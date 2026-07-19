L’acquisition de Dominion Energy par NextEra entraînerait la création d’un méga-utilitaire d’entreprise

Des millions de personnes aux États-Unis sont en colère contre leurs services publics. Les coûts de l’électricité augmentent tandis que les PDG et les investisseurs de Wall Street salivent face à la demande énergétique en plein essor des centres de données. Nous pourrions désormais entrer dans une nouvelle et inquiétante étape du pouvoir des services publics : l’essor des méga-services publics.

Le 18 mai, NextEra Energy, basée en Floride, propriétaire du plus grand service public d’électricité des États-Unis, a annoncé l’acquisition de Dominion Energy, basée en Virginie, une autre grande société de services publics. L’opération, entièrement en actions, évaluée à environ 67 milliards de dollars, donnera aux actionnaires de NextEra une participation de 74,5 % dans la société issue du regroupement. Le nouveau méga-utilitaire s’étendra sur quatre États – Floride, Caroline du Sud, Caroline du Nord et Virginie – et servira 10 millions de clients.

L’acquisition proposée nécessite l’approbation réglementaire aux niveaux étatique et fédéral, ce qui pourrait prendre plus d’un an. Pour de nombreux critiques, l’accord reflète la concentration croissante du pouvoir des entreprises de services publics.

« Deux des sociétés holding de services publics les plus grandes et les plus puissantes du pays unissent leurs forces, et cela va leur donner encore plus de poids politique au niveau national », a déclaré Sandeep Vaheesan, directeur juridique de l’Open Markets Institute et auteur de La démocratie au pouvoir : une histoire de l’électrification aux États-Unis.

L’essor du méga-utilitaire

NextEra est une importante société d’énergie électrique et d’infrastructures énergétiques qui possède Florida Power & Light, le plus grand service public d’électricité des États-Unis avec près de 6 millions de clients, ainsi qu’une multitude d’autres filiales de transmission et d’actifs de production d’électricité. Dominion compte environ 3,6 millions de clients de services publics d’électricité en Virginie et dans les Carolines.

L’accord apportera un paiement de 360 ​​millions de dollars aux actionnaires de Dominion, largement dominés par les sociétés de Wall Street et les dirigeants et administrateurs de l’entreprise. NextEra paiera une prime de 23 pour cent au-dessus de la valeur des actions de Dominion.

« De toute évidence, les clients connaîtront des factures d’électricité plus élevées en raison de cette acquisition, et dans l’ensemble, les clients subiront un préjudice. »

Avec cet accord, les actionnaires, administrateurs et dirigeants de NextEra, dirigés par le président-directeur général John W. Ketchum, qui a reçu une rémunération de 65 millions de dollars au cours des trois dernières années, superviseront un empire de services publics s’étendant du sud de la Floride à la Virginie du Nord. Aux États-Unis, plus de 10 % de tous les clients des services publics appartenant à des investisseurs seraient désormais redevables à un seul service public.

Alors que NextEra recherchait auparavant des acquisitions de services publics, l’ampleur de cet accord en a surpris plus d’un.

Dominion poursuivra ses services publics sous son nom, mais les sociétés fusionnées fonctionneront sous le nom de NextEra Energy et NextEra dominera le conseil d’administration.

« Cela deviendrait une entreprise massive à laquelle nous sommes censés faire confiance pour agir correctement envers ses clients », a déclaré Green.

Profits des centres de données

Le principal prix au centre de l’acquisition de Dominion par NextEra est « Data Center Alley », l’énorme cluster de puissance de calcul hébergé en Virginie du Nord, dont les besoins en électricité sont actuellement satisfaits par Dominion.

Les ventes d’électricité en Virginie ont grimpé en flèche au cours des dernières années, en grande partie grâce aux centres de données, avec une croissance continue pour le marché des centres de données de l’État. Pour répondre à cette demande croissante, Dominion doit élargir son portefeuille énergétique – un développement opportun pour NextEra, explique Vaheesan.

Parler à Le New York Timesl’ancien président de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), Jon Wellinghoff, l’a dit sans ambages : « Il s’agit beaucoup de centres de données. »

Même si la quête de NextEra visant à générer des superprofits à partir des centres de données est claire, Vaheesan affirme que la justification de la fusion – que Dominion a besoin de NextEra pour répondre à la demande énergétique en plein essor – ressemble davantage à une « feuille de vigne » pour l’objectif plus large de concentration des entreprises.

