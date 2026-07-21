Des agents fédéraux auraient déclaré au FBI qu’il n’enquêterait plus sur les confrontations avec l’ICE

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

De nouvelles directives distribuées aux agents américains de l’immigration et des douanes à travers le pays ces derniers jours indiquent que le FBI n’enquêtera plus sur les confrontations que les agents ont avec des manifestants ou des personnes soumises aux forces de l’ordre de l’immigration – laissant l’agence enquêter sur ses propres affrontements violents avec le public après au moins deux meurtres récents par des agents de l’ICE.

Les directives concernaient les allégations d’agression contre des agents du Département de la sécurité intérieure (DHS), mais les enquêtes du FBI ont rassemblé des preuves qui impliquaient les agents eux-mêmes après qu’ils aient affirmé avoir été attaqués.

Selon le message envoyé aux agents de l’ICE, Homeland Security Investigations, qui relève de l’ICE, commencerait à examiner les incidents au cours desquels un agent a affirmé avoir été agressé.

Impunité garantie : les agents fédéraux ont appris ces derniers jours que le FBI n’enquêterait plus sur les confrontations avec des agents d’immigration – des affaires qui fournissent parfois des preuves qui pourraient être utilisées pour poursuivre les agents impliqués dans des affrontements violents. https://t.co/TrExtns8om – Kenneth Roth (@KenRoth) 19 juillet 2026

HSI n’a pas compétence pour enquêter sur les allégations de violations des droits civils, donc dans les cas où une confrontation dégénère en un recours à la force par un officier, il est peu probable que l’unité enquête pour savoir si l’agent a violé les droits de la victime, Le New York Times signalé.

« Le renard garde le poulailler », a déclaré Aaron Reichlin-Melnick, membre principal de l’American Immigration Council, à propos du changement signalé.

Malgré les instructions distribuées aux agents, le ministère américain de la Justice, qui supervise le FBI, a publié une déclaration conjointe avec le DHS niant que le changement aurait lieu.

« La relation entre le DHS et le DOJ dans les enquêtes sur les cas d’agression contre des agents fédéraux n’a pas changé, et le FBI continuera d’enquêter conformément à la politique de l’agence », indique le communiqué. « Cette administration a été claire : quiconque attaque les forces de l’ordre sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi. »

Selon un New York Times Lors de l’enquête, l’administration Trump a porté plainte contre plus de 550 personnes qui, selon elle, ont agressé des agents fédéraux de l’immigration. Plus de 400 cas ont été résolus et dans près de la moitié d’entre eux, les accusations d’agression ont été rejetées ou retirées, ou les accusés ont été acquittés.

En déposant de telles accusations, l’administration Trump a fréquemment répété son affirmation selon laquelle les agents fédéraux sont régulièrement confrontés à de violentes attaques de la part du public – notamment dans les cas où des agents ont tué des citoyens américains et des immigrants, notamment Renee Good, Alex Pretti et, plus tôt ce mois-ci, Lorenzo Salgado Araujo.

Le changement signalé a également été rendu public moins d’une semaine après qu’un agent de l’ICE a abattu Johan Sebastián Guerrero à Biddeford, dans le Maine.

Le journaliste Sam Stein a déclaré que les conseils donnés aux agents fédéraux pourraient accorder « une pure impunité à l’ICE qui commet des choses horribles ».