telles que garder des enfants et jouer avec des mineurs non accompagnés à la frontière.

Le président Joe Biden a provoqué la colère des républicains en déployant la FEMA pour contribuer à la réponse opérationnelle à des moments où un grand nombre d’enfants migrants arrivaient à la frontière sud des États-Unis, ce qui pourrait avoir créé un précédent que Trump exploite aujourd’hui. Pourtant, les démocrates soulignent que la FEMA a été créée pour un tel travail humanitaire, et non pour faire respecter la loi.

Un témoin a décrit la FEMA comme « l’épine dorsale opérationnelle » des efforts de Trump pour emprisonner et expulser autant de non-citoyens que possible, déclarant aux enquêteurs que « l’ICE n’aurait pas pu faire ce travail sans la FEMA ».

« Les personnes chargées de répondre aux catastrophes aux États-Unis ont été détournées pour fournir un soutien à l’exécution d’arrestations, de raids et de patrouilles pour l’ICE et le CBP – les mêmes ICE et CBP qui ont tué Lorenzo Salgado Araujo à Houston, et Joan Sebastian Guerrero dans le Maine, et Silverio Villegas González dans mon district de Chicagoland, et Alex Pretti et Renee Good à Minneapolis, et d’autres au cours de la dernière année et demie », a déclaré le représentant Jesús « Chuy ». García (D-Illinois) lors de l’audience.

La priorité accordée par l’administration Trump à la politique plutôt qu’à la réponse aux catastrophes et à la préparation aux catastrophes est antérieure au déploiement du personnel de la FEMA décrit dans le rapport. Par exemple, un centre d’appels soutenant une ligne d’assistance téléphonique de la FEMA s’est effondré en raison d’un contrat expiré peu de temps avant que les crues soudaines ne fassent des dizaines de morts au Texas en juillet 2025, laissant les travailleurs de la FEMA submergés par une augmentation du nombre d’appels.

« Cela signifiait que les survivants de la catastrophe, dont certains venaient de tout perdre, attendaient des heures et des heures toute la journée juste pour parler à quelqu’un, ou bien on ne répondait jamais au téléphone », a déclaré Abby McIlraith, responsable de l’aide aux catastrophes de la FEMA et lanceuse d’alerte, lors d’un appel avec des journalistes en février.

Trump politise l’aide en cas de catastrophe

Au lieu d’un administrateur actuel de la FEMA, l’audience dirigée par les Républicains a présenté cette semaine le témoignage de Craig Fugate, un ancien administrateur de la FEMA qui a servi sous l’administration Obama. Interrogé sur les informations suggérant que Trump refuse les secours fédéraux en cas de catastrophe aux États ayant des dirigeants démocrates, Fugate a déclaré que la loi actuelle donne effectivement une telle autorité au président.

« Malheureusement, la loi donne un pouvoir discrétionnaire au président et ne l’a jamais empêché », a déclaré Fugate aux législateurs. « Personne n’avait jamais prévu que vous (auriez une militarisation) des déclarations de catastrophe. »

UN Politique Une analyse publiée en mars a révélé que Trump avait approuvé 89 pour cent des demandes de secours d’urgence en cas de catastrophe émanant des États dirigés par les républicains, contre seulement 23 pour cent pour les États ayant des gouverneurs démocrates et deux sénateurs démocrates. Des données plus récentes recueillies par l’Urban Institute suggèrent qu’une communauté touchée par une catastrophe dans un État remporté par Trump en 2024 a plus de deux fois plus de chances de recevoir une aide fédérale qu’une communauté dans un État remporté par la candidate démocrate Kamala Harris.

Trump a récemment rejeté les demandes d’aide de 227 millions de dollars de quatre États bleus – New York, New Jersey, Massachusetts et Rhode Island – pour se remettre d’une tempête de neige majeure en février. Cependant, le 30 juin, Trump a annoncé une aide de plus de 846 millions de dollars en cas de catastrophe pour neuf États à tendance républicaine, tout en faisant l’éloge des dirigeants et des candidats républicains.