« Les dirigeants de NextEra veulent étendre leur empire et acquérir plus d’influence politique et économique », a déclaré Vaheesan. « La croissance rapide de la demande en matière de centres de données constitue une justification pratique pour poursuivre cette fusion. »

L’accord intervient alors que les entreprises se précipitent pour finaliser leurs fusions sous une administration Trump qui a donné son feu vert à des acquisitions majeures, et que les entreprises de Wall Street tentent d’acquérir des compagnies d’électricité et des services publics d’électricité, dans l’espoir de profiter de leurs rendements réglementés et de la demande accrue des centres de données.

Le New York Times voit également une période de concentration intensifiée des sociétés de services publics et d’électricité, notant que l’acquisition de Dominion par NextEra « pourrait également contraindre d’autres sociétés à conclure des accords parce qu’elles craignent de devenir trop petites pour rivaliser efficacement ».

« Une longue histoire de manipulation politique »

La fusion de NextEra et Dominion créera un méga-service public doté d’un pouvoir et d’une influence considérables s’étendant des gouvernements locaux et étatiques au niveau fédéral.

NextEra a déjà la réputation d’intervenir agressivement en politique et en relations publiques. NextEra a dépensé plus que tout autre service public appartenant à des investisseurs au cours du cycle électoral 2023-2024, et c’est l’un des principaux donateurs dans la politique de l’État de Floride.

Le service public a récemment accepté un règlement de 150 millions de dollars pour ce qu’un journal de Floride a appelé « un large éventail de méfaits présumés » qui comprenaient « l’implication de consultants politiques extérieurs (de Florida Power & Light) dans les efforts visant à fausser les élections de Floride par l’utilisation de candidats « fantômes », le recours à de sales tours pour acquérir le service public d’électricité appartenant à la ville de Jacksonville, la surveillance d’un journaliste et les tentatives de contrôle de la couverture médiatique.

« Il a une longue histoire de manipulation politique de telle sorte que les régulateurs et les élus sont ciblés s’ils ne grattent pas le dos de Florida Power & Light », a déclaré Green, dont l’organisation a documenté les controverses de NextEra et son opération d’influence.

En 2025, Walt Trierweiler, défenseur des droits des consommateurs nommé par l’État de Floride, a fustigé Florida Power & Light pour avoir proposé un taux de rendement « inadmissible » de 10,95 % à ses actionnaires, qu’il a qualifié d’« injuste, injuste, déraisonnable et contraire à l’intérêt public ». Des études de surveillance révèlent que Florida Power & Light pourrait avoir les marges bénéficiaires les plus élevées de tous les services publics du pays. Trierweiler a récemment déclaré que NextEra utilisait « sans aucun doute » les revenus des clients de Floride pour acquérir Dominion.

« NextEra utilise ses bénéfices excessifs en Floride pour tenter de convaincre les clients de Virginie et de Caroline du Sud, comme ils l’ont fait en Floride », a déclaré Green.

Cravates Trump

NextEra a également cultivé des liens étroits avec l’administration Trump, qui doit approuver l’acquisition de Dominion par l’entreprise au niveau fédéral.

NextEra a été le seul service public à avoir fait un don à la salle de bal de Donald Trump à la Maison Blanche. Le New York Times rapporte qu’un dirigeant de NextEra « figurait parmi les invités à un dîner à la Maison Blanche en octobre pour les donateurs qui ont donné 2,5 millions de dollars ou plus au projet de salle de bal » et que le service public « a également fait don d’un million de dollars au comité inaugural de M. Trump en 2025 ». La chef de cabinet de Trump, Susie Wiles, a également travaillé comme consultante pour Florida Power & Light de NextEra.

« NextEra, qui est déjà une grande entreprise, va devenir énorme après cela et avoir une influence politique à tous les niveaux de gouvernement. »

Pour sa part, Dominion est une puissance de longue date en Virginie, réputée pour exercer son influence sur la politique et dépenser énormément en lobbying et en dons de campagne. « Si vous vous présentez aux élections en Virginie, vous ne voulez généralement pas contrarier Dominion », a déclaré Vaheesan.

