Alors que l’ICE jette une ombre sur la Coupe du monde, les organisateurs se concentrent sur la sécurité des communautés

Des milliers de fans de football se sont rassemblés dans ma ville natale de Pasadena, en Californie, le 24 juin 2026, pour assister à la victoire du Mexique contre la République tchèque en Coupe du monde. Les autorités municipales ont érigé un grand écran de télévision à l’extérieur de l’Auditorium civique, au cœur du quartier commercial. Les supporters portaient des maillots verts, la couleur emblématique de l’équipe masculine de football du Mexique. Plusieurs personnes ont brandi des drapeaux mexicains, dansé et se sont embrassées lorsque leur équipe marquait un but.

Des célébrations tout aussi joyeuses ont lieu cet été aux États-Unis, qui accueillent la Coupe du Monde masculine de la FIFA 2026. « Le football est un jeu magnifique car il connecte vraiment beaucoup de cultures, de pays (à travers) l’immigration », a déclaré Enrique Cárdenas-Sifre, directeur des communications du Comité de soutien de Mijente. Cárdenas-Sifre est également l’un des co-créateurs de Our Copa, une campagne lancée pour garantir que « ce moment appartient aux gens – aux fans, aux familles et aux communautés qui rendent le jeu beau ».

Les quartiers riches en immigrants de toute la Californie – qui abrite la plus grande population née à l’étranger du pays – se rassemblent pour regarder les matchs de la Coupe du monde dans des espaces publics et privés, du centre-ville de Fresno au nord à Koreatown de Los Angeles au sud. Dans tout le pays, des soirées de surveillance de la Coupe du monde sont organisées dans les grandes villes comme Seattle, dans l’État de Washington, et dans les petites villes comme Bridgeview, dans la région de Chicago, également connue sous le nom de Little Palestine, et Oak Cliff, dans le nord du Texas.

Selon Cárdenas-Sifre, « le football aux États-Unis est vraiment lié aux communautés d’immigrés des différents États des États-Unis, car ce sont les endroits où les Latino-Américains, les Asiatiques et d’autres communautés se réunissent pour construire une communauté et jouer au beau jeu. »

Après plus d’un an de raids violents, de disparitions massives et de séparations de familles perpétrées par les agents fédéraux de l’immigration américains, il n’est pas surprenant que les communautés riches en immigrants se méfient des grands rassemblements dans l’espace public.

Un an plus tôt, les douanes et la protection des frontières, dans un article désormais supprimé de juin 2025 sur X, avaient annoncé que leurs agents seraient présents au premier tour des matchs de la FIFA en Floride. À peu près au même moment, des agents fédéraux ont expulsé un Latino-Américain demandeur d’asile, arrêté devant le MetLife Stadium dans le New Jersey, où il regardait un match de la FIFA. Il fut aussitôt expulsé et séparé de sa famille. L’homme, dont l’identité a été gardée secrète pour protéger sa famille, a déclaré France 24 qu’il ne pensait pas que ce soit une bonne idée que les immigrants assistent à des matchs de football aux États-Unis cet été, de peur d’être arrêtés et expulsés comme lui.

L’interdiction de voyager imposée par l’administration Trump, qui touche presque exclusivement les pays à majorité non blanche, détermine également qui pourra se rendre aux États-Unis pour la Coupe du monde. Omar Artan, un arbitre de football somalien, s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis alors qu’il avait été chargé d’officier lors des matchs de la Coupe du monde. Après son arrivée à Miami, Artan a été mis sur un vol de retour vers la Somalie parce qu’il avait, selon les responsables de Trump, parlé à « de très mauvaises personnes », bien qu’ils aient refusé de fournir la moindre preuve.

Malgré les assurances de l’administration Trump selon lesquelles les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ne cibleraient pas les fans de football, l’anarchie généralisée en matière d’application de la loi sur l’immigration a inquiété les organisateurs. En réponse à la crainte omniprésente des activités d’immigration fédérale autour des matchs de la FIFA, plus d’une centaine d’organisations de défense des droits civiques ont signé un avis de voyage à l’intention de ceux qui cherchent à entrer aux États-Unis pour regarder jouer leurs équipes préférées. L’ACLU a publié une page « Connaissez vos droits » sur son site Internet, adaptée aux fans de la Coupe du monde.

« Il y avait beaucoup de bruit à cause des raids de l’ICE dans les stades », a déclaré Cárdenas-Sifre. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, cela ne s’est pas produit, peut-être en réponse à une opposition publique majeure. UN Washington Post– Un sondage de l’Université du Maryland a révélé que près des deux tiers des Américains interrogés – y compris les fans et ceux qui ne s’intéressent pas au sport – s’opposaient au déploiement d’agents ICE dans les stades de football pendant la Coupe du monde 2026.

Mais les organisateurs restent prudents. « Nous n’avons pas baissé les gants pour lutter contre l’ICE », a poursuivi Cárdenas-Sifre. « C’est juste que nous pensons qu’ils utilisent une approche différente. »

Alors que la Coupe du Monde 2026 démarrait pour de bon, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a publié un mème hitlérien sur son compte X avec les mots « Défendre la patrie : une nation, une patrie, une équipe ». Quelques jours plus tard, lorsque l’équipe masculine de football des États-Unis a remporté son match de la FIFA contre l’Australie, le DHS a publié, puis supprimé, un étrange mème d’une photo de l’équipe, sous-titré « Construit le mur ».