Rafael Lemaitre, ancien directeur des affaires publiques de la FEMA qui travaille avec le groupe de surveillance Sabotaging Our Safety, a déclaré que Trump avait clairement refusé l’aide aux quatre États bleus pour des raisons partisanes, et qu’une semaine plus tard, « aucun responsable de l’administration ne s’est présenté pour répondre » à l’audience de la Chambre.

La volonté de réparer la FEMA

Lemaitre et Fugate soutiennent la loi FEMA de 2025, une législation bipartite examinée par le comité qui rationaliserait les paiements de secours en cas de catastrophe et ferait de la FEMA une agence indépendante au niveau du cabinet. Avec l’ICE et le CBP, la FEMA fait actuellement partie du Department of Homeland Security (DHS). L’ancienne secrétaire du DHS, Kristi Noem, a été évincée de ce poste en mars après avoir mal géré les fonds et retardé les secours aux communautés frappées par des catastrophes naturelles, notamment des crues éclair meurtrières au Texas l’été dernier. Les agents d’immigration relevant de sa compétence ont également perpétré plusieurs meurtres très médiatisés pendant qu’elle était en fonction.

Même si la loi FEMA de 2025 retirerait la FEMA du DHS, le projet de loi ne modifierait pas les règles vieilles de plusieurs décennies qui obligent les gouverneurs des États à demander au président une déclaration d’urgence en cas de catastrophe afin de recevoir une aide fédérale. Néanmoins, en tant que membre de haut rang du cabinet présidentiel, le directeur de la FEMA aurait une influence majeure sur les déclarations de catastrophe et serait à l’abri de l’influence politique du DHS, qui est devenu l’instrument préféré de Trump pour infliger la violence d’État. Comme les autres membres du cabinet, le directeur de la FEMA serait nommé par le président et confirmé par le Sénat.

La FEMA a connu une rotation de dirigeants sous Trump et n’a toujours pas de directeur confirmé par le Congrès. En mai, Trump a nommé à ce poste l’ancien administrateur par intérim Cameron Hamilton après l’avoir licencié en 2025 pour avoir publiquement désapprouvé la proposition du président d’abolir l’agence. Cependant, Hamilton n’a pas assisté à l’audience du 15 juillet.

Trump a remplacé Noem au poste de directeur du DHS par le sénateur républicain Markwayne Mullin plus tôt cette année. Parallèlement à la purge agressive des travailleurs fédéraux et à la réduction des budgets des agences par Trump, Fugate a déclaré que Noem et son conseiller controversé Corey Lewandowski avaient créé un climat de peur et d’inertie au sein de la FEMA au cours de la première année de la nouvelle administration Trump.

« Les gens de la FEMA avaient tellement peur dans la première partie de l’administration de la manière dont fonctionnait le secrétaire que c’était une paralysie », a déclaré Fugate lors de l’audience, soulignant la politique de Noem consistant à approuver personnellement les dépenses supérieures à 100 000 dollars. « De tous les dégâts survenus dans cette première partie, je dirais que c’est le moral et la peur à la FEMA (parmi) les gens qui font leur travail. Cela a plus d’impact que les gens ne le pensent. »

Un groupe de lanceurs d’alerte de la FEMA qui avaient averti que les politiques de Trump en matière de catastrophe mettaient la nation en danger ont été suspendus l’année dernière avant de retrouver leur emploi ce printemps, à l’approche de la saison des ouragans.

« Si vous souhaitez réduire le personnel, vous pouvez supprimer des éléments – (mais) pas de la manière dont ils l’ont fait », a déclaré Fugate, en référence aux licenciements massifs menés par l’administration Trump l’année dernière.

Fugate a déclaré que le moral s’améliorerait probablement à la FEMA sous la nouvelle direction. Cependant, la FEMA n’a pas encore été mise à l’épreuve par un désastre majeur à grande échelle au cours du deuxième mandat de Trump.

« La réponse est une FEMA indépendante, au niveau du cabinet, de sorte que le fait qu’une famille reçoive de l’aide après une inondation ou un incendie ne dépend plus jamais du vote de son État », a déclaré Lemaitre.