« Imaginez maintenant Dominion soutenu par NextEra », a-t-il ajouté. « Ils vont constituer une force encore plus redoutable dans la politique nationale et locale. »

Consolidation du pouvoir

Les critiques de la fusion affirment qu’elle entraînera probablement des hausses de tarifs pour les clients tout en créant une entité puissante qui n’aura de plus en plus de comptes à rendre au public.

L’accord offre 2,25 milliards de dollars de crédits sur facture d’électricité aux clients de Dominion en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, étalés sur deux ans. Les services publics affirment que les clients de Dominion pourraient économiser entre 10 et 25 dollars par mois jusqu’en 2028. Cependant, rien n’indique une protection à long terme contre les hausses de tarifs.

Vaheesan affirme que la taille gargantuesque et l’influence de NextEra après l’acquisition de Dominion rendront plus difficile pour les régulateurs de s’opposer aux demandes de taux plus élevés de NextEra. « Au contraire, les régulateurs sont plus susceptibles d’approuver une demande de tarifs émanant d’un plus grand service public que d’un petit service public », a-t-il déclaré. « Je pense que les contribuables et le grand public devraient être extrêmement sceptiques quant au fait que cette fusion puisse entraîner une baisse des taux. »

La dernière acquisition de NextEra a eu lieu en 2019, lorsqu’elle a absorbé le service public de Floride Gulf Power Company. NextEra affirme que les anciens clients de Gulf Power ont bénéficié de tarifs inférieurs, mais les reportages et l’Energy and Policy Institute ont documenté que de nombreux clients ont vécu le contraire.

« De toute évidence, les clients connaîtront des factures d’électricité plus élevées en raison de cette acquisition, et dans l’ensemble, les clients seront lésés », a déclaré Green.

« Les personnes qui seront les plus touchées sont simplement les familles ordinaires qui font de leur mieux pour mettre de la nourriture sur la table et payer leurs factures », a-t-elle ajouté.

Vaheesan affirme que sa principale préoccupation est la simple concentration du pouvoir des entreprises qui résulte de cette fusion. Les affaires de taux ou de sites – déjà redoutables contre des entités puissantes comme Dominion et NextEra – « vont être doublement ou triplement difficiles à l’avenir si cette fusion se produit ».

« NextEra, qui est déjà un projet important, va le devenir après cela et avoir une influence politique à tous les niveaux de gouvernement », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas une affaire conclue »

Même si de puissants intérêts sont à l’origine de l’acquisition de Dominion par NextEra, l’accord n’est pas perdu. En plus de l’approbation réglementaire fédérale de la FERC et de la Nuclear Regulatory Commission, le projet aura besoin de l’approbation des commissions des services publics de Virginie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud.

C’est surtout au niveau des États que la mobilisation ascendante peut avoir un impact.

C’est surtout au niveau des États que la mobilisation ascendante peut avoir un impact, dit Green. « À chaque étape de ce processus, le public a la possibilité de s’impliquer », a déclaré Green. « Cette proposition doit être approuvée par les régulateurs des services publics de l’État, ce qui donne réellement au public une chance de dialoguer avec les législateurs et les régulateurs de l’État et de faire entendre sa voix et de faire connaître sa position. »

« Ce n’est pas une affaire accomplie », a ajouté Green.

Pendant ce temps, des organisations comme Clean Virginia, Chesapeake Climate Action Network et d’autres s’expriment sur l’accord, et des efforts sont déployés pour ralentir le délai d’approbation réglementaire en Virginie. Les élus de Virginie et d’ailleurs ont exprimé leur scepticisme ou leur opposition à l’accord.

Clean Virginia appelle la State Corporation Commission de Virginie, qui doit approuver la fusion, « à tenir des audiences publiques approfondies et à exiger la divulgation complète de l’histoire et des pratiques d’influence politique de NextEra », et exhorte la législature de l’État à « examiner des mesures supplémentaires pour protéger les contribuables avant la clôture de cette transaction », entre autres mesures.

Même si les services publics puissants parviennent souvent à obtenir gain de cause auprès des organismes de réglementation, Vaheesan convient que ce sont des domaines cruciaux sur lesquels les organisateurs doivent concentrer leurs efforts.

« Les parties qui fusionnent ont la charge de démontrer que leur fusion est dans l’intérêt public », a-t-il déclaré. « S’ils n’y parviennent pas, les régulateurs des services publics ont l’obligation de rejeter la fusion proposée. »