Les responsables de Trump « utilisent la Coupe du monde comme une scène pour promouvoir leur vision des États-Unis », a déclaré Cárdenas-Sifre. « Nous avons commencé à voir cette propagande, une propagande et des slogans quasi-nazis. »

L’ironie est grande, étant donné que de nombreux joueurs de l’équipe nationale masculine de football des États-Unis sont nés à l’étranger. Selon Semaine d’actualités« Six joueurs de l’équipe nationale masculine de football des États-Unis à la Coupe du monde 2026 sont nés à l’extérieur du pays » et « Plus de la moitié des 26 hommes de la liste ont la double nationalité. »

Notre Copa s’oppose aux messages de l’administration Trump sur les réseaux sociaux, avec des versions révisées des mèmes du DHS qui mettent plutôt l’accent sur le collectivisme et la joie du football. « Nous essayons de contraster ces slogans, de réécrire cette propagande », a déclaré Cárdenas-Sifre.

Compte tenu de la popularité du football parmi les communautés non nées aux États-Unis, l’activité de l’ICE a déjà eu un impact profond sur leur relation au football. La Human Rights Soccer Alliance (HRSA) a publié en mai 2026 un rapport intitulé Peur, intimidation et Coupe du monde, couvrant les détentions et les expulsions de joueurs, d’entraîneurs et de supporters de football. HRSA, qui est une initiative visant à rendre le jeu plus sûr et plus inclusif, en particulier pour les personnes de couleur, a souligné que le football « a servi d’espace d’appartenance, de développement et d’expression culturelle ».

En raison des intimidations de l’administration Trump, « les équipes et les ligues connaissent une participation réduite (aux activités liées au football), des séances annulées et une instabilité à long terme ». Selon HRSA, les agents chargés de l’application des lois sur l’immigration n’ont pas seulement un impact sur les matchs de la Coupe du monde, mais semblent cibler spécifiquement les activités de football du public, compte tenu de la popularité de ce sport parmi les immigrants. Les camps de football et les parcs pour jeunes sont particulièrement surveillés.

Au lieu de dénoncer les actions violentes de l’État visant les supporters de football aux États-Unis, la FIFA s’est attirée les bonnes grâces du président Donald Trump. L’institution internationale, censée être centrée sur le football et politiquement neutre, a décidé en décembre dernier de créer le « Prix de la Paix de la FIFA » et de faire de Trump son premier lauréat. Les critiques ont fustigé le prix, le qualifiant de tentative évidente d’apaiser un président qui se plaignait d’avoir été écarté du prix Nobel de la paix.

Selon Cárdenas-Sifre, la FIFA a un historique de telles actions problématiques. « Il existe de nombreux exemples de la manière dont la FIFA a contribué dans le passé aux régimes fascistes et autoritaires », a-t-il déclaré, citant l’exemple de la Coupe du monde de 1934 dans l’Italie de Mussolini.

Jules Boykoff, ancien footballeur américain aux Jeux olympiques, dans son nouveau livre Carton rouge: La Coupe du Monde 2026, le Sportswashing et la FIFA Greed Machine, décrit l’histoire troublante de l’institution, notamment comment, sous la direction de l’actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, cette tendance se poursuit. Selon Boykoff, Infantino a contribué à occulter les violations des droits humains au Qatar avant la Coupe du monde 2022. « Infantino… a fait ingérence dans les horribles violations des droits de l’homme qui s’y produisaient », m’a dit Boykoff. « Quelque 6 700 ouvriers sont morts en construisant des éléments pour préparer le tournoi entre 2010 et 2021, et il a dit : ‘Oh, non, ce n’est pas grave. Rien à voir ici.' »

Et, lors de la Coupe du monde 2026, Trump a appelé Infantino en personne et a réussi à annuler la décision d’un arbitre contre un joueur de l’équipe nationale masculine de football des États-Unis, indiquant clairement que les règles peuvent être contournées si les dirigeants autoritaires le souhaitent. Boykoff l’a qualifié de «carton rouge annulé entendu dans le monde entier», ajoutant que «tout comme le président américain Donald Trump le souhaitait, cela l’a placé au centre de l’attention lors de l’événement sportif le plus populaire au monde».

Alors que la Coupe du monde se poursuit aux États-Unis, Our Copa est devenue une plaque tournante pour les soirées de surveillance publique qui résistent aux activités de l’ICE. « Aidez à protéger les fans en soutenant les efforts visant à faire sortir l’ICE de nos communautés et à lever les interdictions de voyager afin que les fans de toutes les nations puissent y assister », recommande une invitation à une soirée de surveillance sur le site Web de Our Copa. La campagne encourage les gens à « nous rejoindre, peu importe pour qui vous soutenez – parce que contrairement à la division que nous voyons partout – nous savons comment rester mignons ».